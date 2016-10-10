Cv-ketel kopen: waar let je op?

Er zijn 2 soorten cv-ketels: soloketels en combiketels. Een soloketel regelt alleen de verwarming in huis. De combiketel zorgt ook voor warm water uit de kraan. De meeste huizen hebben nu een combiketel.

Je kunt kiezen voor een doorstroommodel of een ketel met een voorraadvat. Een doorstroommodel is meestal zuiniger. Behalve als je vaak en veel warm water tegelijk nodig hebt. Alle cv-ketels in onze test zijn hr-ketels (hoog rendement) die werken op aardgas.

Je kunt een cv-ketel ook uitbreiden met een warmtepomp. Je verwarmt je huis dan met een hybride warmtepompsysteem. Goed geïsoleerde huizen kun je ook verwarmen met alleen een warmtepomp. Je gaat dan 'all electric'. In beide gevallen bespaar je heel veel op gas en je energierekening. Je stookt ook duurzamer.

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