Veelgestelde vragen over cv-ketels

Waarom is er geen Beste Koop?

Bij deze test is geen Beste Koop bepaald. Want voor dat predicaat is de verkoopprijs van belang: het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding is Beste Koop. En van cv-ketels kunnen we geen verkoopprijzen geven, alleen de adviesprijzen van de fabrikant.

Een cv-ketel wordt zelden los verkocht. De installatie is vakwerk. Meestal schaf je een ketel aan via een verwarmingsinstallateur die een totaalprijs berekent voor de ketel plus de installatie. De installateur bepaalt dus de verkoopprijs van de ketel. En die laatste prijzen zijn door ons niet te peilen.

Bij de ene installateur is het ene merk goedkoper, bij de andere juist het andere merk. Dat hangt af van afspraken die installateurs met ketelfabrikanten en groothandels maken.

In onze vergelijker vind je de laagste internetprijzen en de adviesprijs van de fabrikant.

Kijken jullie ook naar het stroomverbruik van de ketels?

Ja, het stroomverbruik meten we ook. In het verleden telde het stroomverbruik van de ketel (o.a. de pomp) mee in de scores voor verwarmingsrendement en tapwaterrendement. Maar wie veel zonnepanelen op z’n dak heeft vindt dit wellicht minder relevant dan het gasverbruik. Vanaf de test van najaar 2016 maken we een duidelijk onderscheid tussen stroomverbruik en gasverbruik.

Moet je bij de aanschaf rekening houden met plannen voor zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp?

Bij de aankoop van een cv-ketel hoef je geen rekening te houden met zonnepanelen die stroom produceren. Wel kun je als je verwacht zonnepanelen te plaatsen, of ze al hebt, een hybride warmtepomp overwegen. Dit is een combinatie van een HR-ketel met een kleine warmtepomp. Je verbruikt dan veel minder gas maar wel wat meer stroom, die je dan mooi met je eigen zonnepanelen kunt opwekken.

Alle cv-ketels in onze test zijn geschikt om (later alsnog) te combineren met een hybride warmtepomp. Dat moet dan wel een ketel-onafhankelijke warmtepomp zijn, bijvoorbeeld die van Techneco (ELGA) of het Zweedse NIBE. Je kunt ook kiezen voor een compleet hybride warmtepompsysteem van een cv-ketelfabrikant. Als je eerst een cv-ketel zonder warmtepomp laat plaatsen en er misschien later een hybride systeem (dus met een warmtepomp erbij) van wil maken, is het wel handig als je daar bij het plaatsen van de ketel vast rekening mee houdt. Anders past het binnengedeelte van de warmtepomp er later misschien net niet naast of onder.

Overweeg je om een zonneboiler te installeren? Dan is het belangrijk dat de ketel het label ’Gaskeur NZ’ heeft. Dit betekent dat de ketel geschikt is voor het naverwarmen van water uit de zonneboiler.

Hoe lang gaat een cv-ketel mee en is de levensduur meegenomen in de test? Gaat een aluminium of rvs warmtewisselaar het langste mee?

De meeste fabrikanten uit onze test zeggen dat de te verwachten economische levensduur ongeveer 15 jaar is. Met goed onderhoud is dat zeker te halen. Dat blijkt ook uit het consumentenonderzoek dat wij deden; bij de helft van de ruim 7.000 ondervraagde consumenten ging de vorige ketel minstens 15 jaar mee. Minder dan 1 op de 10 ketels begeeft het binnen 10 jaar.

Helaas kunnen wij op basis van onze test niet zeggen wat beter is, een aluminium of een rvs warmtewisselaar.

Of de warmtewisselaar goed is, lang meegaat en niet snel vervuilt, hangt namelijk van meer af dan het materiaal. Ook ontwerp, dikte en bereikbaarheid voor onderhoud zijn van invloed. Van aluminium wordt gezegd dat het sneller vervuilt (door oxidatie als de warmtewisselaar vaak nat is) dan rvs. Maar dit lijkt vooral voor oudere types warmtewisselaar op te gaan. Aan de andere kant geleidt rvs warmte minder goed, en moet het daarom dunner zijn dan aluminium voor een gelijke warmteoverdracht. Dat zou ten koste van de degelijkheid kunnen gaan.

Ons advies: kijk hoe lang de fabrikant garantie geeft op de warmtewisselaar. Informatie over deze garantie en ook over het materiaal van de warmtewisselaar vind je in onze vergelijker.

Zijn vr-ketels nog te koop?

Veel appartementencomplexen hebben een centrale rookgasafvoer. Hr-ketels zijn geschikt om op een centraal afvoersysteem aan te sluiten. Het aansluiten van zowel hr- als vr-ketels op dezelfde centrale afvoer kan problemen opleveren.

Alle ketels vervangen door hr-ketels en een nieuwe centrale afvoer aanleggen is het beste. Maar dit is niet in alle gevallen mogelijk. Wij raden VvE’s aan om de fabrikanten van zowel de betreffende (hr en vr) cv-ketels, als van het afvoersysteem te raadplegen. Zij kunnen vertellen wat de mogelijkheden zijn als een deel van de bewoners van het complex wil vasthouden aan hun vr-ketel.

