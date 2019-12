Zuinig de vaat wassen

Spoel de vaat niet voor

Het is zonde van water en energie als je de vaat voorspoelt voordat het de vaatwasser in gaat. Bovendien is het onnodig. Schraap wel de borden en pannen goed schoon voordat ze in de machine gaan.

Draai de vaatwasser als hij vol is

Je maakt optimaal gebruik van het water en de energie van de wasbeurt, wanneer je de vaatwasser economisch inruimt. Laat de vaatwasser alleen draaien als hij vol is.

Stapel de vaat niet op, want dan kunnen de waterstralen niet bij de vaat komen. Vaat die niet schoon is geworden opnieuw wassen is niet efficiënt.

Programma’s voor halve belading verbruiken meer dan de helft en zijn daarom minder zuinig.

Draai de vaatwasser met het ecoprogramma

Wanneer de vaat normaal bevuild is, kun je het beste het ecoprogramma gebruiken. Gemiddeld bespaar je hiermee zo’n €20 per jaar ten opzichte van het hoofdprogramma. Veel vaatwassers behalen prima resultaten met het ecoprogramma. Om het lagere water- en energieverbruik te compenseren duren deze programma’s een stuk langer.

Heb je een erg vuile vaat, kies dan bijvoorbeeld voor het automatische programma. De machine meet met sensoren hoe vuil de vaat is en past het programma daarop aan.

Draai de vaatwasser op het nachttarief

Vaatwassers hebben vaak de mogelijkheid om de starttijd uit te stellen. Heb je een energiecontract met dubbeltarief, start dan de vaatwasser 's nachts zodat de vaatwasbeurt minder kost.

Handafwas zuiniger dan vaatwasser

Vaatwassers worden steeds zuiniger met water en energie. Toch is in de meeste gevallen de handafwas zuiniger en dus goedkoper dan zelfs de zuinigste vaatwasser. Ook als je met warm water voorspoelt.

Afwassen met de hand is niet goedkoper als je overmatig veel water gebruikt. We gaan er daarbij vanuit dat er jaarlijks meer teiltjes voor de handafwas gevuld worden dan het aantal keren dat de vaatwasser draait.

Wanneer je veel water verbruikt voor de handafwas of het water wordt verwarmd met elektriciteit, dan is een zuinige vaatwasser de besparende optie.

Tips voor zuinig afwassen met de hand

Gebruik niet meer water dan nodig.

Spoel niet voor als het niet hoeft, maar schraap af.

Is voorspoelen nodig? Doe dit dan in een teiltje met koud water.

Gebruik een teiltje.

Verwarm het water met een HR-combiketel.

Was meer vaat per klaargemaakt teiltje.

Op de site van Milieu Centraal staan deze en meer tips om te besparen.

