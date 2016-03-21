Gebruikstips voor je cv-ketel

Goed onderhoud is belangrijk om storingen en defecten te voorkomen. Een schone en goed onderhouden cv-ketel is ook efficiënter. Dus je energiekosten gaan ook nog eens omlaag. Daarnaast is een regelmatige inspectie, ook van de rookgasafvoer, belangrijk om een veilig systeem te garanderen. Zo verklein je de kans op koolmonoxidevergiftiging.

Tenslotte is regelmatig onderhoud vaak een voorwaarde voor de fabrieksgarantie op de ketel. Wij raden een onderhoudscontract aan. Dan ben je ook verzekerd van snelle hulp als je ketel het op een ijskoude dag begeeft. Als je een cv-ketel aanschaft via ons CV-ketel Collectief is dat altijd inclusief onderhoud én service.

Sinds 2023 is het verplicht om onderhoud aan een cv-ketel te laten plegen door een monteur die CO-vrij gecertificeerd is.

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Cv-ketel onderhouden