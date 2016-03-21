Gebruikstips voor je cv-ketel

Niemand zit te wachten op een kapotte ketel of een koolmonoxidevergiftiging. Daarom is het belangrijk om je cv-ketel goed te onderhouden. Je kunt hier een onderhoudscontract voor afsluiten. En stel de ketel ook slim af. Daarmee kun je honderden euro's aan energiekosten besparen.
Expert cv-ketels
Als je de cv-installatie goed afstelt, gaat je energieverbruik omlaag en blijft je huis comfortabel warm.
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Het afstellen van je cv-ketel
Goed onderhoud is belangrijk om storingen en defecten te voorkomen. Een schone en goed onderhouden cv-ketel is ook efficiënter. Dus je energiekosten gaan ook nog eens omlaag. Daarnaast is een regelmatige inspectie, ook van de rookgasafvoer, belangrijk om een veilig systeem te garanderen. Zo verklein je de kans op koolmonoxidevergiftiging.
Tenslotte is regelmatig onderhoud vaak een voorwaarde voor de fabrieksgarantie op de ketel. Wij raden een onderhoudscontract aan. Dan ben je ook verzekerd van snelle hulp als je ketel het op een ijskoude dag begeeft. Als je een cv-ketel aanschaft via ons CV-ketel Collectief is dat altijd inclusief onderhoud én service.
Sinds 2023 is het verplicht om onderhoud aan een cv-ketel te laten plegen door een monteur die CO-vrij gecertificeerd is.
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Cv-ketel onderhouden
Koolmonoxide (CO) ontstaat bij alles wat brandt. Dus ook bij moderne cv-ketels. Zelfs als die goed onderhouden worden. Bij een defect, of een verroeste of scheefgezakte afvoerpijp, kan die koolmonoxide in huis komen. Het is daarom verstandig om koolmonoxidemelders op te hangen.
Koolmonoxide is een sluipend gevaar in huis. Het is een reukloos gas dat de plaats van zuurstof in het bloed inneemt. Je merkt er bijna niets van. Wees dus alert op de symptomen van CO-vergiftiging:
Ook in lage concentraties is CO gevaarlijk: het kan sluipend leiden tot hersenletsel.
CO-gas leidt in Nederland naar schatting jaarlijks tot circa 10 doden en honderden gewonden. Sinds 2023 is het daarom verplicht om onderhoud aan een cv-ketel te laten plegen door een monteur die CO-vrij gecertificeerd is.
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Koolmonoxide
Je kunt het beste je hele verwarmingssysteem goed (laten) instellen, niet alleen de cv-ketel. Dan verdeel je de warmte beter en voorkom je dat 1 kamer koud blijft, terwijl de ketel op volle toeren draait.
Het instellen van de waterdoorstroming van radiatoren heet waterzijdig inregelen. Je kunt hiermee wel 10% tot 15% op je gasverbruik besparen. Terwijl je wooncomfort toeneemt.
Een installateur kan het doen vanaf zo'n €300 (voor een gemiddeld huis). Dat verdien je terug met een lagere energierekening. En het comfort merk je meteen. Je kunt het ook zelf doen met een cv-inregelkit.
Let op
Laat je een nieuwe cv-ketel plaatsen? Dan moet je ook de radiatoren waterzijdig (laten) inregelen.
Door slim om te gaan met je thermostaat bespaar je energie. Energieverbruiksmanagers en slimme thermostaten kunnen hierbij helpen.
Een energieverbruiksmanager geeft inzicht in je energieverbruik. Zo zie je precies wanneer je veel en weinig stookt. Sommige verbruiksmanagers fungeren tegelijk als slimme thermostaat. Die kun je vaak van afstand met je smartphone bedienen.
De meeste slimme thermostaten ‘leren’ wat je weekritme is. En passen de verwarming van je huis daar op aan. Andere opties zijn onder andere het kunnen bedienen op afstand, een klokfunctie, of het doorgeven van storingen aan de installateur.
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Energieverbruiksmanager: inzicht in je verbruik
Test slimme thermostaten.