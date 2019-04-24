ISDE-subsidie warmtepomp

Als je een warmtepomp koopt, kom je in aanmerking voor de landelijke ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie). Het subsidiebedrag hangt af van het soort warmtepomp. In 2024 krijg je €225 extra voor warmtepompen met energielabel A+++. Je kunt nu geen subsidie meer aanvragen voor een warmtepomp die energielabel A+ of lager heeft.

Een deskundig bedrijf moet de warmtepomp installeren. De warmtepomp moet onderdeel zijn van een verwarmingstoestel dat:

Is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of water-waterwarmtepomp.

Een etiket, productkaart en technische documentatie heeft.

Een thermisch vermogen heeft van maximaal 400 kW (of 500 kW bij geschakelde installaties).

Apparatenlijst en bedragen

Voor alle warmtepompen op de speciale Apparatenlijst Warmtepompen kun je ISDE subsidie krijgen. Op deze lijst staat ook het ‘indicatieve subsidiebedrag’ per apparaat. Voor warmtepompen ligt dat bedrag tussen de €500 en ruim €13.000.

ISDE-subsidie in 2025

In 2025 veranderen de subsidiebedragen voor warmtepompen. Het basisbedrag wordt flink verlaagd, het bedrag per kW vermogen verhoogd. En de bonus voor een A+++ warmtepomp wordt iets verlaagd.

Voor warmtepompen met een klein vermogen heeft dit de grootste impact. Voor een 4kW A+++ warmtepomp wordt de subsidie van €2775 verlaagd naar €2125, dat is 23% minder. Voor warmtepompen met een groot vermogen, van 13kW of meer krijg je juist meer subsidie. Maar voor de meeste warmtepompen voor niet al te grote huizen, gaat de subsidie dus tussen de 0% en 23% omlaag.

Wat kost een warmtepomp?

Hybride warmtepomp

Een hybride warmtepomp kost meestal tussen €4000 en €7000 inclusief installatie, exclusief cv-ketel. De subsidie van meestal €2400-€2700 gaat daar nog vanaf.

Volledig elektrische warmtepomp

Een 'all electric' warmtepomp is duurder. Die begint bij zo'n €6500 à €8500, inclusief btw en installatie. Maar dit kan oplopen tot het dubbele, afhankelijk van het type en vermogen.

Jaarlijkse besparing met warmtepomp

Met een hybride warmtepomp kun je gemiddeld zo'n €600 tot €2000 per jaar (prijspeiling 2022) besparen. Als je het vergelijkt met stoken met alleen een cv-ketel. Een inschatting van de kosten per model en woningtype staat in de testoordelen onder 'Prestaties' bij alle geteste warmtepompen in de vergelijker (alleen voor leden).

Bij een all-electric warmtepomp kan de besparing nog hoger zijn, helemaal als je op inductie gaat koken en geen gasaansluiting meer nodig hebt. Daarmee bespaar je ook op vastrecht en netbeheerkosten.