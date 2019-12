Cv-ketel kopen: waar let je op?

Geluid

De meeste moderne ketels zijn erg stil. Maar er zijn wel verschillen, vooral als de ketel voluit warm water moet leveren. En hangt de ketel dichtbij je bed? Dan wil je niet wakker worden door een ketel die aanslaat.

In onze test letten we daarom ook op het startgeluid en het aantal keer aanslaan per nacht. Laat de ketel in ieder geval zo installeren dat er geen trillingen overgedragen worden.

Afmeting

De buitenmaten van een cv-ketel worden steeds compacter. Heb je weinig ruimte? Dan is een kleine ketel handig. De meest modellen passen tegenwoordig zelfs in een keukenkastje. De maten staan in onze vergelijker.

Uitstoot

Cv-ketels stoten altijd wat stikstofoxide (NOx) en koolmonoxide (CO) uit. Alle hr-ketels uit de test hebben een Gaskeur SV-label. Ze voldoen daarmee aan de eisen wat betreft de maximale uitstoot van deze gassen. Hr-ketels zijn altijd gesloten toestellen: er is geen uitwisseling tussen de lucht in het toestel en de ruimte waar dat hangt.

Open toestellen daarentegen halen hun verbrandingslucht uit de ruimte waar ze hangen. Als die toevoer onvoldoende is, bestaat er kans op koolmonoxidevergiftiging. Dat is levensgevaarlijk. Wij raden daarom aan om open toestellen te vervangen door gesloten toestellen.

Maar ook met nieuwe toestellen gebeuren ongelukken met koolmonoxide. Deskundige installatie en onderhoud is daarom van levensbelang. En plaats een goed geteste koolmonoxidemelder.

Geschikt voor het nieuwe aardgas

In de toekomst verandert ons aardgas. Omdat cv-ketels lang meegaan, moeten alle nieuwe cv-ketels geschikt zijn voor het nieuwe aardgas.

Garantie

De garantie op de warmtewisselaar is meestal veel langer dan op de rest van de ketel. De termijnen staan in onze vergelijker (klik op 'alle specificaties'). Lees meer over garantie op cv-ketels.