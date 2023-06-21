Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:16 juli 2026
De gasprijs hangt af van het type contract dat je hebt. Over het algemeen is een langer contract duurder dan een 1-jarig contract of een variabel contract. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. In onderstaande tabel zie je de gemiddelde gasprijs per type contract. Je kunt die prijzen ook vergelijken met de 2 voorgaande jaren.
Prijs per m3 gas
|Contractype
|juli 2026
|juli 2025
|juli 2024
|Variabel
|€1,46
|€1,36
|€1,25
|1-jarig contract
|€1,39
|€1,31
|€1,28
|2- of meerjarig contract
|€1,39
|€1,31
|€1,29
De meeste huishoudens verbruiken gas voor verwarmen van de woning, warm water en koken. Hoeveel gas je verbruikt hangt onder meer af van het type woning en de samenstelling van het huishouden. In onderstaande tabel zie je het gemiddelde gasverbruik per huishouden.
|Grootte huishouden
|Appartement
|Tussenwoning
|Vrijstaande woning
|1-persoonshuishouden
|500 m3
|690 m3
|1300 m3
|2-persoonshuishouden
|575 m3
|740 m3
|1320 m3
|4-persoonshuishouden
|700 m3
|820 m3
|1360 m3
Is er meer vraag dan aanbod? Dan stijgt de prijs. Het omgekeerde geldt ook: bij minder vraag daalt de gasprijs.
De volgende zaken hebben de afgelopen jaren invloed gehad op de ontwikkeling van de gasprijs:
Bij een koude winter is de vraag naar gas hoger en stijgt de prijs. En bij een zachte winter daalt de vraag en dus ook de prijs van gas.
Op 1 januari 2026 is het nieuwe tarief voor energiebelasting ingegaan. Voor een m3 aan gas betaal je €0,73. De energiebelasting voor stroom bedraagt €0,11 per kWh. Dit betekent dat de prijs die je betaalt voor een m3 gas en een kWh aan stroom voor een groot deel bestaat uit belasting.
Begin maart kwam een einde aan een relatief stabiele periode. Door de opgelopen spanningen in het Midden Oosten is de gasprijs fors gestegen. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, is onzeker, maar de verwachting is dat de onrust voorlopig aanhoudt. Voor huishoudens met een vast energiecontract heeft deze prijsstijging op korte termijn geen directe gevolgen. Bij variabele contracten en vooral bij dynamische contracten zijn de effecten vrijwel direct merkbaar in de energierekening.Wie zekerheid wil in deze onrustige tijden kan kiezen om een variabel of dynamisch contract om te zetten naar een vast energiecontract.