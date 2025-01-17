Welke cv-ketel levert het hoogste rendement en warmwatercomfort, en is betrouwbaar? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de cv-ketels te testen.
Onze onderzoekers testen elke cv-ketel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke cv-ketels goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welk je beter niet kunt kopen.
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We testten cv-combiketels van alle bekende merken. Allemaal hoogrendementsketels. Toch was de een zuiniger dan de ander. Ook de wachttijd aan de kraan wisselde. Deze test is verouderd. Lees meer over hoe wij cv-ketels testen.
Iedereen wil een comfortabel warm huis, maar die ketel moet daarvoor wel zo min mogelijk aardgas gebruiken. We testten daarvoor het rendement in verschillende standen. Ook bekeken we of de ketel een opgewarmd huis goed warm kan houden op een laag pitje. Verder hebben we gemeten wat de zuinigste ketels zijn bij het verwarmen van kraanwater. Daar zagen we grote verschillen.
Hou je van uitgebreid badderen? Dan wil je waarschijnlijk je bad snel vol hebben met warm water. Onder de douche mogen wisselende temperaturen je humeur niet bederven. We testten daarom de hoeveelheid, snelheid, stabiliteit en temperatuur van het warme kraanwater. Bij sommige ketels moet je veel langer wachten dan bij andere.
Niets is zo frustrerend als een cv-ketel die uitvalt, als de vorst juist invalt. Daarom vertellen wij je welke merken volgens ons panel van duizenden consumenten goed scoren op levensduur, betrouwbaarheid en tevredenheid. Het is zeker niet zo dat alle goedkopere verwarmingsketels minder goed bevallen, maar kijk wel goed wélke je kiest.
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Directeur Consumentenbond
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