Vr-ketels voldoen niet aan de wettelijke, minimale rendementseisen die sinds 2015 voor nieuwe ketels gelden. Maar als een hr-ketel niet mogelijk is, mag een open vr-ketels nog verkocht worden. Alleen van Vaillant weten we dat ze nog een open vr-ketel in het assortiment hebben. Vanwege een groter risico op koolmonoxidevergiftiging zijn open verbrandingstoestellen in woonruimtes echter sowieso niet aan te raden.

Hoe zit het met elektrische cv-ketels?

Vanwege de wens om te verwarmen zonder gas klinkt de 'elektrische ketel' sommigen interessant in de oren. Let wel: de elektrische cv-ketel is heel iets anders dan een (eveneens elektrische) warmtepomp!

Kort gezegd: elektrische cv-ketels zijn niet aan te raden voor woonhuizen.

De warmtepomp is een zeer duurzame verwarmingsoplossing, maar dat geldt zeker niet voor de elektrische cv-ketel. Dit uit zich ook in de stookkosten, die bij een elektrische cv-ketel veel hoger zijn dan bij zowel een 'all-electric' warmtepomp, een hybride warmtepomp (combinatie cv-ketel met kleine warmtepomp) als een HR-cv-ketel op gas. Een systeem met warmtepomp haalt namelijk een flink deel van de benodigde verwarmingsenergie uit de buitenlucht of de bodem. Een elektrische cv-ketel gebruikt alleen het stopcontact. Je stroomverbruik zal met zo'n toestel dan ook gegarandeerd de lucht in schieten. Tenzij je huis supergoed geïsoleerd is, of heel erg klein, en je zeer weinig stookt. Maar in zo'n uitzonderlijk geval ben je beter en goedkoper af met een enkel infraroodpaneel dan met een dure elektrische cv-ketel.

In tegenstelling tot de gasgestookte combiketels die wij testen zorgt de elektrische cv-ketel ook nog eens niet voor warm water uit de kraan. Als je voor een elektrische cv-ketel kiest heb je dus ook nog een aparte boiler nodig.

Regelmatig verschijnen er in de media verhalen over nieuwe 'uitvindingen' waarmee je zuinig en goedkoop zonder gas zou gaan stoken, en geen warmtepomp nodig hebt. Meestal vermeldt het verhaal wel exotische terminologie als 'lichtpulsen', maar geen elektrisch vermogen en verwarmingsvermogen. Logisch, want dan zou er van het mooie verhaal niets over blijven.

Zuiniger je huis verwarmen dan met een cv-ketel kan met een warmtepomp, of door een aansluiting op een duurzaam warmtenet (stadsverwarming). Andere opties spreken misschien tot de verbeelding, maar berusten ook op verbeelding.

In de testresultaten staat bij ‘geluid’ een getal. Hoe komt dit getal tot stand en bij welk getal is het een "stille" ketel?

Dit getal is een rapportcijfer tussen 1 en 10.

Bij de bepaling van dit cijfer kijken we naar:

Het geluid als de ketel op vol vermogen draait.

Het geluid als hij uit rust opstart.

Het aantal keren dat de ketel in de nacht aanslaat, op de instelling 'comfort'.

De meeste installateurs zetten een ketel ongevraagd op de instelling 'comfort'. Dan slaat de ketel ook 's nachts aan om de warmtewisselaar voor het warme water op temperatuur te houden.

Het is moeilijk te zeggen wanneer een ketel echt ‘stil’ is omdat dit ook afhangt van omgevingsgeluid en waar en hoe de ketel is opgehangen. In het algemeen kun je wel zeggen dat de moderne toestellen behoorlijk stil zijn.

Wat zijn HRe-ketels?

Update april 2019: Remeha is per direct gestopt met de productie van de HRe-ketel op basis van een stirlingmotor (eVita). HRe-ketels zoals hieronder beschreven zijn daarmee niet meer verkrijgbaar voor Nederlandse consumenten.

HRe-ketels wekken elektriciteit op met de warmte die wordt geproduceerd. De afvalwarmte wordt gebruikt voor verwarming. In theorie haal je zo 17% extra rendement (energiebesparing). Heel wat jaren geleden kwamen de eerste HRe-ketels op de markt, zoals de Remeha eVita. Helaas is de prijs van rond de €10.000 nog steeds erg hoog.

Met een te verwachten levensduur van 15 jaar kunnen alleen grootverbruikers genoeg besparen om de aanschafprijs terug te verdienen. Als het gasverbruik namelijk niet bovengemiddeld hoog is, zal de HRe-ketel slechts een beperkt deel van je elektriciteitsbehoefte voor zijn rekening nemen. De jaarlijkse besparing is dan erg klein in verhouding tot de hoge aanschafkosten. Bovendien zijn er wat problemen met geluidsproductie.

Voor huishoudens is de HRe-ketel niet aan te raden. Let op: de HRE-ketels van Intergas (met hoofdletter E) zijn geen HRe-ketels.

Gezien de ontwikkeling om versneld 'van het gas af' te gaan ligt het niet voor de hand dat er nog een toekomst in Nederland is voor HRe-ketels.

