Regelmatig onderhoud cv-ketel belangrijk

Met een goed onderhouden cv-ketel heb je minder kans op storingen en werkt de ketel beter. Zo voorkom je problemen met garantie op de ketel en onderdelen. De fabrikant schrijft voor hoe vaak een ketel onderhouden moet worden. Dit kan wisselen van elk jaar tot elke 2 of 3 jaar.

Zo'n voorschrift van de fabrikant kan een beperkende voorwaarde zijn voor de garantie op de cv-ketel. Ook (woon)verzekeraars kunnen bij slecht cv-ketelonderhoud geen schadevergoeding uitkeren onder het mom van 'slecht onderhoud van de woning'.

Regelmatig onderhoud van je cv-ketel is belangrijk omdat:

Er minder kans is op storingen.

Het energie bespaart.

De cv-ketel langer meegaat.

De cv-ketel veiliger is.

Onderhoudscontract

Met een onderhoudscontract zorg je ervoor dat de ketel regelmatig wordt onderhouden. De door ons panel meest genoemde reden om een onderhoudscontract af te sluiten is dat met regelmatig onderhoud het apparaat langer mee gaat. Vaak neemt de monteur contact met je op als het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Maar houd dit zelf goed in de gaten. Ondanks dat het meestal goed gaat, geeft bijna 4% van het CB-panel aan dat er soms een onderhoud werd overgeslagen en was (zeer) ontevreden over het maken van een afspraak.

Een ander voordeel van een onderhoudscontract is dat je bij een storing voorrang krijgt op mensen zonder contract. Voor twee derde van het panel is directe hulp bij storing de reden om het onderhoudscontract af te sluiten.

Het overgrote deel van het panel is tevreden over het onderhoudsabonnement. De meesten sloten dit af bij de lokale erkende installateur, gevolgd door Feenstra, Energiewacht, Warmgarant, Eneco, Breman en WarmteThuis. Lokale erkende installateurs doen het volgens het panel op veel punten goed, zoals bij de uitvoering van de onderhoudsbeurt, reparatie en deskundigheid van de monteurs.

Contractvormen

Onderhoudscontracten zijn er in verschillende vormen, met jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud. De monteur reinigt en controleert de cv-ketel. Er zijn verschillende contracten.

Basiscontract

In een basisabonnement zijn vrijwel altijd voorrijkosten, arbeidsloon bij onderhoud en een 24-uurs storingsdienst inbegrepen. De meeste mensen in ons panel betaalden €15 of minder per maand voor het onderhoudscontract.

Uitgebreider contract

Een uitgebreider contract dekt vaak alle arbeidskosten en soms ook de materiaalkosten. Bijvoorbeeld een all-in-contract. Zo'n contract is wel duurder. Let wel op dat er een maximum kan gelden bij de vergoeding van materiaalkosten, ook bij een all-in-contract.

De looptijd van een uitgebreider contract is vaak beperkt. Het gaat na een bepaalde periode over in een minder uitgebreid servicecontract. Bijvoorbeeld 10 jaar na de aanschaf van de ketel. Soms kun je die periode verlengen.

Losse onderhoudsbeurt

Wil je geen onderhoudscontract afsluiten en ga je voor een losse onderhoudsbeurt? Let dan op, het kan best moeilijk zijn om een onderhoudsbedrijf te vinden. Je weet niet zeker of je 'vaste' bedrijf de losse onderhoudsbeurt weer voor je kan doen. Maar ook in het geval van een storing kan dit lastig gaan.

Nieuwe klant of verhuizen

Heb je als nieuwe klant geen nieuwe ketel, maar is hij bijvoorbeeld 5 jaar oud? Dan kun je vaak niet het meest uitgebreide contract afsluiten.

Verhuis je in de tussentijd dan kun je soms het contract overdragen aan de volgende eigenaar.

