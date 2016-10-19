Enkeltarief en dubbeltarief: wat is het verschil?

Verschil tussen enkeltarief en dubbeltarief

Je kunt kiezen voor een energietarief dat 24 uur per dag hetzelfde is. Dat is enkeltarief. Bij een dubbeltarief betaal je overdag meestal een hoger tarief tijdens de 'piekuren'. Dit heet het piektarief. 's Nachts en in het weekend geldt dan een lager tarief. Dit is het daltarief. Het daltarief geldt tijdens de 'daluren' van 23.00 tot 7.00 uur. In sommige regio’s gaat het eerder in.

Enkeltarief goedkoper?

Gebruik je overdag veel stroom? Dan is het goedkoper om enkeltarief te kiezen. Het enkeltarief is namelijk lager dan het piektarief. Gebruik je vooral 's nachts en in het weekend veel stroom? Door bijvoorbeeld de wasmachine en de vaatwasser juist dán aan te zetten? Dan kan het goedkoper zijn om te kiezen voor dubbeltarief.

Het verschil tussen enkeltarief, piektarief en daltarief

Het verschil tussen piek- en daltarieven en enkeltarief wordt de laatste jaren kleiner. Vaak is het verschil maar 1 of 2 cent. Bij sommige leveranciers is het tarief zelfs gelijk. En een enkeling zoals Greenchoice draait het juist om. Daarbij is het 's nachts en in het weekend juist duurder om stroom te verbruiken en overdag goedkoper. Dit stimuleert stroomgebruik overdag. Want juist overdag is er veel stroomaanbod door zonnepanelen.

Bepaal wat voor jou gunstig is

Wil je weten welk tarief voor jou het goedkoopst is? Bereken je energieverbruik met de volgende stappen.

Zoek op hoe hoog het enkeltarief en het dubbeltarief (piek- en daltarief) is van de leverancier.

Bepaal met hulp van je laatste jaarafrekening hoeveel je denkt te verbruiken in de piekuren. Als je nu geen dubbeltarief hebt, staat het verbruik niet op je jaarafrekening omdat dit niet bekend is. Schat in dat geval in hoeveel van je totale stroomverbruik je gebruikt tijdens piekuren.

Vermenigvuldig dit met het piektarief. Schrijf dit bedrag op.

Vermenigvuldig het overgebleven verbruik (daluren) met het daltarief.

Tel dit bedrag op bij het bedrag van je piekurenverbruik. Dit is je bedrag voor dubbeltarief.

Vermenigvuldig je totale verbruik (tijdens piek- en daluren) met het enkeltarief. Dit is je bedrag voor enkeltarief.

Is het tarief voor enkeltarief hoger dan dat voor dubbeltarief? Dan ben je goedkoper uit met een dubbele meter. Is het bedrag voor dubbeltarief hoger dan het bedrag voor enkeltarief, dan is enkeltarief voordeliger.

Slimme meter voor dubbeltarief

Om gebruik te maken van dubbeltarief heb je een slimme meter nodig. Als je geen slimme meter hebt, betaal je altijd enkeltarief.