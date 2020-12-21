Tips voor je een warmtepomp koopt

Veel en grote radiatoren? Prima voor een warmtepomp

In het algemeen geldt dat overstappen naar een warmtepomp makkelijker is als je woning betere isolatie heeft.

Maar ook als je veel grote radiatoren hebt. Dat kan dus ook in een oudere woning met 'oversized' radiatoren zijn. Die radiatoren zijn zo groot omdat de woning toen hij zonder isolatie gebouwd werd niet warm te krijgen was. Wordt zo'n woning vervolgens wel goed geïsoleerd, dan heb je radiatorcapaciteit over. Daardoor kun je de woning prima warm krijgen met minder warm water in die radiatoren. Een warmtepomp werkt het beste bij lage watertemperaturen. Hij hoeft het water dan niet te veel te verwarmen, zo werkt hij het efficiëntst.

Om die reden is vloerverwarming zo geschikt voor warmtepompen. Maar zeker niet altijd nodig, ook niet voor all-electric.

Overweeg een buffervat

Wil je zoneregeling? Of heb je dat al? Dan moet er wel op gelet worden dat de warmtepomp zijn vermogen kwijt kan. Lukt dat niet, dan schakelt de warmtepomp te veel. Dat is niet goed voor de levensduur. Overigens geldt dit ook voor een cv-ketel. Maar wel in mindere mate. Met een buffervat kan dit opgelost worden, dit maakt de regeling rustiger en zuiniger.

Twijfel je over de mogelijkheden, vraag dan een energieadviseur om een maatwerkadvies.