Afstellen van je cv-ketel

Ecostand in plaats van comfortstand

Een installateur stelt een cv-ketel vaak ongevraagd in op de comfortstand. Dan houdt de ketel de warmtewisselaar warm om op elk moment warm water te kunnen leveren. Je kunt energie en geld besparen door de ecostand in te stellen. Meestal een simpele handeling via de display van de ketel. Vraag anders je installateur.

Met de ecostand zal het na een nacht slapen iets langer duren voor de warme kraan heet wordt. Er loopt dan iets meer water weg. Maar voor het milieu en je portemonnee is dat ruimschoots te verkiezen boven extra gasverbruik.

De besparing door het instellen op de ecostand bedraagt gemiddeld zo'n 10 à 20 kuub gas per jaar. Afhankelijk van je leefpatroon en je cv-ketel kan dat iets minder of (veel) meer zijn. Over de levensduur van je cv-ketel gaat het al gauw over 250 kuub gas. Dat is met de huidige prijzen zo'n €200. Toch mooi meegenomen!

Sommige ketels hebben een 'slimme' stand die het midden houdt tussen de eco- en de comfortstand. De ketel houdt de warmtewisselaar dan alleen warm op de tijden dat je regelmatig warm water gebruikt. Die 'slimme' stand werkt daarom alleen goed als je een regelmatig leven leidt.

Aanvoertemperatuur verlagen

Wat levert het op?

Het verlagen van de aanvoertemperatuur kan je nog veel meer gas en kosten besparen dan het instellen van de ecostand. Maar de 2 opties zitten elkaar niet in de weg, je kunt ze dus allebei opvolgen. Als je nog een aan-uit thermostaat hebt, kun je met deze tip een besparing van rond de 100 kuub gas per jaar tegemoet zien, oftewel ruim €1200 over de levensduur van je ketel (huidige prijspeil).

Wat moet je hiervoor doen?

Via de display van de cv-ketel de maximale 'aanvoertemperatuur' verlagen, tot bijvoorbeeld 55 ⁰C. Deze instelling van de ketel staat vaak onnodig hoog.

Hoe zit dat?

De maximale aanvoertemperatuur bepaalt hoe heet het cv-water is als de ketel op hoog vermogen draait om een koud huis op te warmen. Vaak is de ingestelde aanvoertemperatuur bijvoorbeeld 80 ⁰C. Dat zorgt voor een hoge 'retourtemperatuur' (water komt heet bij de ketel terug). Daardoor werkt het hoog-rendementsprincipe niet. En verbruik je meer energie.

Handig weetje: ga eens buiten staan als het koud is. Zie je een flinke witte rookwolk boven je afvoerpijp? Dan zit er veel waterdamp in de afvoergassen van je ketel. Er condenseert dan weinig of geen water en de ketel werkt niet met maximaal rendement. Als dit 's ochtends bij het opwarmen vanuit koude toestand is, of als net iemand een douche neemt, is het oké. Maar als je witte rook ziet terwijl de ketel gewoon je huis op temperatuur houdt, weet je dat je energie verspilt.

Je regelt de aanvoertemperatuur normaal gesproken in het displaymenu van de ketel. Bij een lagere instelling komt het huis 's ochtends langzamer op temperatuur. De radiatoren worden minder heet. Zoek naar een goed compromis tussen snelheid en zuinigheid. Midden in de winter kun je de aanvoertemperatuur zonodig hoger zetten dan in het voorjaar en de herfst. Dit is meteen een uitstekende test of je woning al geschikt is voor een hybride warmtepomp.

Vertrouw niet op de standaard instellingen van een installateur. Installatiebedrijven krijgen liever geen telefoontjes over huizen die traag opwarmen, dus stellen ze voor de zekerheid vaak alles extra hoog in. Zij hoeven je energierekening niet te betalen. Bovendien zijn veel installateurs opgeleid in een tijd dat huizen minder goed geïsoleerd waren en ketels dus harder moesten werken.

Met name als je geen modulerende thermostaat hebt, is het lager zetten van de aanvoertemperatuur sterk aan te raden.

Voordelen van deze bespaartip

Heel makkelijk zelf uit te voeren.

Tot €100 per jaar besparing.

Minder gas, minder CO2-uitstoot.

Gelijkmatiger kamertemperatuur en een stiller cv-systeem.

Je kunt je niet meer branden aan de radiatoren.

De lucht in huis wordt schoner. Door hete radiatoren ontstaat namelijk 'stofschroei' wat slecht is voor de luchtwegen.

Nadeel van deze bespaartip

In de winter kan het bij een matig geïsoleerd huis 's ochtends te lang duren voor je huis aangenaam warm is. Pas de tip dan alleen in het voor- en najaar toe. Of, beter nog: verbeter de isolatie van je woning!

Pomp en tapwater

De temperatuur van het tapwater kun je ook lager instellen om energie te besparen. Maar pas op. Vanwege het risico op legionellabesmetting is het niet verstandig de warmwatertemperatuur lager dan 60 ⁰C te zetten.

Tenslotte valt soms stroom te besparen door de pompinstelling lager te (laten) zetten. De nieuwste ketels hebben modulerende pompen die hun draaisnelheid zelf aanpassen aan de warmteafgifte van de radiatoren. Dan hoef je de pompsnelheid niet in te stellen.

Niet vergeten: waterzijdig inregelen

Waterzijdig inregelen van je hele verwarmingssysteem is heel belangrijk om geen energie te verspillen. Hierbij wordt de hoeveelheid water die naar elke radiator gaat, afgestemd op de warmtevraag in de betreffende ruimte.

Als dit nog nooit gedaan is, raden wij aan de installateur hiernaar te vragen. Of doe het zelf met een speciale inregelset. Dit is namelijk geen instelling van de ketel zelf.

