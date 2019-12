Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp werkt eigenlijk als een omgekeerde koelkast. Maar in plaats van dat hij warmte afvoert, haalt een warmtepomp juist warmte van buiten naar binnen.

Soorten warmtepompen

Je kunt je huis verwarmen met een hybride of een volledig elektrische warmtepomp. Een warmtepomp werkt het best in combinatie met goede isolatie. Zorg dus dat je huis redelijk geïsoleerd is voordat je een hybride warmtepomp koopt, en goed geïsoleerd voor je een volledige warmtepomp neemt.

Hybride warmtepompen halen warmte meestal uit de buitenlucht. Een volledige warmtepomp kan ook andere bronnen gebruiken. Warmtepompen kun je indelen naar bronnen van warmte:

Lucht/water-warmtepomp

Een lucht/water-warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht via een buitenunit. De warmte wordt overgedragen aan een koudemiddel en in een binnenunit (in je huis) doorgegeven aan het verwarmingssysteem. Bijna alle hybride warmtepompen zijn lucht/water-warmtepompen.

Water/water-warmtepomp

Een water/water-warmtepomp haalt warmte uit het grondwater. Voor deze warmtepompen worden 2 putten geboord. Uit de ene haalt de pomp warmte omhoog, het afgekoelde water gaat weer de bodem in via de andere put. Om de warmtebalans van de bron te herstellen, moet je de woning in de zomer koelen met de warmtepomp (hij werkt dan omgekeerd).

Boren naar water is duur. Bovendien heb je een vergunning nodig om te mogen boren naar water. Dit type warmtepomp is duur en vooral interessant voor een groep woningen of een (groot) bedrijspand.

Bodem/water-warmtepomp

Een bodem/water-warmtepomp haalt warmte uit de bodem via buizen die gevuld zijn met een vloeistof. Meestal is het een verticale buis diep in de grond, maar ook soms met een stelsel van horizontale buizen niet heel diep onder de grond. De warmte die de vloeistof opneemt wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het verwarmingscircuit.

De aanschaf en installatie van een bodem/water-warmtepomp zijn duur. Daartegenover staat dat dit type warmtepomp het beste rendement geeft en de woning ook kan koelen zonder daarvoor al te veel stroom te gebruiken.

Lucht/lucht-warmtepomp

Er zijn (hybride) warmtepompen die op ventilatielucht werken. Zo'n model is alleen geschikt als je mechanische ventilatie in je woning hebt. Bovendien komt dit type niet in aanmerking voor de ISDE-subsidie.

Installatie warmtepomp

Een vakkundige installatie is erg belangrijk. Voor meer uitleg over de verschillende types en de werking van warmtepompen kun je ook kijken op warmtepompplein.nl.

