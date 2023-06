Verwachting gasprijs

De gasprijs is sinds begin 2023 gedaald en redelijk stabiel. Dit komt onder andere door de milde winter en lager verbruik in 2022. Eind 2021 schoten de prijzen omhoog. In augustus 2022 was het gemiddelde tarief €2,60 per kubieke meter (m3) inclusief belasting. Inmiddels zijn de gasprijzen alweer flink gedaald. Ze liggen nog wel hoger dan voor de crisis. Hoe de gasprijs verder gaat ontwikkelen is onzeker.

Voor 2023 geldt een prijsplafond voor gas. Tot een verbruik van 1200 m3 betaal je niet meer dan €1,45 per m3. Daarboven betaal je het markttarief van jouw energieleverancier.

Waarom steeg de gasprijs?

Energieleveranciers leggen altijd voorraden aan als de winter eraan komt. Na een zachte winter is er veel gas over en dalen de prijzen.

Gasvoorraad raakte leeg

In 2021 was het tweede deel van de winter en het voorjaar behoorlijk koud. De voorraden raakten leeg. Bijvullen was moeilijker dan anders. Niet alleen in Nederland kwam niet veel gas uit de grond. In de rest van Europa werd ook minder geproduceerd door onderhoudswerkzaamheden.

Tegelijk leverden de pijpleidingen uit Rusland lange tijd ook minder. Commerciële partijen vonden het ook niet aantrekkelijk om gas in te kopen voor het bijvullen van de voorraden. Achteraf een slechte zet. Want de gasprijzen stegen alleen maar verder.

Concurrentie vanuit Azië

Verder was de vraag naar gas vanuit Azië heel hoog. Daardoor stegen de gasprijzen begin zomer 2021 al.

Ook vervangt China vuile kolencentrales door relatief schonere gascentrales. En de economie is daar in razend tempo aangetrokken na de coronacrisis. Daardoor betaalt China nóg meer voor gas en voeren schepen met vloeibaar gas Europa liever voorbij.

Situatie in Oekraïne

Richting de winter werden de voorraden toch langzamerhand weer gevuld. En de winter was vervolgens heel zacht. Een daling had er normaal gesproken wel weer ingezeten. Maar toen begon Rusland de oorlog in Oekraïne. De prijzen schoten verder omhoog.

Daling gasprijs

Begin 2023 begonnen de prijzen weer te dalen en zijn inmiddels aardig stabiel. Of dit zo blijft is onzeker.