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Professioneel getest!

De beste cv-ketel voor jou, door ons getest

Deze test is verouderd

Welke cv-ketel levert het hoogste rendement en warmwatercomfort, en is betrouwbaar? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de cv-ketels te testen. 

Wij hebben cv-ketels voor je getest

Laatste update van de test: 17 januari 2025
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke cv-ketel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke cv-ketels goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welk je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We testten cv-combiketels van alle bekende merken. Allemaal hoogrendementsketels. Toch was de een zuiniger dan de ander. Ook de wachttijd aan de kraan wisselde. Deze test is verouderd. Lees meer over hoe wij cv-ketels testen.

  • Cv-ketels highlight 1 - energiezuinig

    1. Energiezuinig

    Iedereen wil een comfortabel warm huis, maar die ketel moet daarvoor wel zo min mogelijk aardgas gebruiken. We testten daarvoor het rendement in verschillende standen. Ook bekeken we of de ketel een opgewarmd huis goed warm kan houden op een laag pitje. Verder hebben we gemeten wat de zuinigste ketels zijn bij het verwarmen van kraanwater. Daar zagen we grote verschillen.

  • Cv-ketels highlight 2 - comfort

    2. Comfortabel warm water

    Hou je van uitgebreid badderen? Dan wil je waarschijnlijk je bad snel vol hebben met warm water. Onder de douche mogen wisselende temperaturen je humeur niet bederven. We testten daarom de hoeveelheid, snelheid, stabiliteit en temperatuur van het warme kraanwater. Bij sommige ketels moet je veel langer wachten dan bij andere.

  • Cv-ketels highlight 3 - betrouwbaar

    3. Betrouwbaar

    Niets is zo frustrerend als een cv-ketel die uitvalt, als de vorst juist invalt. Daarom vertellen wij je welke merken volgens ons panel van duizenden consumenten goed scoren op levensduur, betrouwbaarheid en tevredenheid. Het is zeker niet zo dat alle goedkopere verwarmingsketels minder goed bevallen, maar kijk wel goed wélke je kiest.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen cv-ketels op deze en meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van cv-ketels en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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