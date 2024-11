Conclusie

Onze eerste indruk van de apps is goed. Het is gemakkelijk om een apparaat automatisch te laten starten. Verder zijn de apps overzichtelijk: het is duidelijk wat de mogelijkheden zijn en wat je er mee kunt doen.

De apps zijn handig als je zonnepanelen hebt. Zeker in de toekomst als de salderingsregeling wordt afgebouwd. Wil je de apps ook gebruiken om apparaten aan te zetten wanneer de energietarieven laag zijn? Dan heb je wel een dynamisch energiecontract nodig.

Hoe werkt het?

Om een (vaat)was- of droogprogramma te laten starten wanneer de zon schijnt stel je via de HomeWizard-app een 'zonnetaak' in. Het programma start wanneer er genoeg zonne-energie beschikbaar is.

Heb je een dynamisch contract en wil je een programma draaien als de tarieven laag zijn? Kies dan in de app voor een 'dynamisch tarieftaak'. Het programma start wanneer de tarieven het gunstigst zijn.

Je geeft aan wanneer de (vaat)was- of droogbeurt uiterlijk klaar moet zijn. Wanneer er niet genoeg zon is start het apparaat ook.

Dit heb je nodig:

Slim apparaat

Een wasmachine, vaatwasser, wasdroger of wasdroogcombinatie (met wifi) van het merk Bosch, Siemens, Gaggenau of Neff

Zonnepanelen en/of een dynamisch contract

Slimme meter

HomeWizard P1 Meter

Voor gebruik in combinatie met zonnepanelen heb je de HomeWizard P1 Meter nodig. Deze meter kost €29,95. Je klikt hem in je slimme meter en leest zo het stroom- en gasverbruik en de teruglevering van je woning uit. De P1 Meter geeft deze gegevens via wifi door aan het internet.

Omvormer

Die hoort bij de zonnepanelen van een van de volgende merken: Enphase, Goodwe, Growatt, Huawei, SMA, SolarEdge en Solax. Bij een omvormer van een ander merk kun je een kWh meter installeren.

Goed wifi-signaal

Dit is belangrijk op de plek waar het apparaat staat.

Twee apps

Een smartphone of tablet met de Home Connect- en HomeWizard-app.

Let op: sinds kort kun je ook met alleen de Home Connect-app een slim apparaat starten wanneer je de tarieven laag zijn bij een dynamisch contract. Dit hebben we niet getest.

In de praktijk

Twee personen met een slim apparaat probeerden de apps uit. Ze hebben allebei zonnepanelen en één van de testers heeft ook een dynamisch contract.

Beide testers vinden de P1 Meter en apps makkelijk te installeren. Het koppelen van de apps met het apparaat gaat eenvoudig. Eén tester loopt tegen problemen aan bij bediening van de app. Na contact met HomeWizard is dit opgelost.

De apps zijn overzichtelijk en het is duidelijk welke opties er zijn en wat ze inhouden. De functie 'remote control' moet worden aangezet om het apparaat op afstand te kunnen starten. Dat gaat ook eenvoudig via de HomeConnect-app.

Een 'zonnetaak' of 'dynamisch tarieftaak' instellen is eenvoudig en het apparaat is binnen de ingestelde tijd klaar. In de app van de zonnepanelen is te zien dat het programma draait wanneer de opbrengst hoog is.

Een van de testers noemt wel een nadeel. Je kunt geen gecombineerde taak aanmaken als je zowel zonnepanelen als een dynamisch tarief hebt. De taken werken dus afzonderlijk.

Energy+ abonnement

Met een Energy+ abonnement kun je onder andere zien hoeveel de zonnepanelen opwekken en hoeveel stroom je in huis verbruikt. Dit kost €11,95 per jaar of €0,99 per maand (oktober 2024). Je hebt dit abonnement niet nodig om een 'zonnetaak' of 'dynamisch tarieftaak' te starten.

Smart Start

Als je een dynamisch contract hebt kun je sinds kort ook apparaten aanzetten met Smart Start in de HomeConnect-app. De P1-meter en HomeWizard-app heb je dan niet nodig. Dit hebben we niet getest.

Voorkom muffe was

Let op als je de wasmachine start op een moment dat je niet thuis bent. Natte was die je lang in de trommel laat zitten kan muf gaan ruiken. Houd hier rekening mee bij het inplannen van de wasbeurt.