Wat is er aan de hand?

Als je nu een nieuw energiecontract afsluit, krijg je te maken met zeer hoge energieprijzen. Een kuub gas kostte eind 2021 voor het eerst meer dan €1. Sindsdien zijn de energieprijzen nog verder gestegen. Door de hoge aardgasprijzen is ook elektriciteit veel duurder geworden. Inmiddels zijn de prijzen wel weer aan het dalen.

Prijsplafond

Om consumenten te helpen met de hoge energierekening stelt de overheid per 1 januari 2023 een prijsplafond in voor gas en stroom. Tot een verbruik van 1200 kuub gas, betaal je dan maximaal €1,45. Tot een verbruik van 2900 kWh aan stroom maximaal €0,40. Daarboven geldt gewoon de hogere marktprijs.

Voor stadsverwarming geldt een maximum van €47,38 per GJ, tot een verbruik van 37 GJ.

Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens, ongeacht het soort contract dat je hebt. Met uitzondering van huishoudens met een blokaansluiting. Zij krijgen een vast bedrag per wooneenheid.

Lees meer op de website van de overheid.

Uitwerking prijsplafond

De uitwerking van het prijsplafond bijkt in de praktijk aardig ingewikkeld. Het prijsplafond wordt namelijk verdeeld over de 365 dagen in het jaar en gekoppeld aan de jaarrekening. Voor de meeste consumenten loopt de jaarrekening niet precies van 1 januari tot en met 31 december. Er bestaat daardoor een deel voor en een deel na de jaarrekening.

Ontvang je bijvoorbeeld de jaarrekening op 13 april, dan geldt er een prijsplafond van 1 januari tot 13 april. En een prijsplafond van 13 april tot en met 31 december. Het deel van het plafond wat je niet verbruikt, kun je niet meenemen.

In dit voorbeeld kun je van 1 januari tot 13 april 610 m3 gas en 976 kWh stroom verbruiken tegen de maximale tarieven van het prijsplafond. Verbruik je meer, dan betaal je daarvoor het tarief uit het energiecontract. Van 13 april tot en met 31 december blijft er dan nog een plafond van 590 m3 gas en 1924 kWh stroom over. De verdeling houdt rekening met een hoger energieverbruik in de winter.

Lees meer over de toepassing van het prijsplafond in 2023 op de website van de overheid.

Energiebelasting, ODE en btw in 2023

Vanaf 1 januari 2023 zijn er ook wijzigingen in de overheidsheffingen, netbeheerkosten en belastingen op de energierekening:

Btw op energie wordt weer 21%, deze was tijdelijk 9% in 2022.

De Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt €0,00.

De energiebelasting is ongeveer €0,59 per m³ gas en €0,15 per kWh stroom (incl. btw).

Netbeheerkosten stijgen met ongeveer €120 per jaar.

De vermindering energiebelasting voor 2023 komt neer op €596,85.

Lees meer over hoe de energierekening in elkaar zit

Overstappen of niet?

Of overstappen voor jou wel of niet gunstig is, hangt af van welk energiecontract je nu hebt.

Heb je nog een vast contract voor langere tijd?

En is dat een contract van voor 2022? Dan zit je voorlopig goed. We adviseren je nu niet over te stappen.

Loopt je contract met vaste tarieven binnenkort af? Of heb je een contract met variabele tarieven?

Als je contract met vaste tarieven binnenkort afloopt of je betaalt al variabele tarieven, dan heb je 2 mogelijkheden:

Wil je weten wat je bij een andere energieleverancier betaalt? Via het modelcontract kun je eenvoudig de huidige tarieven van energieleveranciers met elkaar vergelijken.

Waarom stijgen de prijzen?

Zowel de prijzen van gas als van elektriciteit zijn enorm gestegen. We leggen je uit waar dat door komt.

Aantal leveranciers failliet

Sinds oktober 2021 zijn een aantal energieleveranciers verdwenen door faillissement of door het intrekken van hun leveringsvergunning.

Wij zetten ons in voor strengere toelatingseisen op de energiemarkt. Ook willen we dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) strenger gaat controleren. Zo moeten er minder leveranciers in de problemen komen.

Lees hier ons standpunt.

Dit zijn de leveranciers die sinds oktober 2021 hun vergunning kwijtraakten:

Allure

Anode

Enstroga

Fenor

Naked Energy

Neosmart

Sepa Green

Welkom Energie

Energie en geld besparen

De goedkoopste energie is de energie die je niet nodig hebt. De beste manier om geld te besparen is minder energie verbruiken en investeren in isolatie en zonnepanelen. Zo ben je ook minder afhankelijk van (buitenlandse) fossiele brandstoffen.