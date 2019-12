Hoe wij cv-ketels testen

We meten ook hoeveel geluid hij maakt. Door een groot consumentenonderzoek kunnen we nu ook uitspraken doen over levensduur en tevredenheid. Want ketels zijn duur en gaan lang mee, liefst zonder al te veel storingen.

Energiezuinigheid centrale verwarming

Wij testen het rendement (de energiezuinigheid) van cv-ketels op maximaal en laag vermogen (30% van het nominale vermogen). Op maximaal vermogen verwarmt de ketel het verwarmingswater tot 80 °C. Op laag vermogen verwarmt de ketel water tot 50 °C. We kijken ook naar het stroomverbruik van de ketel.

Minimumvermogen

Daarnaast kijken we naar het minimumvermogen van de ketel. Dit is belangrijk voor het verwarmingscomfort, en voor de energiezuinigheid van de cv-ketel. Want hoe lager het minimumvermogen, hoe beter je een woning gelijkmatig warm kunt houden.

Energiezuinigheid warm water

We testen het rendement met een gebruikscyclus die 1 etmaal gebruik door een gezin simuleert. Overdag tappen we regelmatig warm water maar 's nachts gebruiken we de ketel dus niet. Zo testen we niet alleen het rendement bij het opwarmen van water. Maar ook hoeveel de ketel afkoelt als hij niet wordt gebruikt, en het stand-by-verbruik.

Warmwatercomfort

We doen veel verschillende testen om het comfort van de warmwatervoorziening te bepalen. Zo beoordelen we de stabiliteit van de temperatuur en we kijken hoe lang het duurt om een bad te vullen. We testen ook hoe snel het water warm is. En of de werkelijke watertemperatuur niet te veel afwijkt van de ingestelde temperatuur. Te koud is niet goed, maar te heet ook niet!

We stellen ook de tapdrempel vast. Dit is de minimale stroom aan warm water die een ketel constant kan leveren.

Geluid

We onderzoeken hoeveel geluid de ketel maakt bij het starten en als de verwarming aan is. Ook kijken we hoe vaak de ketel ’s nachts aanslaat en hoe hard het startgeluid is. Dat doen we bij de standaardinstellingen van de ketel (comfort-stand). De meeste ketels slaan af en toe aan om de warmtewisselaar warm te houden, ook ‘s nachts. Op de eco-stand doen ze dit niet.

Levensduur, betrouwbaarheid en tevredenheid

Vanaf zomer 2016 telt ook de lange-termijn kwaliteit van een cv-ketel mee voor ons testoordeel. In ons laboratorium konden we dit nooit goed testen, maar dankzij ruim 10.000 consumenten uit ons internetpanel hebben we nu informatie over levensduur en betrouwbaarheid van cv-ketels. Ook weten we met welke merken mensen het meest tevreden zijn. De panelleden vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun huidige en vorige cv-ketel. Onder andere over hoeveel storingen ze gehad hebben waarbij de verwarming of het warm water het niet meer deed. En hoe oud de vorige ketel was toen hij 'op' was.

Wat blijkt? Consumenten komen bij het ene merk veel liever terug dan bij het andere.

Selectie van ketels voor de test

Elk jaar bepalen we door een marktverkenning de belangrijkste merken cv-ketels. Van die merken testen we de belangrijkste modellen binnen de meest gangbare Gaskeur-warmteklassen. Uit een analyse van de markt blijkt dat in Nederland momenteel CW4 en CW5 de meest gangbare warmteklassen zijn, daarna is CW3 de meest vertegenwoordigde klasse. Van de grootste merken, die het breedst in de markt zijn vertegenwoordigd, testen we meerdere modellen.

We testen CW3, CW4 en CW5-toestellen. We houden ook innovaties goed in de gaten en testen soms ook modellen waarvan wij verwachten dat die vanwege interessante nieuwe ontwikkelingen relevant zullen worden. In 2019 gaan we ook hybride warmtepompen testen.

Predicaten

