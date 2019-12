Cv-ketel kopen, huren of leasen

Een nieuwe cv-ketel is een forse kostenpost, maar je kunt er ook een huren of leasen als je opziet tegen zo’n plotselinge uitgave. We zetten de voor- en nadelen van kopen, huren en leasen op een rij.

Cv-ketel kopen

Een goede cv-ketel koop je al voor €800 à €900. Maar daarmee ben je er niet. De installatie kost ook geld, afhankelijk van de omstandigheden al snel zo’n €500. Je moet bijvoorbeeld ook de oude rookgasafvoer laten vervangen. Zo verminder je het risico op koolmonoxidevergiftiging.

En dan komt er nog onderhoud bij. Over de hele levensduur van zo’n 15 jaar ook al snel zo’n €1000 à €1200. Op onderhoud aan je cv-ketel kun je beter niet bezuinigen. Het laatste dat je wil is koolmonoxidevergiftiging, maar ook een koude douche of een kille kerst zijn geen aantrekkelijk vooruitzicht.

En dan zijn er nog garantiebepalingen. Met een onderhoudscontract ben je er zeker van dat er snel iemand komt om je kapotte cv-ketel te repareren. Een goed onderhouden ketel levert bovendien betere prestaties en is veiliger en energiezuiniger. Bij de meeste moderne cv-ketels is eens in de 2 jaar een onderhoudsbeurt voldoende.

Voordelen cv-ketel kopen

Per saldo het goedkoopst.

Vrije keuze voor merk en type.

Direct zelf eigenaar.

Eenmalige kosten.

Vrije keuze uit onderhoudscontract, bij wie, hoe vaak, hoe lang.

Vrijheid om te bepalen wanneer je de ketel vervangt (bijvoorbeeld voor een zuiniger exemplaar).

Nadelen cv-ketel kopen

Grote uitgave ineens;

Zelf onderhoud en reparatieservice regelen;

Zonder onderhoudscontract moet je afwachten of je direct hulp krijgt bij problemen en betaal je zelf voor onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon.

Als je binnen enkele jaren van het aardgas af gaat, en bijvoorbeeld een warmtepomp wil kopen, zit je met je oude ketel.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke cv-ketels goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste cv-ketels

Cv-ketel huren

Als je niet direct een groot bedrag kunt missen kan huren aantrekkelijk zijn. Met huren kun je eventueel ook tijd winnen als je je bijvoorbeeld op een (hybride) warmtepomp wilt oriënteren, maar je ketel plotseling vervangen moet worden. Dan moet het wel gaan om een flexibel huurcontract, waar je niet vele jaren aan vast zit of alleen met een hoge boete vanaf kunt. Gelukkig zijn zulke contracten er inmiddels wel.

Een ander voordeel van huren is dat je voor langere tijd duidelijkheid hebt over de kosten. Installatie, onderhoud en bijkomende kosten, zoals reparatiekosten en onderdelen, zijn namelijk bij de huur inbegrepen.

Voordelen cv-ketel huren

Geen grote uitgave ineens;

Uitgaven per maand zijn duidelijk, inclusief reparaties en onderhoud;

Geen (hoge) kosten wanneer een onderdeel het begeeft;

Soms na 1 jaar maandelijks kosteloos opzegbaar;

Tijd winnen als je op korte termijn een gasloze verwarmingsoplossing overweegt.

Nadelen cv-ketel huren

Geen vrije keus wie het onderhoud doet. Ben je daar ontevreden over, dan kun je er niet of niet makkelijk van af;

Je ketel moet bij sommige contracten voortdurend met internet verbonden blijven voor het beheer op afstand.

Verhuurder bepaalt de voorwaarden;

Vaak beperkte keus uit merk of type;

Verkoop je je huis, dan moet je het contract overdoen aan de nieuwe eigenaar of afkopen - tenzij je een makkelijk opzegbaar contract hebt.

Per saldo duurder dan kopen (zie rekenvoorbeeld).

Tip: kijk in de voorwaarden of de installatiekosten zijn inbegrepen en hoe het zit met tussentijdse huurverhogingen.

Cv-ketel collectief Huur of koop een cv-ketel die goed uit onze test komt. Mét installatie en onderhoud. En als je woning van het gas af gaat, kun je het huurcontract gewoon opzeggen. Bekijk de cv-ketels

Cv-ketel leasen

Bij leasen ofwel huurkoop, wordt de cv-ketel aan het eind van de contractperiode je eigendom. Die contractperiode kan 5 jaar zijn maar ook langer. Hou er rekening mee dat een cv-ketel gemiddeld een jaar of 15 meegaat. Net als bij huur, maakt bij lease een all-in onderhoudscontract meestal deel uit van de overeenkomst. Lease-contracten worden steeds minder aangeboden.

Voordelen cv-ketel leasen

Op termijn wordt de ketel je eigendom;

Geen grote uitgave ineens;

Geen onverwachte reparatiekosten tijdens de contractduur;

Voordeliger dan huren omdat het rentedeel aftrekbaar is wanneer de woning hoofdverblijf is.

Nadelen cv-ketel leasen

Duurder dan kopen;

Geen of beperkte keuze in merk, type en installateur.

Huurcontract cv-ketel afkopen bij verhuizen of overlijden

Wanneer je gaat verhuizen of overlijdt terwijl het huurcontract voor een cv-ketel nog loopt, kun je dat niet kosteloos beëindigen. De huurder (of diens erfgenaam) moet zelf voor een opvolger zorgen. Neemt de nieuwe bewoner het huurcontract niet over (en die kans is best groot), dan moet je het afkopen. Dat kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Geld waar je niets voor terugkrijgt.

Het alternatief, de huurketel meenemen naar het nieuwe huis, is evenmin aantrekkelijk want dat brengt extra installatiekosten met zich mee.

Langlopende huurcontracten, tot 12 jaar, komen nog steeds voor, maar gelukkig kun je tegenwoordig ook steeds vaker kiezen voor een kortere looptijd, bijvoorbeeld 1 jaar met een opzegtermijn van een maand. Zo’n kortlopend contract verdient meestal de voorkeur.

Rekenvoorbeeld

Kopen met beperkt onderhoud: kosten na 12 jaar

Aanschaf cv-ketel €900 Installatiekosten €500 Beperkt onderhoud per jaar €70 Stelpost reparatiekosten €500 Kosten na 12 jaar €2740

Kopen met all-in onderhoud: kosten na 12 jaar

Aanschaf cv-ketel €900 Installatiekosten €500 All-in onderhoud per jaar €125 Kosten na 12 jaar €2900

Bij 12 jaar huren, inclusief onderhoud en reparatie, met een jaarlijkse prijsstijging van 2%, installatiekosten van €150 en een maandbedrag van €25, zijn de kosten na 12 jaar: ruim €4000.

De kosten voor een nieuwe cv-ketel, de installatie en het onderhoud variëren behoorlijk, evenals de maandbedragen voor een huurcontract. De (afgeronde) bedragen in bovenstaand voorbeeld zijn dan ook een indicatie.

De conclusie is niettemin duidelijk. Ook wanneer je het renteverlies bij de aankoop van een ketel over 12 jaar meerekent (maar met de huidige rentestanden is dat sowieso klein) is kopen financieel gezien altijd aantrekkelijker dan huren. Wie huurt, kiest voor zekerheid en soms flexibiliteit maar betaalt daar een forse prijs voor.

Lees ook: