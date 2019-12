Regelmatig onderhoud belangrijk

Met een goed onderhouden cv-ketel heb je minder kans op storingen en werkt de ketel efficiënter.

Verder voorkom je met regelmatig onderhoud problemen met garantie op ketel en onderdelen. De fabrikant schrijft voor hoe vaak een ketel onderhouden moet worden. Dit kan variëren van elk jaar, tot elke 2 of zelfs 3 jaar.

Let op: zo'n voorschrift kan een beperkende voorwaarde zijn voor de garantie op de cv-ketel! Ook verzekeraars kunnen regelmatig cv-ketelonderhoud als voorwaarde stellen bij een opstalverzekering.

Regelmatig onderhoud is belangrijk omdat:

Er minder kans is op storingen.

Het energie bespaart.

De ketel langer meegaat.

De cv-ketel veiliger is.

Wat kost een onderhoudsabonnement? We zetten op een rij wat een onderhoudsabonnement inclusief arbeids-, voorrij- en materiaalkosten begin 2019 kost. En wat een losse onderhoudsbeurt kost. De prijsverschillen zijn flink. Lees meer over: Prijzen van cv-onderhoudscontracten

Onderhoudscontract

Een onderhoudscontract garandeert dat de ketel regelmatig wordt onderhouden. De monteur neemt zelf contact met je op als het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Een groot voordeel is dat je bij een storing voorrang krijgt op mensen zonder contract.

Onderhoudscontracten zijn er in verschillende vormen. De basis is jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud. Het reinigen, controleren en afstellen van de cv-ketel. Daarnaast zijn er allerlei varianten waarbij je wel of geen voorrijkosten of uurloon bij een storing of reparatie betaalt. Een uitgebreider contract, bijvoorbeeld een 'all-in-contract', dekt vaak ook de materiaalkosten. Zo'n contract is wel een stuk duurder.

De looptijd van een uitgebreider contract is vaak beperkt. Het gaat na een bepaalde periode (bijvoorbeeld 10 jaar na de aanschaf van de ketel) over in een minder uitgebreid servicecontract. Soms kun je die periode verlengen. Heb je als nieuwe klant geen nieuwe ketel, maar is hij bijvoorbeeld 5 jaar oud? Dan kun je vaak niet het meest uitgebreide contract afsluiten.

Heb je net een nieuwe cv-ketel? Dan is de kans op storingen en defecten nog erg klein. Toch is een onderhoudscontract ook dan wel aan te raden. Want in de garantievoorwaarden staat soms dat je jaarlijks of tweejaarlijks een inspectie en/of onderhoudsbeurt moet laten uitvoeren door een erkend installateur. Kijk dus goed in de garantievoorwaarden hoe dat bij jouw ketel zit.

Sommige onderhoudscontracten die je bij de installatie van een nieuwe ketel afsluit, gaan pas een jaar later in. Het eerste jaar is er dan nog geen servicebeurt en je hoeft ook nog niet te betalen. Wel ben je natuurlijk al gedekt bij een onverhoopt probleem in dat eerste jaar.

Handig, want zo vergeet je het tweede jaar geen onderhoudscontract voor je prima functionerende ketel af te sluiten en kom je nooit in de problemen met de garantie.

Nog een voordeel van een onderhoudscontract is de acceptatie. Voordat een installateur de ketel in onderhoud neemt, inspecteert hij de ketel. Is de cv-ketel in het verleden niet goed onderhouden is, in slechte staat of verkeerd is aangesloten? Dan zal hij de ketel niet accepteren voor een onderhoudscontract. Ben je eenmaal geaccepteerd dan hoef je niet bang te zijn voor discussies wie schuld heeft aan een defect aan je ketel.

Cv-ketel collectief Huur of koop een cv-ketel die goed uit onze test komt. Mét installatie en onderhoud. En als je woning van het gas af gaat, kun je het huurcontract gewoon opzeggen. Bekijk de cv-ketels

Erkend installateur en OK-CV

Bezuinig niet op cv-ketelonderhoud. Sluit alleen een onderhoudscontract af bij een Erkend Installateur. Dit keurmerk wordt uitgegeven door installatiebranchevereniging Techniek Nederland (het voormalige Uneto-VNI).

Bedrijven met het keurmerk OK CV zijn nog beter. Dan heb je de garantie dat de monteur gediplomeerd Energie Service Specialist is en alle belangrijke controles uitvoert tijdens een onderhoudsbeurt.

Ook krijg je dan advies over energiezuinig en veilig gebruik van je cv-installatie. Maar let op: soms is een bedrijf wel OK CV-gecertificeerd, maar biedt het ook contracten aan die niet aan de eisen van OK CV voldoen. Vraag hier dus expliciet om!

Verplichte erkenningsregeling installateurs

In 2021 gaat waarschijnlijk de verplichte erkenningsregeling voor cv-monteurs in. Cv-ketel-monteur/installateur is vanaf dan een beschermd beroep. Met strenge eisen aan vakbekwaamheid en controles.

Zo moet het onmogelijk worden dat 'beunhazen' gevaarlijke situaties veroorzaken en dat eerder gemaakte fouten over het hoofd worden gezien bij een onderhoudsbeurt. Aan een uniform logo en een 'Vakpaspoort' kun je dan zien dat een bedrijf en de monteur gecertificeerd zijn.

Deze regelgeving komt voort uit de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De huidige erkenningsregelingen waarborgen de veiligheid van consumenten niet voldoende. Het nieuwe systeem zou in 2019 ingaan, maar is vertraagd omdat de overheid de precieze eisen en uitvoering nog steeds niet in wetgeving uitgewerkt heeft.

Wij betreuren het uitstel, maar blijven betrokken bij de uitwerking. Daarbij zullen we met name toezien op goede kwaliteitsbewaking van de regeling. Meer informatie over de toekomstige wettelijke erkenningsregeling vind je op de website van Techniek Nederland.

Aanbevelingen voor veilig onderhoud

Uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over koolmonoxideongevallen (pdf, november 2015) bleek dat ook erkende installateurs soms cruciale fouten maken. Daarom heeft Techniek Nederland aanbevelingen voor alle installateurs opgesteld voor een veilige werking en verantwoord onderhoud van gastoestellen en een film over deze aanbevelingen gemaakt. Hij is bedoeld voor monteurs maar ook voor consumenten interessant.

Volgens deze aanbevelingen moet een installateur bij een onderhoudsbeurt het volgende controleren:

de waarden van koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en zuurstof (O2) in de rookgassen van het gastoestel.

de veiligheid van de rookgasafvoer. Woon je in een appartementencomplex dan controleert de installateur de aanwezigheid van de koolmonoxide in de ruimte.

de afstelling van het gastoestel. Een optimale afstelling zorgt voor een veilige en energiezuinige werking van het gastoestel.

de aanwezigheid van voldoende ventilatievoorzieningen in de ruimte.

de montage van de installatie. Aandachtspunten zijn de bevestiging van de rookgasafvoer en controle op lekkages.

Bij installatie van een nieuwe ketel moet de rookgasafvoer vervangen worden. Rookgasafvoeren zijn ontworpen om net zo lang mee te gaan als een cv-ketel, niet veel langer. Hierop besparen kan tot lekkages en daardoor koolmonoxidevergiftiging leiden.

Wat kun je zelf doen?

Naast het onderhoud door de specialist zijn er een paar dingen die je zelf kunt doen aan cv-ketelonderhoud:

De radiatoren en ketel ontluchten. Als de radiatoren en buizen lawaai maken komt dat vaak door luchtbellen. Dit is slecht voor je ketel en energiegebruik. Moderne ketels hebben meestal automatische ontluchting. Luid geruis in de leidingen kan ook wijzen op een te hoge instelling van de pompsnelheid. Bekijk de video hoe je je radiator kunt ontluchten.

Controleer de waterdruk in de cv-installatie. Op het display van de ketel zie je de huidige druk. Is de ketel aan het verwarmen? Dan is de druk hoger dan wanneer het water koud is. Een te hoge of te lage druk is slecht voor de pomp en kan leiden tot lekkages. Kijk in de handleiding wat de optimale druk is en vul water bij als de druk in koude toestand lager is. Bekijk hoe je je cv-ketel kunt bijvullen.

Vuilafscheider nodig?

Meestal is een vuilafscheider niet nodig. Als bij de ketelvervanging het cv-water heel vuil blijkt te zijn wel. De installateur zal dan direct een vuilafscheider kunnen aanbrengen bij de nieuwe ketel.

Met name bij woningen met 'eerste generatie vloerverwarming' is een vuilafscheider zinvol. De slangen (onder/in de vloer) van dat type vloerverwarming zijn niet zuurstofdicht. Daardoor komt zuurstof in de leidingen, en daarmee ook roest. Magnetiet gaat zich dan afzetten op de elektromotor van de driewegklep of pomp van de cv-ketel. Die kan daardoor defect raken.

Twijfel je over een vuilafscheider bij je bestaande cv-ketel? Overleg dan met je installateur of het zinvol is om wat cv-water af te tappen. Hiermee kun je zien of er zoveel vervuiling is dat het een probleem kan opleveren en een vuilafscheider zinvol is.

Onderdelen

De volgende onderdelen van de cv-ketel gaan het vaakst kapot:

de driewegklep (zorgt bij combiketels voor het schakelen tussen verwarming en warm water)

de elektronische ontsteking

besturingsautomaat/software

de brander

sensoren

de pomp

de warmtewisselaar

Bij een kwart van de ruim 10.000 consumenten uit het Consumentenbond Internetpanel is de driewegklep van de huidige ketel wel eens kapot gegaan. Nieuwe ketels van Intergas, Itho Daalderop en Ferroli werken zonder driewegklep. Kan ‘ie ook niet kapot gaan. Nadeel is wel dat de ketels van deze merken vanuit ‘warme start’ soms veel te heet kraanwater leveren, zo blijkt uit onze test.

Fabrikanten geven standaard een langere garantie op de warmtewisselaar dan op de overige onderdelen. Materiaalkosten voor een kapotte driewegklep kun je dus alleen voorkomen door een all-in-servicecontract af te sluiten, zie hierboven.

Praat mee!

Hoe regelen andere consumenten hun onderhoudscontract? Praat mee in onze Community: Hoe regel jij het onderhoud van je CV-ketel?

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke cv-ketels goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste cv-ketels

Ook interessant: