Kies het standaardformaat

Twijfel je tussen een kleine vaatwasser of standaardformaat? Een standaardformaat vaatwasser is het zuinigst, als je hem vol krijgt. Krijg je die meestal niet vol, dan is een kleine vaatwasser een goede keus. Zoek je een extra hoge vaatwasser die zuinig is? Bekijk welke XXL-vaatwasser het zuinigst is (alleen voor leden).

Lees meer over:

Formaten van vaatwassers

Koop een zuinige vaatwasser

Met een zuinige vaatwasser kun je geld besparen. Bij nieuwe vaatwassers kan het verschil oplopen tot zo'n €50 per jaar. We rekenen daarbij met een energieprijs van €0,31/kWh en waterprijs van €1,64/m3:

Kosten per wasbeurt met hoofdprogramma

Zuinigste vaatwasser: €0,25

Minst zuinige vaatwasser: €0,45

Kosten per wasbeurt met het ecoprogramma

Zuinigste vaatwasser: €0,15

Minst zuinige vaatwasser: €0,30

Bekijk en vergelijk:

De zuinigste vaatwassers in de test (alleen voor leden)

Vergelijk het energieverbuik van vaatwassers

Bekijk in de vergelijker welke vaatwassers het zuinigst zijn. Je kunt filteren op energielabel en het energie- en waterverbruik van vaatwassers vergelijken. Ook geven we een schatting van de totale gebruikskosten.

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Bespaartips voor je vaatwasser

Vaatwasser vervangen voor een zuiniger model?

Vaatwassers zijn niet zoveel zuiniger geworden de afgelopen jaren. Alleen als ze erg oud zijn dan kan beter zijn om een nieuwe zuinige vaatwasser te kopen.

Zuinige tweedehands vaatwasser kopen?

Vraag hoe oud de machines is en kies niet voor energielabel B of C, A+ of A++ (oud energielabel). Je vindt meer informatie over zuinig vaatwassen op Milieu Centraal.

Zo gebruik je het energielabel

De informatie op het energielabel helpt je bij het kiezen van een zuinige vaatwasser. In maart 2021 is het energielabel gewijzigd. Op het huidige label staat de volgende informatie:

Energieklasse van A (zuinigst) tot G (minst zuinig). De meeste vaatwassers vallen in categorie A, B of C.

Energieverbruik per 100 wasbeurten (in kWh).

Het aantal couverts dat in de vaatwasser past.

dat in de vaatwasser past. Waterverbruik per wasbeurt (in liter).

per wasbeurt (in liter). De programmaduur.

Het geluidsniveau (in dB) en de geluidsklasse van A (best) tot D (slechtst).

(in dB) en de geluidsklasse van A (best) tot D (slechtst). Via de QR-code vind je extra informatie zoals de reinings- en droogprestaties.

De informatie op het energielabel is gebaseerd op het ecoprogramma. De vaatwasser wordt maximaal gevuld. Het hoofdprogramma is meestal het automatische programma en minder zuinig dan het ecoprogramma.

Het energielabel kan afwijken van het resultaat in onze test, omdat we testen met onder andere ander servies, vuil en andere testomstandigheden.

Verschillen oud en huidig energielabel

Met het oude energielabel haalden veel vaatwassers de hoogste energieklasse A+++. De rekenmethodes en de inschaling zijn aangepast.

Onder het nieuwe energielabel vallen vaatwassers in lagere klassen. Een vaatwasser die eerder in klasse A++ viel, kan volgens het nieuwe label in klasse E terechtkomen.

Wat is er gewijzigd?

Vorig energielabel Nieuw energielabel energieklasse D t/m A+++ energieklasse G t/m A energiegebuik per 280 wasbeurten energiegebruik per 100 wasbeurten waterverbruik per 280 wasbeurten waterverbruik per wasbeurt

Hotfill bij vaatwassers meestal niet rendabel

Gedeeltelijke hotfill

Bij gedeeltelijke hotfill sluit je de vaatwasser met behulp van een voorschakelapparaat aan op de warm- en koudwaterleiding. De vaatwasser hoeft dan niet zelf het water op te warmen, met stroom. Hij gebruikt water dat verwarmd wordt door de cv-ketel (of andere warmwatervoorziening). Dat is goedkoper dan met stroom. Gedeeltelijke hotfill kan in sommige gevallen iets beter zijn voor het milieu en de energierekening.

Volledige hotfill

Een andere optie is de vaatwasser aansluiten op alleen de warmwaterleiding (volledige hotfill). Dit levert geen besparing op. Bovendien kan de machine dan niet spoelen met koud water. Bijvoorbeeld vuil met zetmeel wordt het beste schoon door voor te spoelen met koud water.