Garantie bij cv-ketels

Bij een defect dat onder garantie valt, vergoedt de fabrikant de materiaalkosten. Dit loopt meestal via de installateur of reparateur. Voorrijkosten en arbeidsloon vallen niet binnen de garantie, tenzij de reparatiedienst van de fabrikant de storing door verhelpt. Bij sommige fabrikanten is het mogelijk om garantie op de cv-ketel bij te kopen.

Onderhoudscontract cv-ketel

Een onderhoudscontract voor de cv-ketel is aan te raden. Een goed onderhouden ketel is veiliger, gaat langer mee en gebruikt minder gas. Met een 'all-in servicecontract' heb je bovendien geen materiaalkosten voor defecten buiten de garantietermijn.

Let wel op: in de garantievoorwaarden van sommige fabrikanten staat dat jaarlijks of 2-jaarlijks een inspectie en/of onderhoud uitvoert.

Het recht op fabrieksgarantie kan dan al vervallen als de ketel in de eerste paar jaar na aankoop niet is onderhouden. Het is niet ongebruikelijk dat fabrikanten dergelijke voorwaarden in een extra garantie opnemen. Kijk dus goed in de garantievoorwaarden voor je beslist of je wel of geen onderhoudscontract afsluit. Meer informatie over garantie vind je in de categorie Je Goed Recht op deze website.

Cv-ketel collectief Huur of koop een cv-ketel die goed uit onze test komt. Mét installatie en onderhoud. En als je woning van het gas af gaat, kun je het huurcontract gewoon opzeggen. Bekijk de cv-ketels

Economische levensduur van cv-ketels

De meeste fabrikanten geven een te verwachten economische levensduur van de cv-ketel van 15 jaar. Ons onderzoek bevestigt dit. Minder dan 1 op de 10 ketels wordt binnen 10 jaar vervangen. Terwijl bij de helft van de consumenten de vorige ketel 15 jaar of langer meeging.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke cv-ketels goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste cv-ketels

Cv-ketel leasen

Ook is het mogelijk om een cv-ketel te huren of leasen. Voordeel is dat je niet meteen voor een grote uitgave staat. Maar in totaal betaal je wel meer voor je cv-ketel. En als je verhuist, zul je het contract moeten afkopen. Tenzij je een contract hebt dat maandelijks opzegbaar is. Een all-in servicecontract is vaak inbegrepen.

Lees ook: