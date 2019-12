Gebruikstips voor je cv-ketel

Koolmonoxide (CO) is een sluipend gevaar in huis. Het is een reukloos gas dat de plaats van zuurstof in het bloed inneemt. Je merkt er bijna niets van, dus wees alert op de symptomen: hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verwarring, duizeligheid, een versnelde hartslag en vermoeidheid. Daarna volgen bewusteloosheid en uiteindelijk de dood. Ook in lage concentraties is CO gevaarlijk: het kan sluipend leiden tot hersenletsel. Het gas leidt in Nederland naar schatting jaarlijks tot circa 10 doden en honderden gewonden.

Koolmonoxide ontstaat bij alles wat brandt. Dus ook bij moderne cv-ketels, zelfs als die goed onderhouden worden, want in de ketel wordt gas verbrand. Bij een defect, of een verroeste of scheefgezakte afvoerpijp, kan die koolmonoxide in huis komen. Het is daarom verstandig om koolmonoxidemelders op te hangen. Maar niet alle melders die verkrijgbaar zijn werken goed, daarom deden wij een test.

