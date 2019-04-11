Wat is een warmtepomp

All-electric-warmtepomp

Een all-electric-warmtepomp verwarmt je huis én zorgt voor warm water. Als hij tenminste ook een eigen boilervat heeft, of een los boilervat is geïnstalleerd. Je hebt dan geen gasaansluiting meer nodig.

Warmtepompen zijn best duur. Ze nemen binnen ook ruimte in. Daarnaast moet je huis goed geïsoleerd zijn. Bij moderne huizen is dit meestal het geval. Maar een echt goed geïsoleerde oudere woning kun je er ook prima mee verwarmen. Zeker als deze veel en grote radiatoren heeft.

Geen gasaansluiting scheelt ook jaarlijkse vastrechtkosten. Je kunt een gasaansluiting kosteloos laten verwijderen maar er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet het op tijd bekend zijn bij de energieleverancier wanneer het gasgebruik precies stopt.

Voor een all-electric-systeem heb je een huis nodig met:

Zeer goede isolatie.

Goede radiatoren of vloerverwarming.

Ruimte voor een voorraadvat om het warme tapwater in op te slaan.

Lucht/water-warmtepomp

Warmtepompen die warmte halen uit buitenlucht komen het meest voor. Je herkent ze aan de kast met ventilator. De warmte wordt afgegeven aan het water voor verwarming of warm tapwater. Daarom heten ze ook lucht/water-warmtepompen.

Bodem/water-warmtepomp

Een andere bekende soort is een bodem/water-warmtepomp. Deze haalt warmte uit de bodem via buizen die vaak meer dan 100 meter diep de grond in gaan.

Deze warmtepomp heeft 2 grote voordelen. Hij is het meest efficiënt en maakt buiten de woning geen geluid. Er mag alleen niet overal in de grond geboord worden en ze zijn erg duur. Als je zo'n grondwarmtebron met 5 buren kunt delen, kan de investering toch interessant zijn.

Lees meer over soorten warmtepompen

All-electric-ready-warmtepomp

Als je nog nog niet helemaal van het gas af wilt, kun je kiezen voor een all-electric-ready-warmtepomp. Dan ben je toch goed voorbereid op een mogelijke toekomst zonder gas.

Bij een all-electric-ready-warmtepomp kun je je huis later nog geschikt maken voor een volledig all-electric-systeem. In de tussentijd heb je nog een cv-ketel om bij te springen als het nodig is. Het vermogen van een all-electric-ready-warmtepomp is vergelijkbaar met een all-electric warmtepomp.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is vaak aantrekkelijk voor matig tot goed geïsoleerde bestaande woningen. Het doel is om te besparen op je gasverbruik. 75% is haalbaar, maar dan moet je huis wel redelijk goed geïsoleerd zijn. Je stookt in de lente en de herfst elektrisch. In de winter springt de cv-ketel bij. Ook als je tapwater nodig hebt, gaat de cv-ketel aan.

Een hybride warmtepomp is dus een combinatie van een cv-ketel met een kleinere elektrische warmtepomp (met binnen- en buitendeel).

Je kunt zo'n warmtepomp combineren met je bestaande cv-ketel, maar er bestaan ook kant-en-klare systemen.

Het binnendeel is vaak net wat kleiner dan de cv-ketel, waar hij meestal naast hangt. Het binnen- en buitendeel kunnen ook gecombineerd zijn. Dan hangt hij bijvoorbeeld in de schuur en lopen er leidingen naar de cv-ketel.

Een hybride warmtepompsysteem met de buitenunit aan de rechterzijde. Bij dit Intergas/Daikin-systeem zit de binnenunit achter de cv-ketel.

ISDE-subsidie

Voor heel veel typen en modellen warmtepompen is ISDE-subsidie beschikbaar. De hoogte van de subsidie hangt nog af de grootte van de warmtepomp en of deze een A+++ energielabel heeft.

Hoger stroomverbruik

Een warmtepomp zorgt wel voor een hoger stroomverbruik. Stel dat je eerst 1000 kuub gas verbruikte, dan zou het kunnen dat je nu 2700kWh aan elektriciteit verbruikt. Uiteindelijk ben je met de huidige prijzen voor gas en stroom altijd goedkoper uit.

Het hogere stroomverbruik kun je compenseren met eigen zonnepanelen op je dak. Zo profiteer je optimaal van je warmtepomp door de ‘gratis’ energie van de zon. In de zomer is er wel een stuk meer opbrengst dan in de winter. Zolang de salderingsregeling nog bestaat is dit geen probleem.

Goed om te weten: in de zomer kan een volledig elektrische warmtepomp de woning ook beperkt koelen.