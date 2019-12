Wat is een warmtepomp

Een warmtepomp is een zuinig en duurzaam alternatief voor een cv-ketel. Je kunt kiezen voor een volledig elektrische warmtepomp of een hybride warmtepomp. Wat zijn de verschillen?

Volledig elektrische warmtepomp

Een volledig elektrische warmtepomp (all-electric) verwarmt je huis én zorgt voor warm water. Je hebt dan geen gasaansluiting meer nodig. Deze warmtepompen zijn duur en stellen hoge eisen aan de isolatie van je woning.

Daarom zijn ze vooral interessant voor nieuwbouwwoningen. Maar een goed geïsoleerde oudere woning kun je er ook prima mee verwarmen.

Hoger stroomverbruik

Een warmtepomp zorgt wel voor een hoger stroomverbruik. Dit kun je halen uit eigen zonnepanelen op je dak. Zo profiteer je optimaal van je warmtepomp door de ‘gratis’ energie van de zon. In de zomer kan een volledig elektrische warmtepomp de woning ook koelen.

Beter en betaalbaarder

Om je huis 'all-electric' te verwarmen met een warmtepomp hoef je niet per se bronnen in de tuin te boren. Lucht/water-warmtepompen, die warmte uit de buitenlucht halen, worden steeds beter en betaalbaarder. Zeker met de ISDE-subsidie. Bodem/water-warmtepompen hebben wel 2 grote voordelen. Ze zijn het meest efficiënt en maken buiten de woning geen geluid.

Geschikt voor mijn woning?

Woon je in een nieuwbouwwoning of in een erg goed geïsoleerde oude(re) woning, dan is een 'all electric' warmtepomp interessant. Goede muur-, dak- en vloerisolatie en HR++glas zijn een must.

Met vragen over de isolatie van jouw woning en/of maatregelen om de woning te isoleren kun je terecht bij het energieloket.

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp is vaak aantrekkelijk voor goed geïsoleerde bestaande woningen. Dit is een combinatie van een HR-combiketel met een kleine elektrische warmtepomp (met binnen en buitenunit). Je kunt een warmtepomp combineren met je bestaande cv-ketel, maar er bestaan ook kant-en-klare systemen.

De binnenunit is vaak een slag kleiner dan de cv-ketel, waar hij meestal naast hangt. De binnen- en buitenunit kunnen ook gecombineerd zijn. Dan hangt hij bijvoorbeeld in de schuur en lopen er cv-leidingen naar de cv-ketel.

Een hybride warmtepompsysteem met de buitenunit aan de rechterzijde. Bij dit Intergas/Daikin-systeem zit de binnenunit achter de cv-ketel.

Flinke besparing op gasverbruik

Met een hybride warmtepomp kun je rond 75% op je gasverbruik besparen. Het grootste deel van het jaar stook je elektrisch. De cv-ketel op gas springt alleen bij als het heel koud is, of (afhankelijk van het systeem) voor warm water uit de kraan.

Je hebt dus nog wel een gasaansluiting nodig. En omdat je meer stroom verbruikt is de combinatie met zonnepanelen aantrekkelijk. Die extra stroom wek je dan ook duurzaam op. Alleen brengen je zonnepanelen in de wintermaanden - wanneer je de warmtepomp veel gebruikt - het minste op. Gelukkig is dat geen probleem zolang de salderingsregeling nog geldt.

Hybride warmtepomp geschikt voor mijn woning?

Als je woning goed geïsoleerd is, kun je meestal een hybride warmtepomp laten installeren. Een lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming, werkt erg goed in combinatie met een hybride warmtepomp. Maar is niet per se noodzakelijk. Controleer het volgende:

Kun je de woning meestal ook verwarmen met een keteltemperatuur (die kun je instellen) van zo'n 50 graden? Dan kun je de bestaande radiatoren blijven gebruiken in combinatie met een warmtepomp.

Blijft je woning in een vorstperiode onvoldoende warm, dat geeft dan niks. Je kunt in veel gevallen nog steeds prima voor een hybride warmtepomp kiezen. Bij vorst neemt de cv-ketel het over van de warmtepomp.

Wordt je woning alleen warm genoeg als je radiatoren loeiheet zijn? Laat je woning dan beter isoleren voor je een warmtepomp aanschaft.

