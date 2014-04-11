Duurzame energie: afnemen of zelf opwekken

Duurzame energieleveranciers

Vind je duurzaamheid belangrijk, dan kun je via onze Energievergelijker overstappen naar een duurzame energieleverancier.

Zelf duurzame energie opwekken

Een andere manier om duurzame energie te gebruiken is door het zelf op te wekken. Bekijk in ons stappenplan waar je op kunt letten als je je eigen zonnepanelen koopt. Of lees of een zonneboiler voor warm water interessant voor jou is.

Ook een pelletkachel wordt soms als duurzame energie gezien. Houtpellets uit bossen die verantwoord beheerd worden zijn niet zo schadelijk voor het milieu. Maar houtpellets van onbekende herkomst zijn dat wel.

Bovendien levert stoken van hout altijd milieuverontreiniging en gezondheidsschade op. Dat geldt nog veel sterker voor open haarden, maar ook bij pelletkachels komen nog steeds veel schadelijke stoffen je schoorsteen uit.

Energie besparen

Zuinig omgaan met energie is goed voor het milieu èn voor je portemonnee. Lees meer over energie besparen in huis en bekijk welke stroomvreters jij hebt. Of ga direct naar onze tips om zuiniger te stoken met je cv-ketel. Of vervang deze meteen door een warmtepomp zodat je zonder aardgas kunt gaan verwarmen. Bekijk hier welke warmtepomp het beste uit de test komt.