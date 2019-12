Duurzame energie: afnemen of zelf opwekken

Energie is schaars. Dat geldt tenminste voor energie uit fossiele energiebronnen als kolen en gas. Gelukkig zijn er ook bronnen die onuitputtelijk zijn: de wind en de zon. Duurzame energie kun je afnemen van een 'groene' energieleverancier of zelf opwekken.

Leveranciers van duurzame energie

Vind je duurzaamheid belangrijk, dan is het logisch om over te stappen naar een duurzame energieleverancier. Wij onderzochten hoe duurzaam energieleveranciers zijn. De verschillen zijn enorm. Kijk wat de groenste energieleverancier zijn.

In de Energievergelijker vind je gemakkelijk de - voor jouw situatie - goedkoopste contracten van echt duurzame leveranciers. Contracten van de allerduurzaamste leveranciers herken je aan ons predikaat 'Groenste stroomproduct'.

Zelf duurzame energie opwekken

Een andere manier om duurzame energie te gebruiken is door het zelf op te wekken. Bekijk onze kooptips voor je eigen zonnepanelen of een zonneboiler voor warm water.

Ook een pelletkachel wordt soms als duurzame energie gezien. Houtpellets uit bossen die verantwoord beheerd worden zijn niet zo schadelijk voor het milieu. Maar houtpellets van onbekende herkomst zijn dat wel.

Bovendien levert stoken van hout altijd milieuverontreiniging en gezondheidsschade op. Dat geldt nog veel sterker voor open haarden, maar ook bij pelletkachels komen nog steeds veel schadelijke stoffen je schoorsteen uit. Lees meer in het artikel 'Gezelligste bron van fijnstof' (pdf) uit de Gezondgids.

Energie besparen

Zuinig omgaan met energie is goed voor het milieu èn voor je portemonnee. Lees meer over energie besparen in huis. Of ga direct naar onze tips om zuiniger te stoken met je cv-ketel. Of vervang deze meteen door een warmtepomp zodat je zonder aardgas kunt gaan verwarmen.

Vergelijk energieleveranciers

Benieuwd hoe energieleveranciers scoren op duurzaamheid? En welke leverancier voor jou het meest gunstig is? Bekijk de testresultaten en prijzen in onze energievergelijker.

Wil je overstappen met zo min mogelijk regelwerk? Stap dan over via het Energiecollectief.

Lees ook: