Geluid warmtepomp

Geluidseisen warmtepomp

Sinds 2021 gelden nieuwe eisen voor het maximale geluid van warmtepompen met een buitenunit. De eisen staan in het gewijzigde Bouwbesluit. Ze gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen.

De eisen gaan over de hoeveelheid geluid op de erfgrens. Dit mag maximaal 40 dB zijn in de nacht, en 45 dB overdag.

Oplossing

Als de buitenunit veel lawaai maakt, moet deze verder van de erfgrens komen. Geluid neemt snel af met de afstand. Je kunt de buitenunit ook in een geluidsdempende omkasting plaatsen. Bijvoorbeeld als de unit niet verder van de erfgrens kan of als je het geluid richting eigen woning of tuin wilt beperken. Goede installatie door een professional is belangrijk om geluidsoverlast te voorkomen.

Hoe kun je aan de geluidseisen voldoen?

1) Kies de juiste apparatuur

Kies voor een warmtepomp met het juiste vermogen voor jouw woning dan hoeft hij niet zo hard te draaien. Laat je hier goed over adviseren.

Kies voor een warmtepomp met een buitenunit die relatief stil is. Let op het geluidsvermogen dat op het energielabel staat. Vraag de fabrikant/installateur wat dat betekent voor het geluidsniveau op een bepaalde afstand.

Kies voor een modulerende warmtepomp. De compressor moet niet alleen aan of uit kunnen, maar op verschillende snelheden kunnen draaien.

Kies voor een warmtepomp met een nachtinstelling. Je kunt hem dan zo instellen dat hij 's nachts niet op vol vermogen draait en daardoor minder geluid maakt.

Laat je niet afschrikken door een warmtepomp die groter is van omvang. In een grotere warmtepompkast past een grotere ventilator, die minder hard hoeft te draaien. Dat maakt een warmtepomp stiller.

Maak je woning geschikt voor lage-temperatuurverwarming. Dit doe je door te isoleren en vloerverwarming en/of lage-temperatuur radiatoren te installeren. Als de temperatuur laag kan blijven, werkt de warmtepomp efficiënter en stiller.

Overleg met de leverancier of een buffervat een goed idee is. Door warmte op te slaan, draait de warmtepomp langer op een laag toerental. Zo hoeft hij niet steeds uit te schakelen of op volle kracht te werken. Dat is niet alleen stiller, de warmtepomp gaat hierdoor ook langer mee.

2) Kies een goede plek

Hoe verder de warmtepomp van huizen staat, hoe kleiner de kans op geluidsoverlast. Houd wel rekening met lager rendement door lange leidingen.

Een plek op een plat dak is prima. Zorg dan wel voor trillingsdemping en dat de uitblaasopening niet op een gevel gericht is.

Ook aan een gevel of op een balkon is trillingsdemping erg belangrijk.

De installateur moet voorkomen dat trillingen van de leidingen op de woning overgaan. Als dat gebeurt kan zelfs een verder weg geplaatste buitenunit binnen voor overlast zorgen.

Zorg voor zoveel mogelijk vrije ruimte (of beplanting, maar geen muren of schuttingen) rond de uitblaasopening. Een tuin met planten en gras weerkaatst veel minder geluid dan een betegelde tuin. Zorg dat de buitenunit niet overgroeid of vervuild raakt en goed bereikbaar is voor onderhoud.

Overweeg een geluidswerende kast. Reken op een meerprijs van ruim boven €1000. Maar de buren zullen je dankbaar zijn. Een goede kast past bij het geluid en de grootte van een specifieke buitenunit. Let op: een buitenunit met kast is fors groter dan alleen een buitenunit.

Niet alle punten zullen voor jouw situatie van toepassing zijn. Bespreek de mogelijkheden met een installateur. Als je weet welk merk je wilt hebben, is het handig om bij de fabrikant te informeren naar goede installateurs.

Buitenunit soms geen goed idee

Soms is het gewoon niet mogelijk om een warmtepomp met een buitenunit te plaatsen. Er is dan niet genoeg ruimte om de buitenunit zo te plaatsen dat deze aan de geluidseisen voldoet.

Het is goed om te weten dat er ook warmtepompen bestaan die geen overlast geven. Het gaat bijna altijd om warmtepompen die iets anders dan lucht gebruiken om warmte uit te onttrekken. Voorbeelden hiervan zijn:

Een bodemwarmtepomp

Een warmtepomp in combinatie met PVT-panelen

Daarnaast bestaan er lucht-water warmtepompen die in één grote kast binnen staan. Met dikke buizen wordt lucht van buiten het huis gehaald. Het geluid van zo'n warmtepomp blijft binnenshuis, maar dat moet daar dan wel goed gedempt worden. Dit type warmtepomp zie je nog niet zo veel.

Twijfel je? Vraag dan aan een installateur met kennis en ervaring wat er mogelijk is.