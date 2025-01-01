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Inbouwvaatwassers

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Een inbouwvaatwasser werk je mooi weg in je keuken. Je kunt kiezen voor een volledig geïntegreerde vaatwasser of een half geïntegreerde vaatwasser. Bij de half geïntegreerde versie is het bedieningspaneel zichtbaar. Wij helpen je een inbouwvaatwasser kiezen.

Keuzehulp

  • Bosch SMV4HVX14E
    BoschSMV4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI72BREMEN
    AEGGI72BREMEN
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4HVX14E
    BoschSMH4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG NG72IC1MM  
    AEGNG72IC1MM  
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    € 840,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5663 SCVi Active E
    MieleG 5663 SCVi Active E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7235C1SZ
    AEGGI7235C1SZ
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    € 1.150,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG NG72IC10SK
    AEGNG72IC10SK
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Prijs niet beschikbaar

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN63HX16AE
    SiemensSN63HX16AE
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7235A2SZ
    AEGGI7235A2SZ
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7212A2SN
    AEGGI7212A2SN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7081 SCVi AutoDos
    MieleG 7081 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN61HX02UN
    SiemensSN61HX02UN
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse D

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN63HX16CN
    SiemensSN63HX16CN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV6ZCX10E
    BoschSMV6ZCX10E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • IKEA Lagan (30627364)
    IKEALagan (30627364)
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    € 350,-

    Richtprijs

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG FSE76607P
    AEGFSE76607P
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5851 Vi Active Plus
    MieleG 5851 Vi Active Plus
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7080 SCVi AutoDos
    MieleG 7080 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Inbouwvaatwasser kopen

Een inbouw afwasmachine integreer je mooi in je keuken. Je plaatst er een deurpaneel dat identiek is aan je keukenkastjes. Bij een volledig geïntegreerde vaatwasser zie je ook het bedieningspaneel niet. Of je kiest een half geïntegreerde vaatwasser die je vanaf de voorkant kunt bedienen. Welke je ook kiest; de vaatwasser past mooi in je keuken.

Een standaard inbouwvaatwasser is zo'n 60 cm breed en 80 t/m 84 cm hoog. Er passen zo'n 12 tot 16 couverts in. Je kunt ook kiezen voor een extra hoge, van 85 t/m 87 cm hoog. Die sluit mooier aan bij hoge keukenkasten. Deze hoge modellen worden vaak XXL genoemd.

Er zijn ook kleine vaatwassers. Geschikt voor een klein huishouden, of als je niet zoveel ruimte hebt in de keuken. Een smalle vaatwasser is 45 cm breed en geschikt voor 9 à 10 couverts. Een mini vaatwasser is 45 cm hoog en geschikt voor zo'n 6 couverts. Deze kun je soms inbouwen in de keukenwand.

Meet voordat je een inbouwvaatwasser koopt, de nismaten van je keuken op. Dan weet je zeker dat hij past.

Inbouwvaatwassers vergelijken

Een volledig geïntegreerde of half geïntegreerde vaatwasser en het formaat van de vaatwasser. Nu je weet wat je nodig hebt, kun je gaan vergelijken.

Vergelijk voor je een inbouwvaatwasser gaat kopen op eigenschappen. Zoals hoeveel servies er in past, of hij een besteklade of -korf heeft en welke programma's erop zitten.

Wij testen regelmatig inbouwvaatwassers. We beoordelen ze op het wassen en drogen, water- en energiegebruik, geluid, gebruiksgemak en meer. Bekijk en vergelijk dus ook de testresultaten om de beste inbouwvaatwasser voor jou te vinden.

Vaatwassers per merk