Enkeltarief en dubbeltarief: wat is het verschil?

Bij energieleveranciers kun je kiezen tussen enkeltarief en dubbeltarief. Het een is niet in alle gevallen gunstiger dan het ander. Wij leggen uit wat het verschil is en hoe je het voor jouw situatie kunt berekenen. Zo ben jij het voordeligst uit.

Verschil tussen enkeltarief en dubbeltarief

Je kunt kiezen voor een energietarief dat gedurende de 24 uur van een dag gelijk is. Dat is het enkeltarief. Bij een dubbeltarief betaal je overdag een hoger tarief. Dit heet het piektarief. 's Nachts en in het weekend telt een lager tarief. Dit heet het daltarief. Het daltarief geldt meestal van 23.00 tot 7.00, in sommige regio’s gaat het eerder in.

Enkeltarief goedkoper?

Gebruik je overdag veel stroom? Dan is het goedkoper om enkeltarief te kiezen. Het enkeltarief is namelijk lager dan het piektarief. Gebruik je vooral 's nachts en in het weekend veel stroom? Door bijvoorbeeld de wasmachine en de vaatwasser juist dán aan te zetten? Dan kan het lonen om voor dubbeltarief te kiezen.

Verschillen worden kleiner

Het verschil tussen piek- en daltarieven en enkeltarief wordt de laatste jaren kleiner. Daarom is het verstandig om te kijken hoeveel stroom je 's nachts en in het weekend gebruikt, of wilt gebruiken. Bovendien is het verschil tussen piek- en daltarief en enkeltarief bij de ene leverancier groter dan bij de andere.

Bepaal wat voor jou gunstig is

Wil je weten welk tarief voor jou het goedkoopst is? Bereken je energieverbruik met de volgende stappen.

Zoek op hoe hoog het enkeltarief en het dubbeltarief (piek- en daltarief) is van de leverancier.

Bepaal met behulp van je laatste jaarafrekening hoeveel je verwacht te verbruiken in de piekuren. Als je nu geen dubbeltarief hebt, staat het verbruik niet op je jaarafrekening omdat dit niet bekend is. Schat in dat geval in hoeveel van je totale stroomverbruik je in de piekuren gebruikt.

Vermenigvuldig dit met het piektarief. Schrijf dit bedrag op.

Vermenigvuldig het overgebleven verbruik (in de daluren) met het daltarief.

Tel dit bedrag op bij het bedrag van je piekurenverbruik. Dit is je 'dubbeltariefbedrag'.

Vermenigvuldig je totale verbruik (tijdens piek en daluren) met het enkeltarief. Dit is je 'enkeltariefbedrag'.

Als het 'enkeltariefbedrag' hoger is dan het 'dubbeltariefbedrag' dan ben je voordeliger uit met een dubbele meter. Is het 'dubbeltariefbedrag' hoger dan het 'enkeltariefbedrag', dan is het voordeliger om voor een enkeltarief te kiezen.

Meter met een dubbeltelwerk

Overstappen van een enkeltarief naar een dubbeltarief kost niks als je al een meter hebt die hiervoor geschikt is. Dit is een meter met een dubbel telwerk. Heb je een meter met enkel telwerk? Dan moet de meter worden vervangen. Dit kan rond de €100 kosten. Of er verdere kosten in rekening gebracht worden kan per netbeheerder verschillen. Informeer daarom voor de zekerheid bij je netbeheerder.

Heb je dubbeltarief en wil je overstappen naar enkeltafief? Dan hoeft de meter niet vervangen te worden: er wordt dan gewoon nog maar één telwerk op de dubbele meter gebruikt. Sommige energieleveranciers bieden geen mogelijkheid voor enkeltarief.

