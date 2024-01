Airco kopen

Split airco

Een split-airco wordt ook wel een vaste airco genoemd. Dit is een binnenunit die via leidingen met koudemiddel verbonden is met een buitenunit. De binnenunit onttrekt warmte uit de kamer en blaast koele lucht rond. De buitenunit voert de warmte af.

Multi-split-airco

Een buitenunit kun je met meerdere binnenunits verbinden zodat je meerdere kamers kunt koelen pf verwarmen. Zo'n systeem noem je een multi-split-airco.

Koelen én verwarmen

Een split-airco kan een ruimte koelen, ontvochtigen en ventileren. Ook kunnen split-airco's verwarmen. De airco werkt dan als warmtepomp.

Prijs

Een split-airco (single) kost inclusief installatie al snel zo’n €1500. Het is erg afhankelijk van de koelcapaciteit die je kiest. Een airco met een koelkcapaciteit van 3,5 kW is meestal voor iets grotere ruimtes geschikt en dan met name om deze sneller af te koelen. Een 2,5 kW kies je voor een slaapkamer, maar kan ook prima werken voor een grotere kamer.

Mobiele airco

Een mobiele airco staat in de ruimte die je wilt koelen. Warme lucht wordt aan de achterkant via een slang naar buiten geblazen. De slang hangt uit het raam naar buiten.

Meer energie, minder goed

Mobiele airco’s zijn veel minder energiezuinig dan split-airco's en hebben een kleiner koelvermogen. Als het raam niet goed is afgedicht waar de slang naar buiten hangt, komt er alsnog veel warmte naar binnen. Mobiele airco’s werken op tropische dagen veel minder goed dan split-airco's.

Prijs

Een mobiele airco is goedkoper dan een split-airco. Er zijn al modellen voor €300, maar je hebt ze ook van €900.

Zuinige airco

Airco's verbruiken veel stroom. Koop daarom een airco met een zo hoog mogelijke energieklasse (A+++) en een zo hoog mogelijke SEER (hoger dan 8,5) en SCOP (hoger dan 5,1). De SEER drukt uit hoe zuinig een airco koelt. De SCOP drukt uit hoe zuinig een airco verwarmt. In feite werkt de airco dan als warmtepomp. Deze info staat op het energielabel, kijk voor Nederland naar de middelste klimaatzone voor de juiste SCOP.

Met deze tips gebruik je een airco zo zuinig mogelijk en beperk je de impact op het milieu:

Gebruik een airco alleen als het erg warm is.

Koel alleen de kamer waar je bent, houd de deuren en ramen dicht.

Zet de temperatuur op de airco niet te laag.

Kies een split-airco met koudemiddel R32.

Koop je een mobiele airco, koop er dan eentje met een natuurlijk koudemiddel zoals R290 (propaan).

Airco installeren

Een mobiele airco installeren kan iedereen zelf. De installatie van een split-airco laat je over aan een erkend monteur met een F-gassen-certificaat.

Certificering verplicht

Het is verboden om een airco met koudemiddel te vullen en te activeren als je niet in bezit bent van een BRL200-certificering. Bovendien moet het bedrijf beschikken over een BRL100-certificering, ook als het een eenmansbedrijf is.

Airco en duurzaamheid

Geen airco gebruiken is natuurlijk energiezuiniger dan wel een airco gebruiken. En als het koudemiddel in airco's vrijkomt, is dit erg schadelijk voor het milieu. Maar op hete dagen is het begrijpelijk dat je verkoeling zoekt. Met zonnepanelen wek je een deel van de elektriciteit die de airco verbruikt zelf op. Een airco in combinatie met zonnepanelen is daarom duurzamer.

Goed isoleren

Voorkomen is beter dan genezen. Een goed geïsoleerde woning blijft langer koel in de zomer. Zonwering aan de buitenkant werkt ook erg goed om het huis koel te houden.

Gebruik een warmtepomp

Een warmtepomp kan ook koelen. Een lucht-waterwarmtepomp (dat zijn de meeste hybride warmtepompen) gebruikt daarvoor relatief veel stroom. Een bodemwarmtepomp gebruikt weinig stroom voor het koelen. De koelte die diep in de grond zit wordt gebruikt om koud water door de verwarmingsinstallatie te laten lopen, waardoor het huis afkoelt.

Airco of ventilator?

Een ventilator kan de gevoelstemperatuur 2 à 3 graden laten zakken en verbruikt veel minder stroom dan een airco. Een ventilator is ook honderden euro's goedkoper dan een airco. Bij een hoge luchtvochtigheid werkt een ventilator minder goed.