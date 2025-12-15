Hoeveel stroom verbruikt kerstverlichting?

Kerstverlichting

Vanaf begin november zie je de eerste kerstverlichting al. Vooral lichtsnoeren zijn populair. Ze hangen langs dakranden, in bomen en voor ramen. Ook in de kerstboom zijn ze niet weg te denken. Hoe dichter het bij kerst komt, hoe meer verlichte huizen. Vraag je je wel eens af wat dat kost? Voor de portemonnee hoef je het gelukkig niet te laten. Kerstverlichting is vaak betaalbaar en ook het stroomverbruik valt mee. Wel maakt het uit wat voor lampjes je gebruikt. Heb je nog ouderwetste gloeilampjes op zolder liggen? Dan is het verbruik hoger dan bij moderne ledverlichting.

Stroomverbruik en kosten

In onderstaande tabel zetten we het verbruik en de bijbehorende kosten op een rij. Daarbij gaan we ervan uit dat de verlichting dagelijks 8 uur brandt, gedurende een periode van 30 dagen. We rekenen met een stroomprijs van €0,30 per kWh en maken onderscheid tussen gloeilampjes en ledverlichting.

Het genoemde verbruik is gebaseerd op een gemiddelde en kan in de praktijk afwijken. Als je alleen ’s avonds je lampjes aandoet, zul je niet (ver) boven de 4 uur per dag komen. Dan kom je op de helft van onderstaande kosten. Op de verpakking van de verlichting staat aangegeven hoeveel watt jouw kerstverlichting verbruikt.

Type kersverlichting Gloeilampjes (30 dagen) Ledverlichting (30 dagen) Snoerverlichting (10 lampjes) €0,86 (12 Watt) €0,22 (3 Watt) Snoerverlichting (100 lampjes) €2,16 (30 Watt) €0,36 (5 Watt) Lamp in kunststof Kerstman €1,80 (25 Watt) €0,29 (4 Watt) Lichtslang (5 meter) €5,04 (70 Watt) €1,44 (20 Watt)

Buitenverlichting

Lampjes voor buitenverlichting verbruiken niet meer stroom dan lampjes binnenshuis. Maar lang niet alle kerstlampjes zijn geschikt voor buitengebruik. Ze moeten tegen regen en vuil kunnen. Controleer daarom altijd op de verpakking of de verlichting geschikt is om buiten op te hangen.

Brandveiligheid

Naast de kosten van verlichting is veiligheid nog belangrijker. Vroeger werden er zelfs echte kaarsen in de kerstboom geplaatst, maar gelukkig is het tegenwoordig een stuk veiliger. Moderne ledverlichting wordt nauwelijks warm. Gebruik je nog ouderwetse gloeilampjes die wel heet kunnen worden, zorg er dan voor dat er niets tegenaan komt en dat ze vrij in de boom of om het raam hangen. Een paar tips:

Rol het snoer helemaal uit.

Stop stekkerdozen en verlengsnoeren altijd direct in een stopcontact in de muur. Doe nooit een stekkerdoos in een andere stekkerdoos. Dat geldt ook voor verlengsnoeren.

Zet de verlichting alleen aan als je zelf thuis bent.

Mocht er onverhoopt toch brand uitbreken, dan valt schade in de meeste gevallen onder de woonhuisverzekering en inboedelverzekering.