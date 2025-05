Blijft de salderingsregeling bestaan?

De overheid stopt op 1 januari 2027 met de salderingsregeling. Huishoudens met zonnepanelen kunnen vanaf dat moment de stroom die ze terugleveren niet meer wegstrepen tegen de stroom die ze gebruiken. Nieuwe energiecontracten zijn hier al op aangepast.

Wat als ik een oud contract heb?

Heb je een energiecontract waarin staat dat je mag salderen? Of is je oude vaste contract automatisch omgezet in een variabel contract? Dan mogen energiebedrijven volgens sommige juristen de voorwaarden niet zomaar aanpassen. Mogelijk kom je dan ook nog na 2027 in aanmerking voor salderen. Dit lijkt erg aantrekkelijk. De werkelijkheid ligt een stuk ingewikkelder.

Alleen nog kale leveringstarief

De prijs van een kWh bestaat grotendeels uit energiebelasting en btw. Vanaf 2027 mag je deze belastingen niet meer salderen. Heb je nog een oud contract waarmee je mag salderen? Dan geldt dit alleen voor het veel lagere kale leveringstarief. Verder kunnen energieleveranciers ook besluiten om de terugleverkosten te verhogen. De verwachting is dat hierdoor het mogelijke voordeel (nagenoeg) zal verdwijnen.

Nieuw contract afgesloten?

Heb je onlangs een nieuw contract afgesloten waarin staat dat salderen stopt in 2027? Dan kun je vanaf dat jaar niet meer salderen. Staat in je contract dat salderen wel mag? Dan heb je kans dat jouw energieleverancier dat contract ook na 2027 moet respecteren. Toch is dat nog onzeker. Het is slim om voorlopig nog geen nieuw contract af te sluiten. We verwachten snel meer duidelijkheid. Je leest dan meer op deze pagina.

Zonnestroom moet blijven lonen

Door het afschaffen van de salderingsregeling is de terugverdientijd van zonnepanelen flink opgelopen. De Consumentenbond vind dat zonnestroom moet blijven lonen. We hebben een alternatief plan uitgewerkt en gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. Ook de komende periode blijven we ons inzetten om zonnestroom aantrekkelijk te houden.