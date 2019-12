Geluid warmtepomp

Geluidseisen warmtepomp

Vanaf 2020 gelden nieuwe eisen voor het maximale geluid van warmtepompen met een buitenunit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil zo overlast van warmtepompen voorkomen. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande woningen.

De voorgestelde eisen gaan over de hoeveelheid geluid op de erfgrens. Dit mag maximaal 40 dB zijn. Dat is niet heel veel geluid, maar de aard van het geluid kan wel irritant zijn. Een hoge piep van 40 dB is nog steeds irritant.

Oplossing

Als de buitenunit veel lawaai maakt, moet deze verder van de erfgrens en/of in een geluidsabsorberende kast staan. Goede installatie door een professional is daarom belangrijk.

Hoe kun je aan de geluidseisen voldoen?

1) Kies de juiste apparatuur

Kies voor een warmtepomp met het juiste vermogen voor jouw woning dan hoeft hij niet zo hard te draaien. Laat je hier goed over adviseren.

Kies voor een warmtepomp met een buitenunit die relatief stil is. Let op het geluidsvermogen dat op het energielabel staat. Vraag de fabrikant/installateur wat dat betekent voor het geluidsniveau op een bepaalde afstand.

Kies voor een modulerende warmtepomp. De compressor moet niet alleen aan of uit kunnen, maar op verschillende snelheden kunnen draaien.

Kies voor een warmtepomp met een nachtinstelling. Dan hoeft hij 's nachts niet op vol vermogen te draaien en maakt hij minder geluid.

Maak je woning geschikt voor lage-temperatuurverwarming. Dit doe je door te isoleren en vloerverwarming en/of lage-temperatuur radiatoren te installeren. Als de temperatuur laag kan blijven, werkt de warmtepomp efficiënter en stiller.

Overleg met de leverancier of een buffervat een goed idee is. Door warmte te bufferen kan de warmtepomp langer op een laag toerental draaien, in plaats van tussen uit en vol vermogen te schakelen. Dat is niet alleen stiller, de warmtepomp gaat ook langer mee.

2) Kies een goede plek

Hoe verder de warmtepomp van je huis en woningen in de omgeving staat, hoe kleiner de kans op geluidsoverlast. Houd wel rekening met lager rendement door lange leidingen.

Een plek op een plat dak is prima. Zorg dan wel voor trillingsdemping en de uitblaasopening mag niet op een gevel gericht zijn.

Ook aan een gevel of op een balkon is trillingsdemping erg belangrijk.

Zorg voor zoveel mogelijk vrije ruimte (of beplanting, maar geen muren of schuttingen) rond de uitblaasopening. Een tuin met planten en gras weerkaatst veel minder geluid dan een betegelde tuin. Zorg dat de buitenunit niet overgroeid of vervuild raakt en goed bereikbaar is voor onderhoud.

Overweeg een geluidswerende kast. Reken op een meerprijs van ruim boven €1000, maar de buren zullen je dankbaar zijn. Een goede kast past bij het geluid en de grootte van een specifieke buitenunit. Let op: een buitenunit met kast is fors groter dan alleen een buitenunit.

Niet alle punten zullen voor jouw situatie van toepassing zijn. Bespreek de mogelijkheden met een installateur. Als je weet welk merk je wilt hebben, is het handig om bij de fabrikant te informeren naar goede installateurs.

Buitenunit soms gewoon geen goed idee

Soms is het gewoon niet mogelijk om een warmtepomp met een buitenunit te plaatsen. Er is dan niet genoeg ruimte om de buitenunit zo te plaatsen dat deze aan de geluidseisen voldoet. Twijfel je? Vraag dan aan een installateur met kennis en ervaring wat er mogelijk is.

Een andere optie om toch voor een lucht/water warmtepomp te kunnen kiezen is een warmtepomp zonder buitenunit.

Dit type warmtepomp is (nog) niet erg gebruikelijk. Het zou een oplossing kunnen zijn voor appartementencomplexen. Nadeel is dat dit type binnenshuis meer geluid maakt. Je hebt ook (veel) meer binnenruimte nodig en door de gevel of het dak lopen enorme buizen.

Lees ook: