Cv-ketel kopen: waar let je op?

Een cv-ketel zorgt voor een lekker warm huis en levert meestal ook nog warm water. Maar welke cv-ketel heb je nodig? Dat is afhankelijk van je huis en je persoonlijke voorkeuren. Wij helpen je op weg.
Expert cv-ketels
Wil je weten welke cv-ketel het beste bij je past? Kies de juiste cv-ketel met onze keuzehulp.
Er zijn 2 soorten cv-ketels: soloketels en combiketels. Een soloketel regelt alleen de verwarming in huis. De combiketel zorgt ook voor warm water uit de kraan. De meeste huizen hebben nu een combiketel.
Je kunt kiezen voor een doorstroommodel of een ketel met een voorraadvat. Een doorstroommodel is meestal zuiniger. Behalve als je vaak en veel warm water tegelijk nodig hebt. Alle cv-ketels in onze test zijn hr-ketels (hoog rendement) die werken op aardgas.
Je kunt een cv-ketel ook uitbreiden met een warmtepomp. Je verwarmt je huis dan met een hybride warmtepompsysteem. Goed geïsoleerde huizen kun je ook verwarmen met alleen een warmtepomp. Je gaat dan 'all electric'. In beide gevallen bespaar je heel veel op gas en je energierekening. Je stookt ook duurzamer.
Bekijk en vergelijk:
De beste cv-ketel
Cv-ketels op prijs en specificaties
Alle ketels in het Cv-ketel collectief
Een cv-ketel kun je kopen, huren of leasen. Wanneer je een ketel koopt, betaal je voor de cv-ketel, de installatie en het onderhoud. Eventuele mankementen zijn voor eigen rekening. Tenzij je een 'all-in' service-contract hebt. Dan zijn alle reparaties gratis.
Als je een cv-ketel huurt, betaal je elke maand een bedrag voor de ketel. Ook het onderhoud en de kosten voor mankementen zijn vaak gedekt. Er zijn contracten die je na een jaar maandelijks gratis kunt opzeggen. Handig als je nog niet weet hoe je je woning in de toekomst wilt verwarmen, maar door een kapotte cv-ketel snel in actie moet komen.
Je kunt ook een cv-ketel leasen. Je betaalt dan een maandelijks bedrag en aan het eind van de contractperiode is de cv-ketel van jou. De kosten zijn op lange termijn wel aanzienlijk hoger dan wanneer je een cv-ketel koopt.
Bekijk en vergelijk:
Cv-ketel kopen, huren of leasen
Ketels in het Cv-ketel Collectief van de Consumentenbond
Ga je een cv-ketel uitzoeken? Dan krijg je te maken met een aantal technische specificaties.
Allereerst de capaciteit, of het vermogen, van de cv-ketel. Dit wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). Voor vrijwel alle huizen is een vermogen van 10 kW voldoende voor de verwarming. Een hoger vermogen is alleen nodig om snel veel warm kraanwater te leveren. Daarom hebben combiketels een hoger vermogen.
Let vooral op de CW-waarde. Hoe hoger de waarde, hoe meer en sneller je warm water hebt. Maar je stookkosten kunnen hoger uitkomen. CW3 is vaak al genoeg, CW6 is het maximum. De ketels in onze test hebben een CW-waarde van 3, 4 of 5. Een combinatie met een zonneboiler maakt de ketel extra zuinig.
Lees meer over:
Zonneboilers
Vermogen en CW-klasse
Verwarmen zal steeds minder met aardgas gebeuren. Als je woning (heel) goed geïsoleerd is, kun je met een warmtepomp of een warmtenet (en een inductiekookplaat) gasloos wonen.
Voor veel bestaande, oudere woningen is een hybride warmtepomp een goede tussenoplossing. Dat is een combinatie van een cv-ketel met een kleine elektrische warmtepomp. Je kunt de warmtepomp combineren met je bestaande cv-ketel, maar er bestaan ook kant-en-klare hybride-systemen.
Met een hybride warmtepomp kun je tot ongeveer 75% op je gasverbruik besparen. Het grootste deel van het jaar stook je elektrisch. De cv-ketel springt alleen bij als het heel koud is, of voor warm water uit de kraan.
Je verbruikt wel meer stroom. Daarom is een combinatie met zonnepanelen aantrekkelijk. Er zit een flinke subsidie op (hybride) warmtepompen.
Een gemiddeld huishouden geeft meer geld uit aan gas dan aan stroom. Isoleren is de belangrijkste stap om flink te besparen en bij te dragen aan een beter milieu. Slim stoken komt daarna:
Elke graad lager bespaart zo 7% op je gasrekening op jaarbasis.
Daarna is het belangrijk dat je verwarmingstoestel zo zuinig mogelijk is. Een warmtepomp, die heel veel 'gratis' warmte uit bodem of buitenlucht haalt, is sowieso het zuinigst.
Zit een volledig elektrische warmtepomp er voor jou nog niet in? Dan kun je een hybride warmtepomp combineren met een cv-ketel. Of voor nu eerst alleen een zo zuinig mogelijke cv-ketel kiezen. Die kun je dan later nog met een warmtepomp combineren.
Bij een combiketel heb je te maken met verwarmingsrendement en rendement op warm water. We testen beide. De ene ketel verwarmt je huis zuiniger. De andere blinkt uit in tapwater verwarmen. Moderne hr-ketels zijn zuiniger dan oudere modellen. Toch zijn nog onderlinge verschillen.
