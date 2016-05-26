Hoe wij vaatwassers testen

Vaatwassers in de test

We testen inbouwvaatwasser en vrijstaande vaatwassers van uiteenlopende merken en prijzen. Voornamelijk het standaard formaat vaatwasser en XXL vaatwassers, af en toe een smalle vaatwasser. De inbouwvaatwassers die we testen, worden ook echt ingebouwd.

We selecteren de vaatwassers op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Omdat er meer inbouwvaatwassers worden gekocht dan vrijstaande, testen we daar meer van. We testen vooral in de gangbare prijsklassen.

Vaatwasprogramma's in de test

We stellen de vaatwassers flink op de proef in het testlab. We voeren de test en alle bijbehorende metingen altijd uit op de 2 meest gangbare vaatwasprogramma's. Elk programma testen we 2 keer.

Automatisch programma

De meeste vaatwassers hebben een automatisch programma, vaak te herkennen aan de 'A' in het bedieningspaneel. Hierbij past de machine de intensiteit, de temperatuur en de programmaduur aan aan de hoeveelheid vaat en de vuilgraad. De temperatuur varieeert van 50°C tot 70°C. Niet elke vaatwasser heeft dit programma. Als een vaatwasser dat programma niet heeft, kiezen we een programma dat er het meest op lijkt. Vaak is dat het normale of universele wasprogramma.

Ecoprogramma

Dit is bij de meeste vaatwassers het standaardprogramma. Zet je de machine aan zonder dat je iets verandert, dan pakt hij dit programma. Het ecoprogramma duurt altijd langer dan het automatische programma maar verbruikt minder energie en water. De wastemperatuur is meestal ongeveer 50°C.

Testonderdelen

Schoonwassen (37,5%)

We maken vaat vies met eieren, lasagne, spinazie, vermicelli, aardappelresten, margarine, koffieresten, rijstepudding, melk en tomatensap. De etensresten worden ingedroogd in een oven of aan de lucht. De vlekken in de test zijn gebaseerd op veel voorkomende vlekken volgens een enquête. We kijken regelmatig of aanpassingen nodig zijn.

De vaatwasser vullen we met het aantal couverts dat erin past. De vaat bestaat onder andere uit borden, kop en schotels, glazen, bekers, bestek, bakjes, schalen en pannen van verschillende materialen.

We beoordelen hoe schoon de vaat wordt. En of het vuil niet op ander serviesgoed terecht komt. Tussendoor maken we de filters niet schoon, om zo de effectiviteit van de filters te kunnen beoordelen. We testen met een vaatwastablet dat in de winkel verkrijgbaar is.

Duurzaamheid (25%)

Je koopt een vaatwasser om hem te gebruiken. Dat kost water maar vooral veel energie. Uit onderzoek blijkt dat dit verbruik in het ‘leven’ van een vaatwasser de meeste invloed heeft op het milieu. Daarom weegt dit onderdeel het zwaarst mee bij het testonderdeel duurzaamheid.

Daarnaast beoordelen we ook in hoeverre duurzame technologie wordt gebruikt en zuinig gebruik wordt gestimuleerd. Verder geven we een oordeel voor de constructie en de afwerking van de vaatwasser. Tenslotte nemen we het oordeel van duizenden panelleden over de betrouwbaarheid van het merk mee.

De score voor duurzaamheid bestaat bij vaatwassers uit:

Ons predicaat Hoge Score Duurzaamheid

Vaatwassers die zowel duurzaam als van goede kwaliteit zijn, krijgen het predicaat Hoge Score Duurzaamheid. Ze krijgen dit predicaat als ze minimaal een 7,5 scoren voor duurzaamheid én een Testoordeel van een 7 of hoger scoren in de hele test. Ook moeten ze minimaal een 6 voor wassen en drogen van de vaat scoren.

Drogen (15%)

We controleren of de vaat goed is opgedroogd en of er geen strepen of vlekken zijn achtergebleven. We beoordelen de droogresultaten op verschillende materialen.

Programmaduur (7,5%)

We geven een oordeel over hoe lang het duurt om het hele programma te voltooien. Hierbij houden we rekening met het aantal couverts dat in de vaatwasser past.

Geluid (7,5%)

Tijdens de test meten en beoordelen we hoeveel geluid de afwasmachine maakt. We meten het aantal decibel en beoordelen in hoeverre de machine storende geluiden maakt.

Gebruiksgemak (7,5%)

Experts beoordelen het gebruiksgemak van de machine. Ze bekijken de rekken, het in- en uitruimen, het bedieningspaneel, het zelfreinigend vermogen, het doseerbakje, de deur, het filter en de gebruiksaanwijzing.

Wat testen we niet bij vaatwassers?

Levensduur

Hoe lang een vaatwasser meegaat is natuurlijk belangrijk. Helaas is het erg ingewikkeld om de levensduur van een vaatwasser te testen. De belangrijkste reden: een levensduurtest duurt te lang om je te helpen bij je aankoopbeslissing. Daarom testen wij dat niet.

Om toch iets te kunnen zeggen over de te verwachten levensduur, vragen we regelmatig aan gebruikers hoe tevreden ze zijn over hun merk vaatwasser. En hoelang ze meegaan. Dit nemen we ook mee in onze duurzaamheidsscore.

Alle programma's

We testen niet alle programma’s op een vaatwasser. Sommige vaatwassers hebben wel 10 programma’s. Uit onze gebruikersenquête blijkt dat het automatische programma en het ecoprogramma het meest gebruikt worden. Zo nu en dan testen we andere programma’s om in het algemeen iets over de werking van deze programma’s te kunnen zeggen.

Beste uit de Test en Beste Koop

De vaatwasser met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt Beste Koop. Voor de kosten gaan we uit van:

De aankoopprijs en de kosten voor energie- en waterverbruik 8 jaar lang.

Zes keer per week wassen met de vaatwasser. Vier keer met het automatische programma en 2 keer met het ecoprogramma.

De vaatwasser moet voldoende verkrijgbaar zijn om Beste uit de Test of Beste Koop te kunnen worden. Vaatwassers die getest zijn met het huidige testprogramma kunnen Beste uit de Test of Beste Koop worden.