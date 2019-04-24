installatie-warmtepomp

Installateur warmtepomp

Een goede installatie van een warmtepomp is heel belangrijk. Hij moet passen bij je wensen, en de eigenschappen van het huis. Een goede installateur kan het beste halen uit een minder goede warmtepomp. Een zeer goede warmtepomp die slecht is geïnstalleerd, is sowieso zonde.

Een goede installateur:

Bepaalt zorgvuldig hoe groot de warmtepomp moet zijn. Een te licht model houdt je huis niet warm. Een te zwaar model verspilt energie en is ook te kostbaar.

Kijkt goed naar de isolatie van een huis, en geeft het aan als er verbeterpunten zijn

Kijkt goed naar de radiatoren of de vloerverwarming, en adviseert over aanpassingen.

Geeft advies over de plaatsing van het buitendeel, omdat deze geluid maakt. Zo'n buitendeel kan aan een gevel, plat dak of in de tuin geplaatst worden.

Denkt mee over de uitvoering van de warmtepomp, en de ruimte die nodig is. Een monoblock past goed in een tuin. Aan een gevel is een split-systeem meestal meer geschikt.

past goed in een tuin. Aan een gevel is een meestal meer geschikt. Weet voldoende over het voorkomen van trillingen bij een warmtepomp. Zeker op een plat houten dak is goede trillingsdemping van groot belang.

Meerdere offertes

Zoals met alle grotere verbouwingen of investeringen is het slim om meerdere offertes aan te vragen, bij verschillende installateurs. Zeker omdat de adviezen nogal kunnen verschillen. Er is nog altijd een tekort aan ervaren installateurs, al komen er wel steeds meer bij.

Meestal ontwikkelen installateurs veel praktijkervaring met één bepaald merk. Ze hebben daar dan ook een voorkeur voor. Voor split-unit warmtepompen hebben installateurs een BRL-certificering nodig. Die bepaalt dat ze op juist manier met koudemiddelen kunnen omgaan. Voor monoblock warmtepompen is dat niet nodig.

Sommig installateurs, zijn helemaal bijgeschoold en installeren alleen nog maar all-electric-warmtepompen. Maar dat is niet altijd zo. Hoe positief een installateur naar de mogelijkheden voor je huis kijkt, kan dus flink verschillen.

Installateur vinden

Je kunt een installateur vinden via het Centraal Register Techniek.

De website 'verbeterjehuis' van Milieu Centraal heeft een bedrijvenpagina.

Het energieloket van je gemeente kan je in contact brengen met bedrijven.

Je kunt ook bij de fabrikant informeren welke installateurs hij aanraadt.

Goed om te weten: de warmtepompen die via ons Warmtepomp Collectief worden aangeboden, worden geïnstalleerd door gecertificeerde installateurs.

Bijzondere mogelijkheden

In de meeste gevallen is een gewone monoblock of split-systeem lucht/water-warmtepomp de oplossing. Andere typen komen minder vaak voor, maar zijn soms geschikter. Als je denkt dat een bijzondere warmtepompen in jouw situatie beter is, vraag hier dan naar bij de installateur.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende warmtepompen.

Monoblock-warmtepomp die in zijn helemaal binnen staat.

Ventilatie-warmtepomp, die binnen staat, en bestaande ventilatielucht gebruikt.

Warmtepomp zonder buitenunit die warmte haalt uit zonnepanelen.

Warmtepomp in de vorm van een schoorsteen. Als ergens anders geen plek is.

Bodemwarmtepomp die ook in de winter zeer energiezuinig is.

Onderhoud warmtepomp

Een warmtepomp heeft weinig onderhoud nodig. Laat regelmatig controleren of alles nog goed werkt. Zeker omdat een belangrijk deel buiten staat, meestal in weer en wind. Als een warmtepomp nog nieuw is, is ééns in de 3 jaar controleren voldoende. Is de warmtepomp al wat ouder, dan is wat vaker controleren verstandig. Bijvoorbeeld elk jaar of elke 2 jaar.

Lekkage van koudemiddel moet altijd voorkomen worden, zeker als het om R32 of R410 gaat. Een installateur kan je daarbij helpen. Installatiebedrijven bieden graag onderhoudsabonnementen aan. Vaak zijn die te duur omdat ze niet goed passen bij wat echt nodig is. Zelf een afspraak maken voor controle is dus goedkoper.