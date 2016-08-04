Zuinig de vaat wassen

Spoel de vaat niet voor

Het is meestal niet nodig om de vaat voor te spoelen voor het de vaatwasser in gaat. Bovendien is het is zonde van water en energie. Veeg of schraap wel de borden en pannen goed schoon. Wil je toch iets voorspoelen? Gebruik dan bij voorkeur koud water.

Zet de vaatwasser pas aan als hij vol is

De wasbeurt kost het minst energie en water als de vaatwasser goed gevuld is. Stapel de vaat niet op, want dan kunnen de waterstralen niet bij de vaat komen.

Programma’s voor halve belading verbruiken maar een klein beetje minder water en energie dan een vol programma. Omdat je minder vaat wast, zijn ze minder zuinig. Ze krijgen de vaat bovendien minder schoon en droog.

Lees meer:

Tips voor het in- en uitruimen van de vaatwasser

Kies het ecoprogramma

Bij een gemiddeld vieze vaat, kun je het beste het ecoprogramma gebruiken. Je bespaart hiermee zo’n 25% aan kosten ten opzichte van het hoofdprogramma.

Het ecoprogramma wast vieze vaat iets minder goed schoon dan het hoofdprogramma. Ook de droogprestaties zijn gemiddeld wat minder goed. Niet geschikt voor hele vieze vaat dus, maar meestal wel voor standaard vaat. Om het lagere water- en energieverbruik te compenseren duren deze programma’s wel een stuk langer. Ze zijn wel vaak stiller.

Heb je meestal weinig afwas? Dan is het automatische programma soms zuiniger, omdat het zich dan beter aanpast aan de hoeveelheid vaat. Sommige nieuwe vaatwassers hebben een 'adaptief' ecoprogramma, dat zich aanpast en daarmee ook geschikt is voor een kleine vaat.

Lees meer over:

Vaatwasprogramma's

Draai de vaatwasser op het daltarief

Veel vaatwassers hebben een timer. Je kunt dan instellen wanneer het programma start of klaar is. Heb je een energiecontract met dubbeltarief? Start dan de vaatwasser wanneer het daltarief geldt zodat de vaatwasbeurt minder kost. Dit is doorgaans 's nachts en in het weekend.

Draai de vaatwasser als de zon schijnt of de tarieven laag zijn

Heb je zonnepanelen? Door de vaatwasser te draaien wanneer de zon schijnt help je problemen op het energienet te voorkomen.

Heb je een dynamisch contract dan kun je besparen door de vaatwasser aan te zetten op een moment dat de tarieven laag zijn.

Onder andere slimme apparaten van Bosch en Siemens kunnen automatisch starten op een moment dat de zon schijnt. Of als je een dynamisch contract hebt en de tarieven laag zijn.

Zet de vaatwasser uit

In standby-stand verbruikt de vaatwasser een kleine hoeveelheid energie, bijvoorbeeld door een brandend lampje. Zet hem uit, dat scheelt weer. Nieuwere vaatwassers gaan na een tijdje automatisch uit.

Maak de vaatwasser schoon

Maak de filters en sproeiarmen regelmatig schoon. En draai af en toe een heet programma. Door goed onderhoud gaat de machine langer mee. Bovendien wordt de vaat beter schoon.

Lees meer over:

Vaatwasser schoonmaken

Met de hand afwassen is zuiniger dan vaatwasser

Als je de vaat met de hand afwast, verbruik je ruim de helft minder energie. Dat loont dus, vooral bij een kleine vaat. Dit gaat niet op als het water uit een close-in boiler komt. En natuurlijk niet als je veel warm water gebruikt.

Tips voor zuinig afwassen met de hand

Gebruik niet meer water dan nodig.

Gebruik een teiltje.

Spoel niet voor, maar schraap het ergste vuil weg.

Is voorspoelen nodig? Doe dit dan in een teiltje met koud water.

Was meer vaat per klaargemaakt teiltje.

Op de site van Milieu Centraal staan deze en meer tips om te besparen bij de vaat.