Test|In een test warmtepompen bekeken we 6 hybride warmtepompen van bekende cv-ketelfabrikanten. Daarmee kun je tot €600 per jaar op je energierekening besparen. Er zijn flinke verschillen in kosten, besparingen en geluid.

De beste hybride warmtepomp

Welke warmtepomp voor jou het beste is, hangt af van je woning en stookgedrag. Ook het geluid en de mogelijkheden om de buitenunit te plaatsen spelen een rol. We kunnen dus geen beste warmtepomp aanwijzen, dat is afhankelijk van de omstandigheden.

Grootste besparing

Met de Bosch Compress 7400i 5 B, 5 kW monoblock is de grootste besparing op je energierekening mogelijk. Het is ook de stilste warmtepomp in onze test. Maar de buitenunit is ook verreweg het grootst. En het is de duurste warmtepomp in onze test.

Alle testresultaten

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een HR-combiketel met een elektrische warmtepomp. We gaan bij deze test uit van een redelijk isolatieniveau van je woning. Bijvoorbeeld energielabel C. Is het veel slechter? Ga dan eerst (verder met) isoleren.

Voor alle situaties geldt:

Als aardgas duurder wordt ten opzichte van stroom (en dat zit er wel in) verdien je de investering sneller terug.

Maar als je nu al erg zuinig stookt en weinig gas verbruikt, gaat het langzamer.

Als je woning groter dan gemiddeld is, gaat het terugverdienen weer sneller.

Houd rekening met bovenstaande punten en staar je niet blind op de getallen.

Terugverdientijd Adviesprijs + installatie ISDE-subsidie

Vrijstaande woning* Rijwoning** Vaillant aroTherm VWL 55/5 AS + VWL 57/5 IS, 5 kW split €6275 €1800 8,1-8,3 jaar 13,4-13,8 jaar Itho Daalderop

HP-S 55 6kW

split €4950 €1800 7,1-7,6 jaar 13,8-20,1 jaar Atag Energion M

Hybrid-all 4, 4kW

monoblock €5900 €1800 7,2-8,0 jaar 11,0-12,9 jaar Daikin Intergas

Hybride EHYHBH

05AV32 + EVLQ

05CV3 5 kW split €5450 €1700 6,7-6,8 jaar 11,1-11,4 jaar Bosch Compress

7400i 5 B, 5 kW

monoblock €7575 €1800 9,1-10,2 jaar 14,2-17,0 jaar Remeha Elga Ace

4kW split €4450 €1600 5,9-8,4 jaar 9,8-16,2 jaar

*Berekend voor een redelijk geïsoleerde vrijstaande woning van voor 1965.

**Berekend voor een redelijk geïsoleerde rijwoning van voor 1945 of tussen 1975 en 1991.

Prijzen

De prijzen zijn van november 2020. Het gaat om de adviesprijs van de fabrikant voor de buiten- en binnenunit, inclusief richtprijs voor installatie. De installatiekosten hangen af van de locatie van de buitenunit, dus hoe ver dat van de cv-ketel is. En of een extra groep in de meterkast nodig is.

Terugverdientijd

De terugverdientijd zegt iets over de jaren waarin je de investering terugverdient, dankzij de besparing op je energierekening. Hoe lang dat duurt, hangt af van de kwaliteit van de hybride warmtepomp.

Maar de terugverdientijd hangt ook af van je stookgedrag, de isolatie en grootte van je woning. De instellingen van je warmtepomp zijn ook belangrijk. In de tabel staat een benadering voor 2 woningtypen. Je ziet 2 getallen omdat we dit hebben bepaald voor:

Het schakelpunt bij standaard-instellingen.

bij standaard-instellingen. Bij een fictief schakelpunt bij een buitentemperatuur van 2 graden. Daarom zie je 2 getallen.

Geluidstest

De uitkomsten van de geluidtest in de onderstaande profieltjes gelden bij zogeheten 'vollast'. Dat is als de warmtepomp hard moet werken. Het is zeker niet zo dat de warmtepomp voortdurend zoveel geluid maakt.

Gedetailleerde resultaten

In onderstaande profieltjes staat informatie over de specifieke modellen en uitgebreide testresultaten per woningtype.

Ons advies

Ook als je cv-ketel nog lang niet aan vervanging toe is, kun je voor een hybride warmtepomp kiezen. Dan koppel je het apparaat aan je huidige cv-ketel. Dat gaat heel makkelijk met de Remeha Elga Ace. Maar ook andere hybride warmtepompen kun je combineren met een bestaande cv-ketel. Ze verliezen soms alleen wat functionaliteit(en) als de cv-ketel van een ander merk is.

Tips voor je een warmtepomp koopt

Installatie

Bezuinig nooit op goede installatie. De installateur moet ervaring hebben met het merk. Fabrikanten hebben een lijst met aanbevolen installateurs. Soms krijg je alleen langer fabrieksgarantie als je het werk door zo'n aanbevolen installateur laat doen.

Maak afspraken met je installateur over finetuning als je de warmtepomp een tijdje gebruikt. Pas na enkele dagen of weken verwarmen blijkt of de inregeling naar wens is. Soms kan de installateur van afstand instellingen aanpassen als jij hem daarvoor toestemming geeft.

Geluid

Uit onze test blijkt dat sommige warmtepompen een stuk stiller zijn dan de andere. En een paar decibel verschil is flink, want geluid verdubbelt bij elke 3 decibel meer.

Vanaf 1 januari 2021 mogen nieuwe warmtepompen op de erfgrens maximaal 40 decibel geluid veroorzaken. Met een geluidsdempende omkasting kun je geluidsoverlast beperken. 's Nachts kun je ook de 'stille modus' gebruiken.

Split of monoblock

Als je een hybride warmtepomp koopt, moet je kiezen tussen een split- of monoblock model.

Split-model

De buitenunit is vaak kleiner en lichter dan bij een monoblock. Geschikter om aan de muur te hangen.

Vaak minder stil dan een monoblock.

Tussen binnen- en buitenunit lopen leidingen met koudemiddel . Alleen gecertificeerde ('F-gassen'-)monteurs mogen aan deze modellen werken.

Monoblock-model

De buitenunit is meestal groter en zwaarder. Minder of niet geschikt om aan de muur te hangen.

Tussen binnen- en buitenunit lopen warmwaterleidingen. Als de buitenunit verder van de woning komt, kan dit zorgen voor warmteverlies.

Kleinere kans op lekkage koudemiddel. Geen gecertificeerde ('F-gassen'-)monteur nodig.

Vermogen/capaciteit

Voor de meeste woningen is het kleinste model warmtepomp uit de geselecteerde series genoeg. Als het erg koud is, springt de cv-ketel toch bij of neemt hij het helemaal over.

Alleen als je erg groot woont of heel veel gas verbruikt, kan meer vermogen lonen. Anders moet de cv-ketel alsnog veel in actie komen. Alle geteste modellen zijn ook beschikbaar met hoger verwarmingsvermogen. Maar die zijn wel duurder. Laat je adviseren door een goede energieadviseur.

Met een (hybride) warmtepomp is het de bedoeling dat je continu op een laag pitje stookt. Dus niet 's nachts de boel uitzetten en dan 's ochtends volle bak je huis moeten opwarmen. Als het vermogen op een zeer koude winterdag te laag is, maakt dat niet uit. Want dan neemt de cv-ketel het werk over.

Vuistregel voor rekenliefhebbers Een bruikbare vuistregel voor het benodigde verwarmingsvermogen. Meet op een gemiddelde, niet zeer koude winterdag hoeveel kuub gas je in een etmaal verbruikt. Deel dat vervolgens door 24. Vermenigvuldig het dan met 9. Bijvoorbeeld: Op een druilerige dag met temperaturen tussen 0 en 5 graden gebruik je nu 10m3 volgens je energiemeter. De som luidt dan:

10/24 x 9 = 3,75. Een benadering van het geschikt aantal kilowatt (kW) verwarmingsvermogen voor een hybride warmtepomp is dan 4 kW.

Hoe wij testen

In een speciale klimaatkamer bepalen we:

Het rendement van de warmtepomp bij verschillende temperaturen.

Bij welke buitentemperatuur de hybride warmtepomp tussen cv-ketel en warmtepomp schakelt.

Hoeveel geluid de warmtepomp maakt als hij op vol vermogen werkt.

De meetwaarden stoppen we in een rekenmodel. Zo berekenen we besparingen op jaarbasis voor diverse woningtypen.

