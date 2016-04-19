Cv-ketel kopen, huren of leasen

Cv-ketel kopen

Een goede cv-ketel koop je voor €1000 à €1200. Daarmee ben je er niet. De installatie kost ook geld. Al snel zo’n €600, afhankelijk van de omstandigheden. Je moet bijvoorbeeld ook de oude rookgasafvoer laten vervangen. Zo verminder je het risico op koolmonoxidevergiftiging.

Je ketel door een handige buurman laten installeren is niet verstandig en inmiddels ook verboden. Tenzij je buurman een wettelijk gecertificeerde gastoestelinstallateur is.

Onderhoud cv-ketel

Na installatie volgt onderhoud. Over de hele levensduur van zo’n 15 jaar kost het onderhoud ongeveer €1500. Op onderhoud aan je cv-ketel kun je beter niet bezuinigen. Koolmonoxidevergiftiging wil je niet. En een koude douche of een koud huis in de winter is ook geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Dan zijn er nog garantiebepalingen. Veel fabrikanten eisen jaarlijks onderhoud in hun garantievoorwaarden. Bij onderhoudscontracten komen ze standaard eens per jaar langs. Al is bij de meeste moderne cv-ketels eens in de 2 jaar een onderhoudsbeurt voldoende. Met een onderhoudscontract ben je er zeker van dat er snel iemand komt om je kapotte cv-ketel te repareren. Een goed onderhouden ketel presteert bovendien beter. Hij is veiliger en energiezuiniger.

Voordelen cv-ketel kopen

Uiteindelijk het goedkoopst.

Vrije keuze voor merk en type.

Direct zelf eigenaar.

Eenmalige kosten.

Vrije keuze uit onderhoudscontract. Bij wie, hoe vaak en hoe lang.

Vrijheid om te bepalen wanneer je de ketel vervangt. Bijvoorbeeld voor een zuiniger exemplaar.

Nadelen cv-ketel kopen

Plotselinge grote uitgave.

Zelf onderhoud en reparatieservice regelen.

Zonder onderhoudscontract moet je afwachten of je direct hulp krijgt bij problemen. Je betaalt zelf voor onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon.

Als je binnen een paar jaar van het aardgas af gaat en bijvoorbeeld een warmtepomp koopt, zit je met je oude ketel.

Cv-ketel huren

Een cv-ketel huren is aantrekkelijk als je niet meteen een groot bedrag kunt missen. Met huren win je eventueel ook tijd. Bijvoorbeeld als je je wilt verdiepen in een (hybride) warmtepomp, maar je ketel plotseling vervangen moet worden. Kies dan wel voor een flexibel huurcontract, waar je niet nog heel lang aan vast zit of alleen met een hoge boete vanaf kunt. Gelukkig zijn er flexibele contracten.

Een ander voordeel van huren is dat je voor langere tijd duidelijkheid hebt over de kosten. Installatie, onderhoud en bijkomende kosten, zoals reparatiekosten en onderdelen, zitten in de huur inbegrepen.

Voordelen cv-ketel huren

Geen plostelinge grote uitgave.

Uitgaven per maand zijn duidelijk. Inclusief reparaties en onderhoud.

Geen hoge kosten wanneer een onderdeel kapot gaat.

Soms na 1 jaar maandelijks kosteloos op te zeggen.

Tijd winnen als je op korte termijn een gasloze verwarmingsoplossing overweegt.

Nadelen cv-ketel huren

Geen vrije keus wie het onderhoud doet. Als je daar ontevreden over bent, dan kun je er niet makkelijk van af.

Je ketel moet bij sommige contracten voortdurend met internet verbonden blijven voor het beheer op afstand.

Verhuurder bepaalt de voorwaarden.

Vaak beperkte keuze uit merk of type.

Verkoop je je huis, dan moet je het contract overdragen aan de nieuwe eigenaar of afkopen. Tenzij je een makkelijk opzegbaar contract hebt.

Uiteindelijk duurder dan kopen. Zie dit rekenvoorbeeld.

Tip: kijk in de voorwaarden of de installatiekosten zijn inbegrepen en hoe het zit met tussentijdse huurverhogingen.

Cv-ketel leasen

Bij leasen wordt de cv-ketel aan het eind van de contractperiode je eigendom. Die contractperiode kan 5 jaar zijn maar ook langer. Houd er rekening mee dat een cv-ketel gemiddeld een jaar of 15 meegaat. Net als bij huur, is bij lease een all-in onderhoudscontract meestal onderdeel van de overeenkomst. Lease-contracten worden steeds minder aangeboden.

Voordelen cv-ketel leasen

Op termijn wordt de ketel je eigendom.

Geen plotseling grote uitgave.

Geen onverwachte reparatiekosten tijdens de contractduur.

Voordeliger dan huren omdat het rentedeel aftrekbaar is wanneer de woning je hoofdverblijf is.

Nadelen cv-ketel leasen

Duurder dan kopen.

Geen of beperkte keuze in merk, type en installateur.

Huurcontract cv-ketel afkopen bij verhuizen of overlijden

Als je verhuist of overlijdt terwijl het huurcontract voor een cv-ketel nog loopt, kun je dat niet kosteloos stopzetten. De huurder of de erfgenaam van de huurder moet zelf voor een opvolger zorgen. Je moet het contract afkopen als de nieuwe bewoner het huurcontract niet overneemt. Die kans is best groot. Het afkopen kan oplopen tot duizenden euro’s. Geld waar je niets voor terugkrijgt.

Het alternatief is om de huurketel mee te nemen naar het nieuwe huis. Je moet dan wel weer installatiekosten betalen. Dit is dus geen aantrekkelijke oplossing.

Langlopende huurcontracten tot 12 jaar, komen nog steeds voor. Gelukkig kun je steeds vaker kiezen voor een kortere looptijd. Bijvoorbeeld 1 jaar met een opzegtermijn van een maand. Zo’n kortlopend contract heeft meestal de voorkeur.

Rekenvoorbeeld

Kopen met beperkt onderhoud: kosten na 12 jaar

Aanschaf cv-ketel €1100 Installatiekosten €600 Beperkt onderhoud per jaar €85 Stelpost reparatiekosten €500 Kosten na 12 jaar €3220

Kopen met all-in onderhoud: kosten na 12 jaar

Aanschaf cv-ketel €1100 Installatiekosten €600 All-in onderhoud per jaar €150 Kosten na 12 jaar €3500

Huren: kosten na 12 jaar

Aanschaf cv-ketel €0 Installatiekosten €150 Maandbedrag €30 Kosten na 12 jaar* €5000

*Na 12 jaar een cv-ketel huren, zijn de kosten zo'n €5000. Dit is inclusief een jaarlijkse prijsstijging van 2%. Ook zijn de kosten voor onderhoud en reparatie, installatie van €150 en een maandbedrag van €30 inbegrepen.

De bedragen in bovenstaande rekenvoorbeelden zijn een schatting. De kosten voor een nieuwe cv-ketel, de installatie en het onderhoud verschillen enorm. Net als de maandbedragen voor een huurcontract.

Kopen is voordeliger

De conclusie duidelijk. Een cv-ketel kopen is financieel gezien voordeliger dan huren. Zelfs als je het renteverlies bij de aankoop van een ketel over 12 jaar meerekent. Met de huidige rentestanden is dat sowieso klein.

Als je een cv-ketel huurt, kies je voor zekerheid en soms flexibiliteit. Maar daar betaal je wel een prijs voor.