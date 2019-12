Energiezuinigheid cv-ketel

Energiezuinigheid HR-ketels

Een cv-ketel zet energie uit gas om in nuttige warmte. Hoe energiezuiniger de ketel, hoe hoger het rendement van dat proces. Als er helemaal geen energie verloren zou gaan, heb je een rendement van 100%.

Het verbranden van aardgas levert warmte op. Maar ook waterdamp, die met de rookgassen naar buiten verdwijnt. Een HR-ketel kan uit die waterdamp extra energie putten, door de waterdamp te laten condenseren op de warmtewisselaar. Dat levert condensatiewarmte. Die komt bovenop de verbrandingswarmte van het gas en zo is de HR-ketel extra efficiënt.

Voorheen werd de energie die via de waterdamp de schoorsteen uitvloog niet meegenomen in rendementsberekeningen. Daardoor kwamen HR-ketels, waarbij deze energie niet allemaal verloren gaat, op rendementen van boven de 100%. Best verwarrend, want eigenlijk kan meer dan 100% natuurlijk niet. Per september 2015 heeft Europese wetgeving hier een eind aan gemaakt. Cv-ketels die voorheen het 'Gaskeur HR107' keurmerk hadden (de 107 stond voor minimaal 107% rendement op laag vermogen) hebben nu op hun Gaskeur gewoon 'HR' staan.

Let op! Met een warmtepomp is een rendement vér boven 100% wél mogelijk als hij naast stroom uit het stopcontact ook warmte uit de bodem of (koude) buitenlucht haalt.

Hoogste verwarmingsrendement alleen op laag pitje

Het rendement van de verwarming wordt gemeten bij hoog en laag vermogen. Bekijk de meetwaatwaarden (vollastrendement en deellastrendement) in de vergelijker. Het rendement op hoog vermogen is belangrijk als de verwarming een tijd heeft uitgestaan. Dan moet de ketel hard werken om de woning op temperatuur te krijgen.

Een HR-ketel draait op laag vermogen om een woning op temperatuur te houden. Dit is de meest zuinige stand. Want alleen dan werkt het HR-principe. Maar om ook in de praktijk bij jou thuis van dat extra hoge rendement te profiteren, moet het minimumvermogen van de ketel laag genoeg zijn.

Daarnaast is bij elke cv-ketel waterzijdig inregelen belangrijk voor een optimaal comfort en energiebesparing. Je kunt dit ook nog (laten) doen als je ketel er al jaren hangt.

Uitleg voordelen laag pitje

Waarom is een laag minimum vermogen belangrijk voor een extra hoog rendement en voor het comfort? Dat zit zo:

Als het rookgas van de cv-ketel niet te warm is, condenseert er waterdamp uit. Daarbij komt ‘extra’ warmte vrij die ten goede komt aan het rendement van de cv-ketel; in een notendop het 'hoog-rendementsprincipe'. Voor een koel rookgas is het nodig dat het water dat in de ketel terugkomt uit de radiatoren niet warmer is dan 55 graden, liefst kouder. Dit is de ‘retourtemperatuur’. Voor het warmhouden van een redelijk- tot goedgeïsoleerde woning die al op temperatuur is, hoeven de radiatoren niet veel warmte af te geven. Dat betekent dat voor een lage retourtemperatuur ook een lage aanvoertemperatuur nodig is: de ketel moet gestaag een kleine hoeveelheid niet al te warm water aanleveren. Daarvoor is een laag minimumvermogen nodig (de ketel moet ver kunnen 'terugmoduleren'). Hoe kleiner of beter je woning is geïsoleerd, hoe lager dat vermogen moet zijn. Als de warmtebehoefte voor het warmhouden bijvoorbeeld slechts 4 kilowatt is, en het minimumvermogen van de ketel is 9 kilowatt, dan gaat de ketel vaker aan en uit, en zal de retourtemperatuur hoger zijn. Hierdoor is het comfort lager (meer temperatuurschommelingen en geluid) en het gasverbruik hoger (het hoog-rendementsprincipe werkt minder goed, want de rookgassen zijn warmer, zie punt 2).

Laag vermogen noemen we ook wel deellast. Het deellastrendement is belangrijker voor de stookkosten op jaarbasis dan het vollastrendement. Daarom telt deze waarde ook zwaarder in ons testoordeel. Om ook bij het opwarmen van de woning zoveel mogelijk te profiteren van het HR-principe is het van belang dat je de aanvoertemperatuur niet te hoog instelt.

Energiezuinigheid warm water

Alle combiketels die wij testen zijn doorstroommodellen. Ze hoeven dus geen voorraadvat water warm te houden. Dat scheelt aanzienlijk in het gasverbruik. De gemeten rendementen uit de testen van 2014 en eerder zijn niet meer te vergelijken met die van nu. Dat komt omdat de test gewijzigd is, maar ook omgerekend neemt het warmwaterrendement nog steeds toe.

Vooral ketels met een extra ingebouwde warmtewisselaar in het rookgaskanaal scoren goed. Deze gebruiken overgebleven warmte uit de rookgassen om het tapwater alvast voor te verwarmen.

De verschillen bij warm kraanwater zijn veel groter dan bij het verwarmingsrendement. Op het gebied van verwarming valt met de cv-ketel niet veel winst meer te halen. Het product is 'uitontwikkeld'.

