Vaatwasser kopen: waar let je op?

Vaatwassers zijn verkrijgbaar in verschillende formaten. Kies een vaatwasser die in je keuken past en qua inhoud goed is afgestemd op de hoeveelheid vaat in je huishouden.

Een standaardformaat vaatwasser is zo’n 80-85 cm hoog en 60 cm breed. Dit formaat is geschikt voor zo’n 12 tot 15 couverts.

Je kunt ook kiezen voor een smalle vaatwasser (zo'n 45 cm breed, 9 - 10 couverts) of minivaatwasser (plat en breed, 6 couverts). Smalle vaatwassers en minivaatwassers kunnen vrij staan of worden ingebouwd.

Als je een hoger aanrechtblad hebt, dan is een hoge vaatwasser een goede optie. De binnenruimte is hoger, waardoor de keukenplint gewoon kan worden doorgetrokken en de vaatwasser strak onder het blad kan worden ingebouwd.

Lees meer over:

Afmetingen van vaatwassers