Nieuwe cv-ketel

Heb je net een nieuwe cv-ketel? Dan is de kans op storingen en reparaties nog erg klein. Toch is een onderhoudscontract ook dan aan te raden. In de garantievoorwaarden staat soms dat je jaarlijks of 2-jaarlijks een inspectie en/of onderhoudsbeurt moet laten uitvoeren door een erkend installateur. Kijk dus goed in de garantievoorwaarden hoe dat bij jouw ketel zit.

Sommige onderhoudscontracten die je bij de installatie van een nieuwe ketel afsluit, gaan pas een jaar later in. Het eerste jaar is er dan nog geen servicebeurt en je hoeft ook nog niet te betalen. Wel ben je natuurlijk al gedekt bij een onverwacht probleem in dat eerste jaar.

Handig, want zo vergeet je het tweede jaar geen onderhoudscontract voor je prima functionerende ketel af te sluiten. Ook kom je nooit in de problemen met de garantie.

Er zijn aanbieders die korting geven als je een ketel bij ze koopt en tegelijkertijd een onderhoudscontract afsluit.

Acceptatie

Voordat een installateur de ketel in onderhoud neemt, inspecteert hij de ketel. Sommige aanbieders vragen een vergoeding voor de inspectie. Is de cv-ketel in het verleden niet goed onderhouden, in slechte staat of verkeerd aangesloten? Dan zal hij de ketel niet (meteen) accepteren voor een onderhoudscontract. Houd bij acceptatie rekening met eventuele herstel- en reparatiekosten. De reparatie hoef je overigens niet per se te laten uitvoeren door het bedrijf dat het onderhoudscontract aanbiedt.

Erkend installateur

Bezuinig niet op cv-ketelonderhoud. Ook als je van plan bent om per keer voor het onderhoud te betalen. Laat onderhoud uitvoeren door een bedrijf dat als InstallQ Erkend Installateur geregistreerd staat. Deze installatiebedrijven zijn getoetst en worden regelmatig gecontroleerd op kennis en kunde op hun vakgebied. InstallQ-installatiebedrijven zijn te vinden via echteinstallateur.nl.

Wettelijke certificeringsregeling installateurs

Sinds 1 april 2023 is het strafbaar om zonder bewijs van vakmanschap aan cv-installaties te werken. Cv-ketel-monteur of -installateur is nu een beschermd beroep. Met strenge eisen aan vakbekwaamheid en controles.

Gasketelwet

De wet die hiervoor zorgt staat bekend als de 'gasketelwet'. De gasketelwet moet het onmogelijk maken dat 'beunhazen' gevaarlijke situaties veroorzaken. En dat eerder gemaakte fouten over het hoofd worden gezien bij een onderhoudsbeurt. De wet geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor consumenten. Want het is wettelijk verboden om aan je cv-ketel te laten werken door een monteur of bedrijf zonder de vereiste CO-certificering. Check hier of een installateur is gecertificeerd. Je herkent een CO-vrij gecertificeerd installatiebedrijf aan het CO-vrij logo.

Aan een uniform logo en een 'Vakpaspoort' kun je dan zien dat een bedrijf en de monteur gecertificeerd zijn. De monteur plakt een sticker 'Gecontroleerd 2025' op de ketel. Daarop moet zijn certificaatnummer staan.

Een voorwaarde om de sticker te mogen plakken is naast de certificatie ook dat de monteur de installatie op een lijst van 10 punten van branchevereniging Techniek Nederland controleert. Met de sticker weet je dat je installatie veilig is en kan een volgende monteur zien wie aan het toestel gewerkt heeft.

Meer informatie over de wettelijke certificering vind je op de website van Techniek Nederland.

Aanbevelingen voor veilig onderhoud cv-ketel

Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over koolmonoxideongevallen blijkt dat ook erkende installateurs soms ernstige fouten maken. Daarom heeft Techniek Nederland aanbevelingen voor alle installateurs opgesteld. Hierin staan adviezen voor een veilige werking en verantwoord onderhoud van gastoestellen.

Volgens deze aanbevelingen moet een installateur bij een onderhoudsbeurt het volgende controleren:

De waarden van koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en zuurstof (O2) in de rookgassen van het gastoestel.

