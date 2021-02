Vaatwassers: goede merken

Test|Over welk vaatwassermerk zijn gebruikers het meest tevreden? 4000 consumenten geven in ons panelonderzoek hun mening over hun vaatwasser. Zo weten we welke merken goed presteren. Welke gaan het minst vaak of juist vaak kapot en welke hebben de meest gunstige prijs-kwaliteitverhouding.