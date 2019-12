Afmeting en formaat van de vaatwasser

In een standaardformaat vaatwasser passen 12 couverts. Heb je hier geen ruimte voor? Dan is een kleine vaatwasser mogelijk een optie.

Wat betekent ‘aantal couverts’?

De beschikbare ruimte in een vaatwasser wordt vaak benoemd in ‘aantal couverts’. Een couverts is een setje eetgerei voor één persoon: een dinerbord, ontbijtbord, soepkom, kopje, glas, beker, bestek. Per 6 couverts komen daar pannen, ovenschalen en bakjes bij.

In vaatwassers met een standaardformaat passen meer couverts dan in kleine vaatwassers. Maar het aantal couverts kan ook verschillen binnen vaatwassers van hetzelfde formaat. Zo neemt een bestekkorf flink wat ruimte in en biedt een besteklade vaak meer ruimte.

Een groter aantal couverts betekent niet altijd dat de binnenruimte groter is. De bordjes staan soms ook dichter tegen elkaar aan.

In de vaatwasservergelijker geven we het aantal couverts van de vaatwassers aan.

Standaard formaat vaatwasser

Een standaardformaat vaatwasser is zo’n 60 cm breed en 80 tot 85 cm hoog. Meestal kun je de hoogte iets verstellen door de pootjes uit te draaien. In een standaardformaat vaatwasser passen 12 tot 14 á 15 couverts.

Een standaard formaat vaatwasser heeft altijd 2 rekken en een korf en/of lade voor het bestek. Verhoudingsgewijs is dit het zuinigste formaat. De beste vaatwassers zijn altijd van dit standaardformaat.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste vaatwassers

Kleine vaatwassers

Er zijn vaatwassers met een afwijkend formaat. Kleine vaatwassers kunnen zowel smaller als minder hoog zijn. We onderscheiden 'smalle vaatwassers' en 'minivaatwassers'.

Smalle vaatwassers

Als je een kleine keuken of klein huishouden hebt, is een smalle vaatwasser een goede optie. Er zijn zowel smalle vrijstaande vaatwassers als inbouwvaatwassers. Omdat de vaatwasser slechts 45 cm breed is, scheelt dit kastruimte.

De hoogte is hetzelfde als bij gewone vaatwassers, waardoor hij ook onder een aanrechtblad kan worden geplaatst. In een smalle vaatwasser passen 9 á 10 couverts. De machines hebben 2 rekken boven elkaar en zijn er met zowel een bestekkorf als besteklade.

De was- en droogprestaties en wasprogramma’s zijn vergelijkbaar met standaard-vaatwassers. Gemiddeld duurt het hoofdprogramma wat korter. Per wasbeurt zijn ze vrij zuinig. Maar omdat je hiermee ook minder vaat schoon krijgt, is het standaardformaat toch de zuinigste optie.

Houd er rekening mee dat grote vaat als pannen en kommen minder goed in de machine passen. Ook kun je het filter soms lastiger verwijderen.

De smalle vaatwassers zijn vooral voordelig in kastruimte. De geteste smalle vaatwassers zijn niet per se goedkoper dan standaard vaatwassers.

Voor- en nadelen smalle vaatwassers Voordelen Nadelen Neemt minder ruimte in Niet zuinig per couvert Prima was- en droogresultaat Minder vaat per keer wassen Zuinig per wasbeurt Grote vaat past minder goed Relatief kort hoofdprogramma Relatief duur

Minivaatwassers

Heb je echt weinig ruimte in de keuken of een klein huishouden, dan is een minivaatwasser een optie. Een minivaatwasser is de kleinste vaatwasser, in formaat vergelijkbaar met een oven. In een minivaatwasser passen zo’n 6 couverts. De vaatwassertjes zijn slechts 45 cm hoog en hebben maar 1 rek en een bestekkorf.

Omdat je hem óp het aanrecht kunt plaatsen, worden ze ook wel opzetvaatwassers genoemd. De meeste zijn vrijstaande vaatwassers, maar sommige minivaatwassers kun je inbouwen in je keukenwand.

Door de jaren heen hebben we een aantal minivaatwassers getest. De was- en droogprestaties vallen tegen, maar er zijn positieve uitschieters: dat zijn meestal de duurdere modellen. Het hoofdprogramma duurt erg lang.

Verhoudingsgewijs zijn ze niet zuinig. De helft zo klein betekent dus niet de helft minder verbruik. Er is weinig ruimte voor pannen en kommen. Het filter kun je lastig verwijderen. Minivaatwassers zijn relatief prijzig, vanaf €200 tot meer dan €600.

Voor- en nadelen minivaatwassers Voordelen Nadelen Neemt minder ruimte in Niet zuinig per couvert Goed was- en droogresultaat sommige modellen Minder vaat per keer wassen Zuinig per wasbeurt Grote vaat past minder goed Relatief kort hoofdprogramma Relatief duur

Hoge vaatwassers

Een hoge vaatwasser is geschikt als je een hoger aanrechtblad hebt. Bij standaard vaatwassers kun je de poten uitdraaien tot zo’n 85 cm. Eventuele ruimtes onder en boven kun je afdekken met een verhoogde plint of balkjes. Maar als je aanrechtblad hoger is dan 86,5 cm, dan kun je kiezen voor een extra hoge vaatwasser.

Deze vaatwassers hebben een grotere kuip dan standaard vaatwassers. De onderkant heeft dezelfde hoogte als normaal, waardoor de keukenplint niet verhoogd hoeft te worden.

De vaatwasser heeft een hogere binnenruimte, waardoor je grotere vaat kunt plaatsen. Het aantal couverts dat in de vaatwasser past is niet per se groter dan bij een standaard-vaatwasser.

Fabrikanten maken niet altijd duidelijk onderscheid tussen een standaard-vaatwasser of een hoge. In sommige gevallen staat er XXL vermeld in de typenaam. Kijk vooraf altijd goed in de productspecificaties over de juiste inbouwhoogtes.

Lees ook: