Enkeltarief en dubbeltarief: wat is het verschil?

Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:4 mei 2026
Je kunt kiezen voor een energietarief dat 24 uur per dag hetzelfde is. Dat is enkeltarief. Bij een dubbeltarief betaal je overdag meestal een hoger tarief tijdens de 'piekuren'. Dit heet het piektarief. 's Nachts en in het weekend geldt dan een lager tarief. Dit is het daltarief. Het daltarief geldt tijdens de 'daluren' van 23.00 tot 7.00 uur. In sommige regio’s gaat het eerder in.
Gebruik je overdag veel stroom? Dan is het goedkoper om enkeltarief te kiezen. Het enkeltarief is namelijk lager dan het piektarief. Gebruik je vooral 's nachts en in het weekend veel stroom? Door bijvoorbeeld de wasmachine en de vaatwasser juist dán aan te zetten? Dan kan het goedkoper zijn om te kiezen voor dubbeltarief.
Het verschil tussen piek- en daltarieven en enkeltarief wordt de laatste jaren kleiner. Vaak is het verschil maar 1 of 2 cent. Bij sommige leveranciers is het tarief zelfs gelijk. En een enkeling zoals Greenchoice draait het juist om. Daarbij is het 's nachts en in het weekend juist duurder om stroom te verbruiken en overdag goedkoper. Dit stimuleert stroomgebruik overdag. Want juist overdag is er veel stroomaanbod door zonnepanelen.
Wil je weten welk tarief voor jou het goedkoopst is? Bereken je energieverbruik met de volgende stappen.
Om gebruik te maken van dubbeltarief heb je een slimme meter nodig. Als je geen slimme meter hebt, betaal je altijd enkeltarief.