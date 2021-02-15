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Vaatwassers: goede merken

Test
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Hoe tevreden zijn consumenten uiteindelijk met hun vaatwasser? We vroegen een panel van ruim 21.000 consumenten uit heel Europa naar hun ervaringen. Sommige merken scoren duidelijk beter dan anderen, met 1 merk voorop.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert ElektronicaBijgewerkt op:22 april 2026

merk vaatwasser

Wat opvalt in de test vaatwassers

  1. 1
    Eén merk met de beste merkervaring

    De gebruikers van 1 merk zijn het meest tevreden. Ook gaan vaatwassers van dit merk lang mee. Wel is er een ander merk dat het nog iets beter doet op de verwachte levensduur.

  2. 2
    Tot 4 jaar verschil in levensduur

    Vaatwassers van het merk met de langste verwachte levensduur gaan gemiddeld bijna 4 jaar langer mee dan die van het merk met de korste levensduur.

  3. 3
    Betrouwbaarheid positief gewaardeerd

    Bij de meeste merken zijn gebruikers gemiddeld zeer te spreken over de betrouwbaarheid. Er zijn 2 uitzonderingen: deze merken kampen duidelijk met meer mankementen dan de rest.

Welke merken hebben we vergeleken?

Ruim 21.000 consumenten hebben vragen beantwoord over hun eigen vaatwassermerk. Onderstaande merken zijn in Nederland verkrijgbaar en hebben voldoende resultaten om er uitspraken over te doen.

AEG Miele
ATAG NEFF
Bauknecht Pelgrim
Beko Samsung
Bosch Siemens
ETNA Smeg
IKEA Whirlpool
Indesit Zanussi

We vertellen je:

  • Over welk merk vaatwassers gebruikers het meest tevreden zijn.
  • Welk merk het minste mankementen vertoont.
  • Van welk merk de minste mankementen zijn gemeld. 

Ook zeggen we meer over de verwachte levensduur van het merk. Dat baseren we op de levensduur van de vorige vaatwasser van dat merk voordat hij werd vervangen (bij een deels of geheel defecte machine). Dit is een goede aanwijzing van hoe lang vaatwassers van dat merk echt meegaan.

Conclusie

Beste merkervaring

Er is 1 merk dat de hoogste merkervaring en merktevredenheid oogst. 1 ander merk zit daar niet ver achter. Aan de onderkant zijn er 2 merken die aanzienlijk slechter scoren. Word lid om te zien om welke vaatwassermerken het gaat.

Langste levensduur

Bij het vervangen van de vaatwasser kijken we ook naar hoe lang hij is meegegaan. Vaatwassers van de beste 2 merken gaan ongeveer 14 jaar mee. Dat is behoorlijk lang. Het merk met de kortste verwachte levensduur zit daar zo'n 4 jaar onder. Dat verschil merk je in je portemonnee.

Meest betrouwbaar

Bij vaatwassers van een paar merken zijn mankementen, aan bijvoorbeeld de cirulatiepomp of de elektronica, relatief zeldzaam. Er is 1 merk waarbij het bedieningspaneel relatief vaak kuren heeft. Bij 2 andere merken is de betrouwbaarheid sowieso wat minder.

 

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