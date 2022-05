Een inbouwvaatwasser werk je mooi weg in je keuken. Je kunt kiezen voor een volledig geïntegreerde vaatwasser of een half geïntegreerde vaatwasser. Bij de half geïntegreerde versie is het bedieningspaneel zichtbaar. Wij helpen je een inbouwvaatwasser kiezen.

Inbouwvaatwasser kopen

Een inbouw afwasmachine integreer je mooi in je keuken. Je plaatst er een deurpaneel dat identiek is aan je keukenkastjes. Bij een volledig geïntegreerde zie je ook het bedieningspaneel niet. Of je kiest een half geïntegreerde vaatwasser die je vanaf de voorkant kunt bedienen. Welke je ook kiest; de vaatwasser past mooi in je keuken.

Een standaard inbouwvaatwasser is zo'n 60 cm breed en 80 t/m 84 cm hoog. Er passen zo'n 12 tot 15 couverts in. Je kunt ook kiezen voor een extra hoge, van 85 t/m 87 cm hoog. Die sluit mooier aan bij hoge keukenkasten. Deze hoge modellen worden vaak XXL genoemd.

Er zijn ook kleine vaatwassers. Geschikt voor een klein huishouden, of als je niet zoveel ruimte hebt in de keuken. Een smalle vaatwasser is 45 cm breed en geschikt voor 9 à 10 couverts. Een mini vaatwasser is 45 cm hoog en geschikt voor zo'n 6 couverts. Deze kun je soms inbouwen in de keukenwand.

Meet voordat je een inbouwvaatwasser koopt, de nismaten van je keuken op. Dan weet je zeker dat hij past.

Inbouwvaatwassers vergelijken

Een volledig geïntegreerde of half geïntegreerde vaatwasser en het formaat van de vaatwasser. Nu je weet wat je nodig hebt, kun je gaan vergelijken.

Vergelijk voor je een inbouwvaatwasser gaat kopen op eigenschappen. Zoals hoeveel servies er in past, of hij een besteklade of -korf heeft en welke programma's erop zitten.

Wij testen regelmatig inbouwvaatwassers. We beoordelen ze op het wassen en drogen, water- en energiegebruik, geluid, gebruiksgemak en meer. Bekijk en vergelijk dus ook de testresultaten om de beste inbouwvaatwasser voor jou te vinden.