AEG-vaatwassers getest

De afgelopen jaren hebben we zo'n 100 AEG vaatwassers getest. De laatste jaren variëren de resultaten van gemiddeld tot bovengemiddeld. Wat opvalt is dat AEG soms de eerste is met een bepaalde innovatie. Ook dat beoordelen we graag.

AEG-vaatwasser kopen

Welke AEG-vaatwasser kies je? Bepaal of je een vrijstaande AEG-vaatwasser wilt of een inbouw AEG-vaatwasser. Een volledig geïntegreerde AEG-vaatwasser werk je volledig weg achter het meubelpaneel dat bij je keuken past. Een half geïntegreerde heeft een bedieningspaneel aan de buitenkant.

AEG heeft vaatwassers van het standaard formaat, voor 13-15 couverts. Er zijn ook smalle AEG vaatwassers van 45 cm breed, voor 9-10 couverts. Smalle AEG-afwasautomaten zijn geschikt voor een stel, of als je een een kleinere keuken hebt. Compacte AEG-vaatwassers kun je op het aanrechtblad plaatsen. Daar passen 6 couverts in.

Innovaties

Bij vaatwassers van AEG vind je verschillende innovaties. Zo zijn er AEG-vaatwasmachines met een sattelietsproeiarm. De sproeiarm heeft een extra roterend onderdeel. Daardoor komt het water op meer plekken.

Ook zijn er AEG-afwasmachines met Quickselect. Met een schuiver kun je de voor jou optimale keuze maken tussen snel (en minder energiezuinig) of energiezuinig (en langzamer) vaatwassen.

Kun je lastig bukken, dan kan een AEG-afwasautomaat met Comfortlift uitkomst bieden. Daarvan kun je de onderste lade naar boven schuiven voor makkelijk, ergonomisch in- en uitladen.

Daarnaast zijn er AEG-afwasmachines met een SprayZone met extra krachtige straal. Met AirDry gaat de deur automatisch open aan het einde van het programma om de vaat beter te laten drogen. En een aantal AEG-vaatwassers projecteert een lampje of de resterende tijd op de vloer. Zo kun je zien of de vaatwasser nog bezig is.

AEG-vaatwassers vergelijken

Om de juiste AEG-afwasmachine te kopen vergelijk je ze eerst op eigenschappen. In onze vergelijker kun je filteren op bijvoorbeeld formaat, energieklasse, geluid, besteklade of -korf, capaciteit en natuurlijk de prijs.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je de testresultaten van de AEG-vaatwasmachines vergelijken. Zo zie je o.a. welke vaatwasser de vaat goed schoon en droog krijgt. Zo vind je de AEG-vaatwasser die het beste bij jou past.