Tips voor je een warmtepomp koopt

Met een hybride warmtepomp kun je aardig wat gas besparen, maar het is wel handig om eerst een aantal zaken uit te zoeken. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Warmtenet?

Vraag aan de gemeente of er voor jouw wijk al een warmtenet op de planning staat. Als dat niet het geval is, kun je een cv-ketel ook vervangen voor een hybride warmtepomp. Hiermee ga je veel minder gas gebruiken. Zo bespaar je op je energierekening, en verlaag je de CO 2 -uitstoot.

Isolatie

Voor een hybride warmtepomp moet je woning redelijk geïsoleerd zijn: bijvoorbeeld energielabel C. Is het veel slechter? Ga dan eerst (verder met) isoleren.

All electric?

Woon je in een relatief nieuwe woning met écht goede isolatie? Kijk dan of je meteen naar all-electric kunt overstappen. Je hebt dan een volledig elektrische warmtepomp voor verwarming en je kookt op een inductiekookplaat. Dan ben je ook van de vaste lasten van je gasaansluiting af. En het is veiliger.

Gaat volledig elektrisch stoken nog niet, dan loont het bij de huidige prijzen in nieuwe woningen vaak ook niet om een hybride warmtepomp bij je cv-ketel te plaatsen. Want waarschijnlijk verbruik je al minder dan 1000 m 3 gas. Dan valt er minder te besparen en loont de investering niet.

Vooral bij woningen van na 1992 zal volledig elektrisch vaak meer voor de hand liggen dan hybride. Daarom hebben we die woningen niet meegenomen in onze rekenvoorbeelden voor hybride. Twijfel je, vraag dan een energieadviseur om een maatwerkadvies.

Doe de 50-graden check

Komt er geen warmtenet in jouw gemeente en is all-electric geen optie? Controleer dan eerst of je huis geschikt is voor een hybride warmtepomp. Dat doe je met een 50-graden test. Hierbij zet je op een geschikt moment (stookseizoen, maar niet berekoud) de aanvoertemperatuur van je cv-ketel tijdelijk lager.

Zo controleer je of de isolatie van je huis en de radiatoren geschikt zijn voor verwarming op lage temperatuur. Want een warmtepomp werkt niet goed als hij heel heet water naar de radiatoren moet sturen. Continu op een laag pitje stoken is het doel.

Houd het verbruik bij

Hou je gas- en stroomverbruik een tijd lang goed bij. Liefst ook al voordat je de hybride warmtepomp koopt. Zo kun je zien of hij naar verwachting werkt. Meestal kan dit met een app die bij de warmtepomp hoort.