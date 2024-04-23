icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
koopadvies

Vaatwasser kopen: waar let je op?

Vaatwassers zien er aan de buitenkant grotendeels hetzelfde uit. Toch zijn er echt wel verschillen: in afmeting, capaciteit, mogelijkheden, gebruiksgemak en prestaties. Met onderstaande tips kies je de afwasmachine die het best past bij jouw wensen.

Snel naar:

  1. Keuzehulp vaatwassers
  2. Video: kooptips vaatwassers
  3. Afmetingen en aantal couverts
  4. Inbouw of vrijstaand?
  5. Vaatwasprogramma's
  6. Opties van een vaatwasser
  7. Zuinige vaatwasser
  8. Merken en prijzen van vaatwassers

1

Keuzehulp vaatwassers

Wil je weten welke vaatwasser het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste afwasmachine.

Help mij kiezen

Keuzehulp_Vaatwassers

2

Video: kooptips vaatwassers

Waar let je op bij het kopen van een vaatwasser? 5 tips: 

  • Bepaal eerst het type. Zoek je een vrijstaand model of een inbouwvaatwasser die je netjes in je keuken kan wegwerken?
  • Bepaal vervolgens het formaat. Moet hij smal, normaal of extra hoog zijn? Zogenaamde XXL vaatwasser zijn hoger dan normale machines.
  • Bedenk welk programma’s je belangrijk vindt. Een deel gebruik je vaak niet.
  • Let op het gebruiksgemak. Wil je een bestekkorf of juist een lade? En kun je de vaatwasser flexibel indelen?
  • Kies een zuinige vaatwasser. Dat scheelt geld en is goed voor het milieu.

Bekijk en vergelijk:
Alle geteste vaatwassers

3

Afmetingen en aantal couverts

Er zijn 4 maten vaatwassers: 

Standaard vaatwasser

Een standaard vaatwasser is 80-84 cm hoog en 60 cm breed. Er passen 12 tot 16 couverts in.

XXL inbouwvaatwasser

Een XXL inbouwvaatwasser is 85 cm of hoger en past onder een hoger aanrechtblad. De vaatwasser heeft een hogere binnenruimte. Dit is handig voor grotere vaat, zoals grote borden en lange wijn- of bierglazen. 

Kleine vaatwasser: mini of smal

Een kleine vaatwasser is geschikt voor een huishouden van 1 à 2 personen. Of als je niet veel plek hebt. Er is niet veel aanbod van kleine vaatwassers. Er zijn 2 soorten:

  • De smalle vaatwasser is zo'n 45 cm breed en geschikt voor 9 tot 10 couverts.
  • De minivaatwasser is plat en breed en geschikt voor 6 couverts. Deze kun je bijvoorbeeld op het aanrecht zetten.

Lees meer over: 
Afmeting en formaat van de vaatwasser

Couverts vaatwassers 1200x800

4

Inbouw of vrijstaand?

Volledig geïntegreerd

Volledig geïntegreerd

Bij deze inbouwvaatwasser zit het bedieningspaneel aan de binnenkant. Daardoor zie je het niet. Dit type inbouwvaatwasser heet ook wel 'volledig integreerbaar' en komt het meeste voor.

Lees meer over:
Inbouwvaatwassers

Half geïntegreerd

Half geïntegreerd

Bij deze inbouwvaatwasser zit het bedieningspaneel aan de buitenkant van de deur. Dit type heet ook wel 'geïntegreerd', 'integreerbaar' of 'half integreerbaar'.

Lees meer over:
Inbouwvaatwassers

vrijstaande vaatwasser aangepast

Vrijstaand

Een vrijstaande vaatwasser staat helemaal vrij en heeft een afgewerkte buitenkant. Ze zijn meestal wit of RVS-kleurig.

Lees meer over:
Vrijstaande vaatwassers

Onderbouw

Onderbouw

Een onderbouwvaatwasser heeft een eigen deur zoals een vrijstaande vaatwasser. Maar hij heeft geen bovenblad. Je bouwt hem onder het aanrechtblad in.

Lees meer over:
Onderbouwvaatwassers

5

Vaatwasprogramma's

Afwasmachines hebben zo'n 4 tot 7 programma’s. Deze hebben een verschillende temperatuur, duur, energie- en waterverbruik. Bedenk welke programma's jij handig vindt. Deze programma's worden veel gebruikt: 

  • Automatisch/normaal programma: voor de dagelijkse vaat. Past zich aan de hoeveelheid vuil en/of vaat aan.
  • Ecoprogramma: deze is ook voor de dagelijkse vaat. Hiermee- bespaar je water en energie. Het duurt wel langer.
  • Intensief programma: voor heel vieze vaat. Dit programma verbruikt meer water en energie. 
  • Kort programma: voor niet al te vieze vaat zonder aangekoekt vuil. 

Lees meer over:
Programma's van vaatwassers

Vaatwasprogramma's 1200x800

6

Opties van een vaatwasser

Vaatwassers hebben allerlei extra opties. Bedenk wat je handig vindt, of wat je niet nodig hebt. Zo kun je geld besparen. Deze opties worden veel gebruikt: 

  • Resttijdindicatie: zo zie je hoelang het programma nog duurt.
  • Uitgestelde start: daarmee start je de vaatwasser op een later moment.
  • Inklapbare rekken: helpen je om de vaatwasser flexitbel in te delen.
  • Verstelbaar bovenrek: zo kun je onder of boven grote vaat makkelijker kwijt.
  • Halve belading: hiermee maak je alleen het onderste rek schoon.
  • Verlichte binnenkant: zodat je beter ziet hoe je de vaatwasser inruimt.

Lees meer over:
Extra opties van een vaatwasser
De vaatwasser bedienen via een app

 

Opties van een vaatwasser nieuw

7

Zuinige vaatwasser

Met een zuinige vaatwasser kun je geld besparen. Dat kan per jaar zo'n €50 schelen.

Een standaard of XXL vaatwasser voor 12 tot 16 couverts is het zuinigst. Heb je niet genoeg vaat om deze vol te krijgen? Kies dan voor een kleinere vaatwasser.

Op het energielabel van de vaatwasser vind je informatie over het verbruik. Dit is gebaseerd op het ecoprogramma. De vaatwassers worden ingedeeld in energieklassen G tot A. Ook staat op het label hoeveel geluid de machine maakt.

Met hotfill gebruikt de vaatwasser warm water uit de kraan. Er zijn 2 mogelijkheden. Je kunt de machine aansluiten op een warmwaterleiding. Of met een hotfillsysteem op een koud- en warmwaterleiding. De eeste levert geen besparing op, de tweede beperkt.

Bekijk en vergelijk
De zuinigste vaatwassers

Nieuw energielabel met vaatwassers

8

Merken en prijzen van vaatwassers

Merk

Vaatwassers van Bosch en Siemens worden het meest verkocht.  Consumenten zijn het meest tevreden over een ander merk, blijkt uit ons jaarlijkse merkonderzoek

Prijs

Vaatwassers zijn te koop vanaf zo'n €300 tot €1800. Duurdere vaatwassers hebben bijvoorbeeld duurdere technieken, zoals een koolborstelloze motor. Die is stiller, efficienter en minder slijtgevoelig.

Of meer functies zoals een comfortlift of bediening via een app. Bedenk of je deze extra functies ook gebruikt. Lees alle tips voor het kopen van een goedkope vaatwasser.

Bekijk en vergelijk:
Alle geteste vaatwassers

 

vaatwassers-koopadvies-merken-trans

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke vaatwassers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

De beste vaatwasser
Aanjagers Dossiers 1200x800-Vaatwassers
Test vaatwassers
De besteAlle testresultaten