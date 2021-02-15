Vaatwassers: goede merken

Elvin Dujardin Expert ElektronicaBijgewerkt op:22 april 2026
De gebruikers van 1 merk zijn het meest tevreden. Ook gaan vaatwassers van dit merk lang mee. Wel is er een ander merk dat het nog iets beter doet op de verwachte levensduur.
Vaatwassers van het merk met de langste verwachte levensduur gaan gemiddeld bijna 4 jaar langer mee dan die van het merk met de korste levensduur.
Bij de meeste merken zijn gebruikers gemiddeld zeer te spreken over de betrouwbaarheid. Er zijn 2 uitzonderingen: deze merken kampen duidelijk met meer mankementen dan de rest.
Ruim 21.000 consumenten hebben vragen beantwoord over hun eigen vaatwassermerk. Onderstaande merken zijn in Nederland verkrijgbaar en hebben voldoende resultaten om er uitspraken over te doen.
|AEG
|Miele
|ATAG
|NEFF
|Bauknecht
|Pelgrim
|Beko
|Samsung
|Bosch
|Siemens
|ETNA
|Smeg
|IKEA
|Whirlpool
|Indesit
|Zanussi
We vertellen je:
Ook zeggen we meer over de verwachte levensduur van het merk. Dat baseren we op de levensduur van de vorige vaatwasser van dat merk voordat hij werd vervangen (bij een deels of geheel defecte machine). Dit is een goede aanwijzing van hoe lang vaatwassers van dat merk echt meegaan.
Er is 1 merk dat de hoogste merkervaring en merktevredenheid oogst. 1 ander merk zit daar niet ver achter. Aan de onderkant zijn er 2 merken die aanzienlijk slechter scoren. Word lid om te zien om welke vaatwassermerken het gaat.
Bij het vervangen van de vaatwasser kijken we ook naar hoe lang hij is meegegaan. Vaatwassers van de beste 2 merken gaan ongeveer 14 jaar mee. Dat is behoorlijk lang. Het merk met de kortste verwachte levensduur zit daar zo'n 4 jaar onder. Dat verschil merk je in je portemonnee.
Bij vaatwassers van een paar merken zijn mankementen, aan bijvoorbeeld de cirulatiepomp of de elektronica, relatief zeldzaam. Er is 1 merk waarbij het bedieningspaneel relatief vaak kuren heeft. Bij 2 andere merken is de betrouwbaarheid sowieso wat minder.