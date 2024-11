PanasonicAquarea (WH-WDG09LE5 met WH-SDC0509L3E5)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze warmtepomp is een zogenaamd monoblock met binnendeel. Dit betekent dat de meeste warmtepomptechniek in één kast is gebouwd die buiten staat. Maar ook als er geen warm-tapwatervoorziening wordt gekozen is er nog wel een binnendeel. Het water wordt buiten verwarmd en gaat via goed te isoleren buizen het huis in. Deze warmtepomp is getest zonder een boilervat voor tapwater. Maar je kunt hem wel combineren met zo'n boilervat. Panasonic heeft diverse boilervaten die kunnen worden aangesloten. Er is ook een binnengedeelte met geïntegreerd boilervat van 185 liter. Die zit in het KIT-ADC09L3E5 pakket. Deze warmtepomp werkt met een milieuvriendelijker R290 koudemiddel. Met R290 kunnen makkelijker hoge aanvoertemperaturen worden bereikt. Ook oude kleine radiatoren werken dan nog goed. Dit gaat wel ten koste van het energieverbruik.