Vaatwasser kopen: waar let je op?

Vaatwassers zien er aan de buitenkant grotendeels hetzelfde uit. Toch zijn er echt wel verschillen: in afmeting, capaciteit, mogelijkheden, gebruiksgemak en prestaties. Met onderstaande tips kies je de afwasmachine die het best past bij jouw wensen.
Expert vaatwassers
Wil je weten welke vaatwasser het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste afwasmachine.
Waar let je op bij het kopen van een vaatwasser? 5 tips:
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Alle geteste vaatwassers
Er zijn 4 maten vaatwassers:
Een standaard vaatwasser is 80-84 cm hoog en 60 cm breed. Er passen 12 tot 16 couverts in.
Een XXL inbouwvaatwasser is 85 cm of hoger en past onder een hoger aanrechtblad. De vaatwasser heeft een hogere binnenruimte. Dit is handig voor grotere vaat, zoals grote borden en lange wijn- of bierglazen.
Een kleine vaatwasser is geschikt voor een huishouden van 1 à 2 personen. Of als je niet veel plek hebt. Er is niet veel aanbod van kleine vaatwassers. Er zijn 2 soorten:
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Afmeting en formaat van de vaatwasser
Bij deze inbouwvaatwasser zit het bedieningspaneel aan de binnenkant. Daardoor zie je het niet. Dit type inbouwvaatwasser heet ook wel 'volledig integreerbaar' en komt het meeste voor.
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Inbouwvaatwassers
Bij deze inbouwvaatwasser zit het bedieningspaneel aan de buitenkant van de deur. Dit type heet ook wel 'geïntegreerd', 'integreerbaar' of 'half integreerbaar'.
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Inbouwvaatwassers
Een vrijstaande vaatwasser staat helemaal vrij en heeft een afgewerkte buitenkant. Ze zijn meestal wit of RVS-kleurig.
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Vrijstaande vaatwassers
Een onderbouwvaatwasser heeft een eigen deur zoals een vrijstaande vaatwasser. Maar hij heeft geen bovenblad. Je bouwt hem onder het aanrechtblad in.
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Onderbouwvaatwassers
Afwasmachines hebben zo'n 4 tot 7 programma’s. Deze hebben een verschillende temperatuur, duur, energie- en waterverbruik. Bedenk welke programma's jij handig vindt. Deze programma's worden veel gebruikt:
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Programma's van vaatwassers
Vaatwassers hebben allerlei extra opties. Bedenk wat je handig vindt, of wat je niet nodig hebt. Zo kun je geld besparen. Deze opties worden veel gebruikt:
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Extra opties van een vaatwasser
De vaatwasser bedienen via een app
Met een zuinige vaatwasser kun je geld besparen. Dat kan per jaar zo'n €50 schelen.
Een standaard of XXL vaatwasser voor 12 tot 16 couverts is het zuinigst. Heb je niet genoeg vaat om deze vol te krijgen? Kies dan voor een kleinere vaatwasser.
Op het energielabel van de vaatwasser vind je informatie over het verbruik. Dit is gebaseerd op het ecoprogramma. De vaatwassers worden ingedeeld in energieklassen G tot A. Ook staat op het label hoeveel geluid de machine maakt.
Met hotfill gebruikt de vaatwasser warm water uit de kraan. Er zijn 2 mogelijkheden. Je kunt de machine aansluiten op een warmwaterleiding. Of met een hotfillsysteem op een koud- en warmwaterleiding. De eeste levert geen besparing op, de tweede beperkt.
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De zuinigste vaatwassers
Vaatwassers van Bosch en Siemens worden het meest verkocht. Consumenten zijn het meest tevreden over een ander merk, blijkt uit ons jaarlijkse merkonderzoek.
Vaatwassers zijn te koop vanaf zo'n €300 tot €1800. Duurdere vaatwassers hebben bijvoorbeeld duurdere technieken, zoals een koolborstelloze motor. Die is stiller, efficienter en minder slijtgevoelig.
Of meer functies zoals een comfortlift of bediening via een app. Bedenk of je deze extra functies ook gebruikt. Lees alle tips voor het kopen van een goedkope vaatwasser.
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Alle geteste vaatwassers
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