Vaatwassers worden steeds zuiniger. Ze gebruiken steeds minder water en energie. Een zuinige vaatwasser is goed voor milieu en je portemonnee. Waar moet je op letten?

Kies een zuinige vaatwasser

Wanneer je kiest voor een zuinige vaatwasser, kun je aanzienlijk kosten besparen.

Bij de vaatwassers die wij testen, geven we een indicatie van de kosten (verbruikskosten + aanschafskosten) over 8 jaar, bij gebruik van het hoofdprogramma. Hiermee berekenen we ook de Beste Koop vaatwasser.

De testresultaten van het energie- en waterverbruik vind je per vaatwasser in de vaatwasservergelijker onder de specificaties.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke vaatwassers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste vaatwassers

Wat kost een vaatwasbeurt?

Een gemiddelde vaatwasbeurt met het hoofdprogramma kost zo'n €0,25. Daarbij verbruikt de vaatwasser 1,06 kWh en 13 liter water. Een vaatwasbeurt met het ecoprogramma kost maar zo'n €0,20.

Let op: die zijn de kosten van water en energie, dus zonder vaatwasmiddelen.

Wat zegt het energielabel van vaatwassers?

Met het energielabel kun je in de winkel vaatwassers vergelijken. Een vaatwasser met een energielabel A is het minst zuinig. De meest verkochte vaatwassers hebben het label A++ en het aandeel A+++ is stijgende.

Apparaten die in dezelfde klasse vallen, kunnen toch verschillen in energieverbruik. Kijk daarom niet alleen naar de klasse, maar ook naar het verbruik uitgedrukt in kWh/jaar.

Naast het energieverbruik staat het volgende op het energielabel:

waterverbruik (in liter per jaar)

droogresultaat (in klassen van G tot A)

capaciteit (in aantal couverts )

) geluidsniveau (in decibel)

Let op: de waarden op het energielabel zijn behaald met het ecoprogramma. Het dagelijkse, normale programma is waarschijnlijk minder zuinig. Wij testen ook het verbruik van het hoofdprogramma. Vergelijk vaatwassers hierop in de vaatwasservergelijker.

Standaard vaatwasser is het zuinigst

Een standaard formaat vaatwasser is het zuinigst. Zo'n vaatwasser gebruikt de hoeveelheid water en energie per couvert optimaal als je hem vol doet. Hoewel kleine vaatwassers per wasbeurt zuiniger zijn, betekent de helft minder vaat niet dat het energie- en waterverbruik ook worden gehalveerd. Bovendien wassen kleine vaatwassers de vaat per keer minder schoon.

Lees meer over verschillende formaten vaatwassers

Hotfill bij vaatwassers meestal niet rendabel

Met een voorschakelapparaat kun je een vaatwasser op zowel de warm- als koudwaterleiding aansluiten. De vaatwasser hoeft dan niet zelf het water op te warmen, maar maakt gebruik van water dat verwarmd wordt met gas. Dat is voordeliger dan met stroom.

Dit kan wel wat milieubesparing opleveren, maar is vaak financieel niet rendabel. Alleen in combinatie met een zonneboiler is het financieel rendabel. Omdat vaatwassers steeds zuiniger worden, wordt de winst met een hotfill-aansluiting steeds minder.

Bron: MilieuCentraal

Vaatwasser vervangen voor een zuiniger model?

Heb je een vaatwasser die nog geen 13 jaar oud is en bij aankoop gemiddeld zuinig was? Dan loont het niet om deze voortijdig te vervangen voor een zuiniger model. Zowel voor de portemonnee als het milieu is het beter om de vaatwasser te gebruiken tot hij ermee ophoudt.

Is de vaatwasser ouder dan 13 jaar? Dan kan het zowel financieel als voor het milieu lonen wanneer je kiest voor een zuinige vervanger. Het kan goedkoper zijn om dan te kiezen voor een zuinige tweedehands vaatwasser. Vraag daarbij altijd hoe oud hij is en kies niet voor een energielabel B of C.

Lees ook: