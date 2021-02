De buitenunit van een warmtepomp kan voor geluidsoverlast zorgen. Daarom is het bouwbesluit gewijzigd en geldt sinds kort strengere wetgeving. Het is slim om een stil model te kiezen en vooral ook om de installatie slim aan te pakken.

Maar soms wil je het nog stiller. Bijvoorbeeld omdat de buitenunit vlakbij het huis of de tuin van de buren komt te staan. Of omdat je zelf graag met het raam open slaapt.

Testresultaat

De Merford DICE-05 omkasting zorgt voor rond 90% minder geluid. Het rendement van de warmtepomp lijdt er nauwelijks onder. De Daikin-buitenunit bleek met de Merford omkasting ruim 9 dB(A) stiller te zijn. Je moet wel ruimte hebben voor de kast, want hij maakt de buitenunit een stuk groter. En goedkoop zijn de omkastingen bepaald niet.

Deze omkasting kun je bestellen via stillewarmtepomp.nl en kost ongeveer €1800 inclusief verzending (prijsniveau zomer 2020). Op de website van Merford kun je voor jouw situatie een offerte aanvragen. Je moet dan wel eerst weten welke warmtepomp je gaat installeren, dus welke buitenunit het om gaat.

Eigen omkasting van warmtepompfabrikant

We deden ook een test met een omkasting van een warmtepompfabrikant. Voor de vergelijkbaarheid namen we hier ook de Daikin-Intergas hybride warmtepomp. De Daikin EKLN08A1 omkasting plaatsten we om dezelfde buitenunit als de Merford omkasting. De prijs is vergelijkbaar.

Deze omkasting is niet zeer groot, maar groot ten opzichte van de warmtepomp. Je hebt er dus minder ruimte voor nodig. Maar het resultaat is ook minder. De geluidsreductie bij vollast was 5 dB(A). Nog altijd een flinke verlaging van de geluidsproductie, maar hoorbaar minder dan met de omkasting van Merford.

Ons advies

Als het geluid van een hybride warmtepomp in jouw situatie een probleem is, dan is een geluidsdempende omkasting het overwegen waard. De kast van Merford vermindert het geluid in onze test met ongeveer 90%.

Volstaat een kleinere vermindering van het geluid ook? Bijvoorbeeld om op de erfgrens op 40 dB(A) uit te komen? Dan kun je, als je een warmtepomp hebt van Daikin ook voor de eigen merk omkasting van Daikin kiezen. Die werkt iets minder goed maar heeft minder ruimte nodig.

Over andere merken omkastingen kunnen we niets zeggen.

Hoe wij testen

We deden een test met een warmtepomp op 'vollast'. Dat is als de warmtepomp hard moet werken. Wij testten de Merford DICE-05 omkasting met de Daikin-buitenunit van de Daikin-Intergas split hybride warmtepomp (buitenunit EVLQ05CV3).

De Daikin-buitenunit bleek met de Merford omkasting ruim 9 dB(A) stiller te zijn. dB(A) staat voor decibel, de eenheid van geluid, gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk gehoor. Het geluid ging van afgerond 60 dBA zonder, naar 50 dBA met omkasting.

We deden ook de rendementstest op 'vollast' bij deze testconditie opnieuw. Het vermogen en de energiezuinigheid van de warmtepomp bleken met omkasting ongeveer 2,5% lager te zijn. Dat is verwaarsloosbaar te noemen. Maar helemaal geen effect hierop is ook niet te verwachten, want een warmtepomp werkt het best als de luchtstromen totaal niet gehinderd worden.

Wat is het?

Een geluidsdempende omkasting plaats je over de buitenunit heen. Je ziet de buitenunit dan niet meer. De omkasting zelf is niet per se mooier. Belangrijker is natuurlijk: je hoort de buitenunit amper nog. Dat is althans het idee. Een goede omkasting is ontworpen voor de specifieke geluidsfrequenties van de buitenunit. En voor de omvang ervan.

De omkasting is dus niet zomaar een dichte doos. Hij heeft lamellen voor de aan- en afvoer van lucht naar de buitenunit. Die mag niet teveel belemmerd worden. Want dan moet de ventilator van de warmtepomp te hard werken.

Die ventilator zuigt (koude) buitenlucht aan zodat de warmtepomp daar 'gratis' warmte uit kan halen en blaast de lucht nog kouder weer weg. Als de omkasting te dicht zou zijn daalt het vermogen van de warmtepomp. En gaat de energiezuinigheid omlaag.