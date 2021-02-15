Vaatwassers: goede merken

Beste merkervaring

Er is 1 merk dat de hoogste merkervaring en merktevredenheid oogst. 1 ander merk zit daar niet ver achter. Aan de onderkant zijn er 2 merken die aanzienlijk slechter scoren. Word lid om te zien om welke vaatwassermerken het gaat.

Langste levensduur

Bij het vervangen van de vaatwasser kijken we ook naar hoe lang hij is meegegaan. Vaatwassers van de beste 2 merken gaan ongeveer 14 jaar mee. Dat is behoorlijk lang. Het merk met de kortste verwachte levensduur zit daar zo'n 4 jaar onder. Dat verschil merk je in je portemonnee.

Meest betrouwbaar

Bij vaatwassers van een paar merken zijn mankementen, aan bijvoorbeeld de cirulatiepomp of de elektronica, relatief zeldzaam. Er is 1 merk waarbij het bedieningspaneel relatief vaak kuren heeft. Bij 2 andere merken is de betrouwbaarheid sowieso wat minder.