De veiligheid van de rookgasafvoer. Woon je in een appartementencomplex dan controleert de installateur de aanwezigheid van de koolmonoxide in de ruimte.

De afstelling van het gastoestel. Een goede afstelling zorgt voor een veilige en energiezuinige werking van het gastoestel.

De aanwezigheid van voldoende ventilatievoorzieningen in de ruimte.

De montage van de installatie. Aandachtspunten zijn de bevestiging van de rookgasafvoer en controle op lekkages.

Bij installatie nieuwe ketel altijd rookgasafvoer vervangen

Uit ons panelonderzoek blijkt dat de rookgasafvoer in 17% van de gevallen niet wordt vervangen. Installateurs laten het soms achterwege om goedkoper te lijken. Maar rookgasafvoeren zijn niet ontworpen om langer mee te gaan dan de levensduur van 1 cv-ketel. Hierop besparen kan leiden tot lekkages en daardoor koolmonoxidevergiftiging.

Wat kun je zelf doen?

Naast het onderhoud door de specialist zijn er een paar dingen die je zelf kunt doen aan cv-ketelonderhoud:

Cv-ketel ontluchten

De radiatoren en ketel ontluchten. Als de radiatoren en buizen lawaai maken komt dat vaak door luchtbellen. Dit is slecht voor je ketel en energiegebruik. Moderne ketels hebben meestal automatische ontluchting. Luid geruis in de leidingen kan ook wijzen op een te hoge instelling van de pompsnelheid. Bekijk de video hoe je je radiator kunt ontluchten.

Cv-ketel bijvullen

Controleer de waterdruk in de cv-installatie. Op het display van de ketel zie je de huidige druk. Is de ketel aan het verwarmen? Dan is de druk hoger dan wanneer het water koud is. Een te hoge of te lage druk is slecht voor de pomp en kan leiden tot lekkages. Kijk in de handleiding wat de optimale druk is en vul water bij als de druk in koude toestand lager is. Bekijk hoe je je cv-ketel kunt bijvullen.

Vuilafscheider nodig?

Meestal is een vuilafscheider niet nodig. Dit is wel het geval als bij de ketelvervanging het cv-water heel vuil is. De installateur kan dan meteen een vuilafscheider aanbrengen bij de nieuwe ketel.

Vooral bij woningen met 'eerste generatie vloerverwarming' kan een vuilafscheider zinvol zijn. De slangen onder of in de vloer van dat type vloerverwarming zijn niet zuurstofdicht. Daardoor komt zuurstof in de leidingen. Dat tast metalen onderdelen aan. Zo ontstaat magnetiet (een magnetisch ijzeroxide) dat je herkent als een fijn zwart slib. Dat slib stroomt mee in het water en kan zich ophopen in de elektromotor van de driewegklep of pomp van de cv-ketel. Die kan daardoor stuk gaan.

Twijfel je over een vuilafscheider bij je bestaande cv-ketel? Overleg dan met je installateur of het nut heeft om wat cv-water af te tappen. Hiermee zie je hoeveel vervuiling er is en of dat een probleem kan opleveren.

Onderdelen

De volgende onderdelen van de cv-ketel gaan het vaakst kapot:

De driewegklep. Deze zorgt bij combiketels voor het schakelen tussen verwarming en warm water.

De elektronische ontsteking.

Besturingsautomaat of software.

De brander.

De sensoren.

De pomp.

De warmtewisselaar.

Bij een kwart van de ruim 10.000 consumenten uit het Consumentenbond Panel ging de driewegklep van de huidige ketel wel eens kapot. Nieuwe ketels van Intergas, Itho Daalderop en Ferroli werken zonder driewegklep. Nadeel is wel dat de ketels van deze merken vanuit een ‘warme start’ soms veel te heet kraanwater leveren. Dit blijkt uit onze test.

Fabrikanten geven standaard een langere garantie op de warmtewisselaar (5 tot 15 jaar) dan op de overige onderdelen (meestal 2 jaar). Materiaalkosten voor een kapotte driewegklep kun je dus alleen voorkomen door een all-in-servicecontract af te sluiten.