Bekijk en vergelijk:
De beste cv-ketel
Energiezuinige ketels
Vergelijk energiekosten
Cv-ketels moeten een energielabel hebben. Bij combiketels staat op het label een aanduiding voor verwarming en warm water.
Het verwarmingslabel van een cv-ketel is nu altijd A. Want je kunt alleen nog hr-ketels (hoog rendement) kopen. Label A is dus al binnen, maar ook A+ of A++ is mogelijk. Voor een systeem van meerdere apparaten krijg je een systeemlabel. Voor een hr-ketel én een slimme thermostaat kun je bijvoorbeeld een A+ voor verwarming krijgen. Nog zuiniger stoken lukt alleen met een (hybride) warmtepomp.
Ook het label voor warm water van hr-combiketels is A. Een hr-ketel mét een zonneboiler zorgt voor een energielabel A+++ voor warm water.
Op het energielabel van een combiketel staat ook een kraantje met een aanduiding voor het warmwaterprofiel. Verder is er informatie over het geluidsniveau te vinden, maar we testen dat op een andere manier.
Als je een een cv-ketel koopt let je natuurlijk op de prijs. Maar de kale prijs zegt weinig over de uiteindelijke kosten.
Koop een ketel altijd met deskundige installatie. Koop je bij een webwinkel, kies er dan een die ook installatie aanbiedt. Vergelijk altijd de kosten inclusief installatie.
Door afspraken tussen installatiebedrijven en groothandels is 'kale' prijzen vergelijken lastig. Daarom hebben wij geen Beste Koop.
Kies voor de installatie liefst een InstallQ Erkend Installateur. Dan weet je zeker dat de ketel correct en veilig geïnstalleerd wordt. Ga nooit in zee met een niet-gecertificeerd bedrijf.
Ga niet doe-het-zelven bij cv-ketels. Het plaatsen of onderhouden van een cv-ketel is sinds 2023 strafbaar als je geen 'CO-vrij gecertificeerd' installateur bent. Er gebeurden te veel ongelukken met koolmonoxide.
Let op: ook als opdrachtgever ben je in overtreding als je een 'beunhaas' aan je cv-ketel laat sleutelen.
Veel oudere huizen hebben nog een aan-uit thermostaat. Deze laat de ketel steeds voluit draaien en schakelt dan weer uit. Dit zorgt voor temperatuurschommelingen en onnodig energieverbruik.
Een modulerende thermostaat voorkomt dit door de ketel geleidelijk bij te sturen. Dat is wel zo comfortabel en zuinig.
Wil je nog geen nieuwe thermostaat? Ook met een aan-uit thermostaat kun je je ketel veel gelijkmatiger en zuiniger laten branden. Dat doe je door de aanvoertemperatuur van de cv-ketel te verlagen.
Een slimme thermostaat gaat nog een stap verder. Die past de verwarming automatisch aan jouw gedrag aan. Heb je meerdere kamers in huis die je op verschillende tijden wilt verwarmen? Laat je slimme thermostaat dan de temperatuur per kamer of zone apart regelen.
Lees meer over:
Thermostaten en zoneregeling
De meeste moderne ketels zijn erg stil. Maar er zijn wel verschillen, vooral als de ketel voluit warm water moet leveren. Hangt de ketel dichtbij je bed? Dan wil je niet wakker worden door een ketel die aanslaat.
In onze test letten we daarom ook op het startgeluid en het aantal keer aanslaan per nacht. Laat de ketel in ieder geval zo installeren dat er geen trillingen overgedragen worden.
De buitenmaten van een cv-ketel worden steeds compacter. Heb je weinig ruimte? Dan is een kleine ketel handig. De meest modellen passen tegenwoordig zelfs in een keukenkastje. De maten staan in onze vergelijker.
Cv-ketels stoten altijd wat stikstofoxide (NOx) en koolmonoxide (CO) uit. Hr-ketels zijn altijd gesloten toestellen:. Dan is er geen uitwisseling tussen de lucht in het toestel en de ruimte waar de cv-ketel hangt.
Toch gebeuren er ook met deze toestellen ongelukken met koolmonoxide. Bijvoorbeeld omdat de rookgasafvoer gaat lekken. Deskundige installatie en onderhoud is daarom van levensbelang. En plaats een goede koolmonoxidemelder.
De garantie op de warmtewisselaar is meestal veel langer dan op de rest van de ketel. De termijnen staan in onze vergelijker (klik op 'alle specificaties'). Lees meer over garantie op cv-ketels.
Bij een cv-ketel hoef je geen rekening te houden met zonnepanelen. Dat is wel handig als je een hybride warmtepomp overweegt. Dat is een combinatie van een hr-ketel met een kleine warmtepomp. Je verbruikt dan minder gas en meer stroom. Dan is het handig om (meer) zonnepanelen te hebben.
Heb je zonnepanelen en veel stroom over? Dan kun je ook kiezen voor een elektrische cv-ketel. Maar dat raden we niet aan.
Bij deze test is er geen Beste Koop. Want voor dat predicaat is de verkoopprijs van belang. Het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding is Beste Koop. En van cv-ketels kunnen we geen goed vergelijkbare verkoopprijzen inclusief installatie geven, alleen de adviesprijzen van de fabrikant.
Lees meer over:
Veelgestelde vragen over cv-ketels
Met onze test zie je meteen welke cv-ketels goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.