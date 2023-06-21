Wat is de gasprijs in 2026 en hoe komt die tot stand?

De huidige gasprijs is ongeveer €1,46 per m3 gas. Afhankelijk van het gekozen contract kan de prijs hoger of lager liggen. De gasprijs is begin maart door de onrust in het Midden-Oosten fors gestegen.

De ontwikkeling van de gasprijs is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Denk aan ontwikkelingen in de wereld. Of een zeer koude winter. Ook de hoogte van belastingen is van invloed.

Er is op dit moment geen prijsplafond. Tijdens de corona-crisis was er een prijsplafond van €1,45 per m3 gas tot een verbruik van 1200 m3.

Ontwikkelingen gasprijzen per contracttype

De gasprijs hangt af van het type contract dat je hebt. Over het algemeen is een langer contract duurder dan een 1-jarig contract of een variabel contract. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. In onderstaande tabel zie je de gemiddelde gasprijs per type contract. Je kunt die prijzen ook vergelijken met de 2 voorgaande jaren.

Prijs per m3 gas

Contractype juli 2026 juli 2025 juli 2024 Variabel €1,46 €1,36 €1,25 1-jarig contract €1,39 €1,31 €1,28 2- of meerjarig contract €1,39 €1,31 €1,29

Gemiddeld gebruik per gezinssamenstelling

De meeste huishoudens verbruiken gas voor verwarmen van de woning, warm water en koken. Hoeveel gas je verbruikt hangt onder meer af van het type woning en de samenstelling van het huishouden. In onderstaande tabel zie je het gemiddelde gasverbruik per huishouden.

Grootte huishouden Appartement Tussenwoning Vrijstaande woning 1-persoonshuishouden 500 m3 690 m3 1300 m3 2-persoonshuishouden 575 m3 740 m3 1320 m3 4-persoonshuishouden 700 m3 820 m3 1360 m3

Wat heeft invloed op de gasprijs ?

Is er meer vraag dan aanbod? Dan stijgt de prijs. Het omgekeerde geldt ook: bij minder vraag daalt de gasprijs.

De volgende zaken hebben de afgelopen jaren invloed gehad op de ontwikkeling van de gasprijs:

De onrust in het Midden-Oosten. Dit heeft vanaf begin maart voor een forse stijging van de gasprijs gezorgd.

De oorlog in Oekraïne. De aanvoer van gas vanuit Rusland is flink verminderd.

De aanvoer vanuit Groningen is gestopt sinds april 2024.

In China is de vraag naar gas hoog. De Chinese industrie wil minder CO2 uitstoten en schakelt over van steenkool naar gas. China gebruikt dit onder andere om stroom te produceren. Het aandeel van steenkool in het totale energieverbruik van China is nog wel steeds hoog.

Europese landen importeren vloeibaar gas uit de Verenigde Staten. Dit is relatief duur. Het vloeibare gas wordt na aankomst omgezet naar gas dat bruikbaar is voor huishoudens.

De energiebelasting. Het doel is om het gasverbruik te verminderen. In 2026 is de energiebelasting €0,73 per m3 gas.

Het weer en de gasprijs

Bij een koude winter is de vraag naar gas hoger en stijgt de prijs. En bij een zachte winter daalt de vraag en dus ook de prijs van gas.

Energiebelasting 2026

Op 1 januari 2026 is het nieuwe tarief voor energiebelasting ingegaan. Voor een m3 aan gas betaal je €0,73. De energiebelasting voor stroom bedraagt €0,11 per kWh. Dit betekent dat de prijs die je betaalt voor een m3 gas en een kWh aan stroom voor een groot deel bestaat uit belasting.

Verwachting gasprijzen 2026

Begin maart kwam een einde aan een relatief stabiele periode. Door de opgelopen spanningen in het Midden Oosten is de gasprijs fors gestegen. Hoe de situatie zich verder ontwikkelt, is onzeker, maar de verwachting is dat de onrust voorlopig aanhoudt. Voor huishoudens met een vast energiecontract heeft deze prijsstijging op korte termijn geen directe gevolgen. Bij variabele contracten en vooral bij dynamische contracten zijn de effecten vrijwel direct merkbaar in de energierekening.Wie zekerheid wil in deze onrustige tijden kan kiezen om een variabel of dynamisch contract om te zetten naar een vast energiecontract.