Hoe wij vaatwassers testen

Wij testen vrijwel elke maand nieuwe vaatwassers. Daardoor is onze vaatwassertest het hele jaar up-to-date. We testen natuurlijk hoe de apparaten wassen en drogen, maar bijvoorbeeld ook het energie- en waterverbruik.

Vaatwassers in de test

We testen inbouwvaatwasser en vrijstaande vaatwassers van uiteenlopende merken en prijzen. Voornamelijk het standaard formaat vaatwasser, af en toe een smalle vaatwasser of een hoge vaatwasser.

We selecteren de vaatwassers op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Omdat er in Nederland veel meer inbouwvaatwassers worden gekocht, testen we daar verhoudingsgewijs meer van. We testen ook voornamelijk de grote merken in de gangbare prijsklassen.

Is het model dat je zoekt niet getest? Lees waarom het specifieke model dat je zoekt niet altijd getest is. In sommige gevallen kun je wel een vergelijkbare vaatwasser vinden.

Test vaatwassers

De apparaten worden flink op de proef gesteld tijdens de vaatwassertest. We laten ze draaien op het hoofdprogramma (meestal aangeduid als het normale, dagelijkse of automatische programma) en het ecoprogramma. Dit zijn de meestgebruikte vaatwasprogramma's. Onderstaande testaspecten worden hierbij gemeten en beoordeeld.

Schoonwassen

Om te testen hoe de vaatwassers presteren op schoonwassen, vullen we de machines met vuile vaat. We maken de vaat vies met gehakt, koffieresten, spinazie, ei, havermout, tomatensap, thee en margarine. Eerst worden de etensresten ingedroogd in een oven of aan de lucht.

Naast keramisch en glazen serviesgoed en bestek, wassen we ook kunststof opbergdoosjes, een pan, een schaal en een grote plastic bak.

Met deze vuile vaat draaien we het vaatwasprogramma. We kijken en beoordelen hoe goed het ingedroogde vuil wordt afgewassen. En of het vuil niet op ander serviesgoed terecht is gekomen. Tussendoor maken we de filters niet schoon, om zo de effectiviteit van deze filters te kunnen beoordelen.

Drogen

Bij dit onderdeel kijken we of de vaat mooi is opgedroogd en of er geen strepen of vlekken zijn achtergebleven. We beoordelen de droogresultaten op keramiek, glas, metaal en plastic.

Energieverbruik, waterverbruik en programmaduur

Bij de vaatwassertest meten we ook hoeveel energie de machine verbruikt bij het draaien van het eco- en hoofdprogramma. Daarbij meten we hoeveel liter water de machine per wasbeurt verbruikt. We meten en beoordelen ook hoelang de programma's duren.

Geluid

Tijdens de vaatwassertest meten en beoordelen we het geluid dat de afwasmachine maakt. We meten het aantal decibel tijdens de eerste minuten van het wasprogramma. Daarbij beoordelen we het geluid ook subjectief. Uiteraard worden de machines zo opgesteld alsof ze in een keuken tussen andere apparaten staan.

Gebruiksgemak

Experts beoordelen het gebruiksgemak van de machine op aspecten als de rekken, het in- en uitruimen, de bediening, het zelfreinigend vermogen, het doseerbakje, de deur, het filter en de gebruiksaanwijzing.

Degelijkheid en afwerking

Experts bekijken en beoordelen de constructie en afwerking van de vaatwassers. Scoort een vaatwasser hier heel slecht op, dan krijgt het strafpunten en daarmee een lager rapportcijfer.

Wijzigingen in de test

Eens in de zoveel tijd passen we de testmethode of de manier van beoordelen aan. Zo gaan we mee met ontwikkelingen en verwachtingen van de consument.

Wat testen we niet bij vaatwassers?

Levensduur

Hoelang een vaatwasser meegaat zonder dat je er problemen mee hebt, is natuurlijk belangrijk. Het testen van levensduur van een vaatwasser is helaas gecompliceerd. Levensduur is dan ook niet opgenomen in ons Testoordeel. De belangrijkste reden: een levensduurtest duurt te lang om je te helpen bij je aankoopbeslissing.

Wij vinden dat een vaatwasser op zijn minst 8 jaar mee moet kunnen voor hij aan vervanging toe is. In die tijd draait een vaatwasser ruim 300 keer per jaar. Zouden we 8 jaar aan wasbeurten draaien dan zijn we 5000 uur verder: 24 uur lang gedurende 208 dagen. En zolang wachten op de uitkomst heeft voor de aankoopbeslissing wellicht geen nut meer. Een versnelde test is helaas niet goed bruikbaar.

Alternatief: merktevredenheid

Om toch iets over de verwachte levensduur te kunnen zeggen doen we regelmatig een grote enquête waarbij we naar de ervaringen van gebruikers kijken met een bepaald merk vaatwasser. Je kunt de merktevredenheidsscore van vaatwassers meenemen in je aankoopbeslissing. Deze worden ook vermeld in de vaatwasservergelijker.

Alternatief: beoordeling van de constructie

Daarnaast beoordelen we in het lab de degelijkheid van de constructie van de vaatwasser. Verschillende vaatwasseronderdelen worden beoordeeld op hoe soepel, solide of gammel het aanvoelt. Wanneer een model weinig solide in elkaar zit, krijgt het een lager Testoordeel. Je vindt de resultaten per vaatwasser onder 'Constructie en afwerking' in de vaatwasservergelijker (te zien na inloggen).

Programma's

We testen niet alle programma’s op een vaatwasser. Sommige wasmachines hebben in totaal wel 10 programma’s, maar uit onze gebruikersenquête blijkt dat vooral het hoofdprogramma (normaal, dagelijks of automatisch) en het ecoprogramma gebruikt worden. Zo nu en dan bekijken we wel eens de andere programma’s om in het algemeen iets over de werking van deze programma’s te zeggen.

Vraag je je af hoe een ander programma het doet? Een programma met hogere temperatuur wast en droogt waarschijnlijk beter, maar verbruikt meer energie. Programma's op lagere temperatuur wassen of drogen slechter óf duren veel langer. Een korter programma droogt over het algemeen minder goed.

Testresultaten vaatwassers

