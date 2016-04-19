Veelgestelde vragen over cv-ketels

Waarom is er geen Beste Koop?

Bij deze test is geen Beste Koop bepaald. Want voor dat predicaat is de verkoopprijs van belang. Het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding is Beste Koop. Van cv-ketels kunnen we geen verkoopprijzen geven. Alleen de adviesprijzen van de fabrikant.

Een cv-ketel wordt maar weinig los verkocht. De installatie is vakwerk. Meestal koop je een ketel via een verwarmingsinstallateur. Die berekent een totaalprijs voor de ketel plus de installatie. De installateur bepaalt dus de verkoopprijs van de ketel. Die kunnen wij niet peilen.

Bij de ene installateur is het ene merk goedkoper, bij de andere juist het andere merk. Dat hangt af van afspraken die installateurs met ketelfabrikanten en groothandels maken.

In onze Vergelijker vind je de laagste internetprijzen en de adviesprijs van de fabrikant.

Kijken jullie ook naar het stroomverbruik van de ketels?

Ja, het stroomverbruik meten we ook. Als je veel zonnepanelen op je dak hebt, vind je dit waarschijnlijk minder belangrijk dan het gasverbruik. We maken we een duidelijk onderscheid tussen stroomverbruik en gasverbruik bij onze test.

Moet je bij aanschaf rekening houden met zonnepanelen of een warmtepomp?

Nee, bij de aankoop van een cv-ketel hoef je geen rekening te houden met zonnepanelen die stroom opwekken. Wel kun je een hybride warmtepomp overwegen als je zonnepanelen wilt gaan plaatsen of ze al hebt. Dit is een combinatie van een hr-ketel met een kleine warmtepomp. Je verbruikt veel minder gas maar wel wat meer stroom. Die kun je dan mooi met je eigen zonnepanelen opwekken.

Alle cv-ketels in onze test zijn geschikt om (later alsnog) te combineren met een hybride warmtepomp. Dat moet dan wel een ketel-onafhankelijke warmtepomp zijn.

Compleet hybride warmtepompsysteem

Je kunt ook kiezen voor een compleet hybride warmtepompsysteem van een cv-ketelfabrikant. Het is handig als je er bij het plaatsen van de ketel alvast rekening mee houdt dat het misschien later een hybride systeem wordt, dus met een warmtepomp erbij. Anders past het binnengedeelte van de warmtepomp er later net niet naast of onder.

Combinatie met een zonneboiler

Overweeg je om een zonneboiler te installeren? Dan is het belangrijk dat de ketel geschikt is voor het naverwarmen van water uit de zonneboiler. Dit kun je navragen bij de fabrikant.

Lees meer:

Zonnepanelen kiezen: waar let je op?

Hoe lang gaat een cv-ketel mee?

De verwachte levensduur van een cv-ketel is volgens de meeste fabrikanten uit onze test ongeveer 15 jaar. Met goed onderhoud is dat zeker te halen. Dat blijkt ook uit het consumentenonderzoek dat wij deden. Bij de helft van de ruim 7000 ondervraagde consumenten ging de vorige ketel minstens 15 jaar mee. Minder dan 1 op de 10 ketels begeeft het binnen 10 jaar.

Welke warmtewisselaar gaat het langst mee: aluminium of rvs?

Helaas kunnen wij op basis van onze test niet zeggen wat beter is, een aluminium of een rvs warmtewisselaar. Of de warmtewisselaar goed is, lang meegaat en niet snel vervuilt, hangt namelijk van meer af dan het materiaal. Ook ontwerp, dikte en bereikbaarheid voor onderhoud zijn van invloed.

Van aluminium wordt gezegd dat het sneller vervuilt dan rvs. Dit komt door oxidatie als de warmtewisselaar vaak nat is. Dit lijkt vooral voor oudere types warmtewisselaar te gelden. Aan de andere kant geleidt rvs warmte minder goed. Daarom moet het dunner zijn dan aluminium voor een gelijke warmteoverdracht. Dat zou ten koste van de kwaliteit gaan.

Ons advies: kijk hoe lang de fabrikant garantie geeft op de warmtewisselaar. Informatie over deze garantie en ook over het materiaal van de warmtewisselaar vind je in onze Vergelijker.

Zijn vr-ketels nog te koop?

Veel appartementencomplexen hebben een gezamenlijke rookgasafvoer. Hr-ketels zijn daar geschikt voor. Maar als je hr- en vr-ketels op hetzelfde systeem aansluit, kun je problemen krijgen. Het beste is om alle ketels te vervangen door hr-ketels en een nieuw afvoersysteem aan te leggen. Wil een deel van de bewoners hun vr-ketel houden? Dan raden we VvE’s aan om contact op te nemen met de fabrikanten van de ketels en van het afvoersysteem. Zij kunnen vertellen wat er mogelijk is.

Vr-ketels voldoen niet aan de wettelijke, minimale rendementseisen die sinds 2015 voor nieuwe ketels gelden. Fabrikanten mogen sindsdien geen nieuwe vr-ketels meer op de markt brengen. Inmiddels zijn de bestaande voorraden van voor die tijd wel uitverkocht.

Zijn elektrische cv-ketels een optie?

Elektrische cv-ketels raden we af voor woonhuizen. Omdat veel mensen hun huis zonder gas willen verwarmen, klinkt de 'elektrische ketel' interessant. Maar let op: de elektrische cv-ketel is heel iets anders dan een (elektrische) warmtepomp.

Lees meer:

Is een elektrische cv-ketel interessant?

Geen warm water

In tegenstelling tot de gasgestookte combiketels die wij testen, zorgt de elektrische cv-ketel niet voor warm water uit de kraan. Je hebt dus nog een aparte boiler nodig.

Radiator wegwerken met radiatorbekleding, goed idee?

Het korte antwoord is 'nee'. Radiatorbekleding, een radiatorombouw of radiatorkast is altijd een slecht idee. Het gevolg is dat de radiator z'n warmte niet goed kwijt kan, en je gasverbruik toeneemt terwijl het comfort afneemt. Alles wat je voor of om een radiator plaatst zorgt voor energieverspilling.

Als je de radiator heel oud en lomp vindt, overweeg dan in plaats van een ombouw een nieuwe radiator. Vaak zijn deze kleiner, efficiënter bij het overdragen van warmte en kunnen ze ook beter werken met lage aanvoertemperaturen. Daarmee kun je de cv-ketel zuiniger laten branden en maak je je huis ook geschikter voor een (hybride) warmtepomp.

Tip: Dikke dichte gordijnen besparen energie, maar dan moeten ze niet voor de radiator hangen. Als de radiator tegen de muur hangt bespaar je dus veel energie door de gordijnen op de vensterbank boven de radiator te laten eindigen.

Lees meer:

Zelf je cv-ketel afstellen

Bij welk testresultaat is het een 'stille' ketel?

Het geluid krijgt een rapportcijfer tussen 1 en 10. Bij de bepaling van dit cijfer kijken we naar:

Het geluid als de ketel op vol vermogen draait.

Het geluid als hij uit rust opstart.

Het aantal keren dat de ketel in de nacht aanslaat, op de instelling 'comfort'.

De meeste installateurs zetten een ketel ongevraagd op de instelling 'comfort'. Dan slaat de ketel ook 's nachts aan om de warmtewisselaar voor het warme water op temperatuur te houden.

Het is moeilijk te zeggen wanneer een ketel echt ‘stil’ is. Dit hangt ook af van omgevingsgeluid en waar en hoe de ketel is opgehangen. In het algemeen kun je wel zeggen dat de moderne toestellen behoorlijk stil zijn.