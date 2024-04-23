Vaatwasser kopen: waar let je op?

Er zijn 4 maten vaatwassers:

Standaard vaatwasser

Een standaard vaatwasser is 80-84 cm hoog en 60 cm breed. Er passen 12 tot 16 couverts in.

XXL inbouwvaatwasser

Een XXL inbouwvaatwasser is 85 cm of hoger en past onder een hoger aanrechtblad. De vaatwasser heeft een hogere binnenruimte. Dit is handig voor grotere vaat, zoals grote borden en lange wijn- of bierglazen.

Kleine vaatwasser: mini of smal

Een kleine vaatwasser is geschikt voor een huishouden van 1 à 2 personen. Of als je niet veel plek hebt. Er is niet veel aanbod van kleine vaatwassers. Er zijn 2 soorten:

De smalle vaatwasser is zo'n 45 cm breed en geschikt voor 9 tot 10 couverts.

De minivaatwasser is plat en breed en geschikt voor 6 couverts. Deze kun je bijvoorbeeld op het aanrecht zetten.

Lees meer over:

Afmeting en formaat van de vaatwasser