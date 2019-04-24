installatie-warmtepomp

Yvo Verschoor Expert warmtepompenBijgewerkt op:23 oktober 2024
Een goede installatie van een warmtepomp is heel belangrijk. Hij moet passen bij je wensen, en de eigenschappen van het huis. Een goede installateur kan het beste halen uit een minder goede warmtepomp. Een zeer goede warmtepomp die slecht is geïnstalleerd, is sowieso zonde.
Een goede installateur:
Zoals met alle grotere verbouwingen of investeringen is het slim om meerdere offertes aan te vragen, bij verschillende installateurs. Zeker omdat de adviezen nogal kunnen verschillen. Er is nog altijd een tekort aan ervaren installateurs, al komen er wel steeds meer bij.
Meestal ontwikkelen installateurs veel praktijkervaring met één bepaald merk. Ze hebben daar dan ook een voorkeur voor. Voor split-unit warmtepompen hebben installateurs een BRL-certificering nodig. Die bepaalt dat ze op juist manier met koudemiddelen kunnen omgaan. Voor monoblock warmtepompen is dat niet nodig.
Sommig installateurs, zijn helemaal bijgeschoold en installeren alleen nog maar all-electric-warmtepompen. Maar dat is niet altijd zo. Hoe positief een installateur naar de mogelijkheden voor je huis kijkt, kan dus flink verschillen.
Goed om te weten: de warmtepompen die via ons Warmtepomp Collectief worden aangeboden, worden geïnstalleerd door gecertificeerde installateurs.
In de meeste gevallen is een gewone monoblock of split-systeem lucht/water-warmtepomp de oplossing. Andere typen komen minder vaak voor, maar zijn soms geschikter. Als je denkt dat een bijzondere warmtepompen in jouw situatie beter is, vraag hier dan naar bij de installateur.
Het gaat bijvoorbeeld om de volgende warmtepompen.
Een warmtepomp heeft weinig onderhoud nodig. Laat regelmatig controleren of alles nog goed werkt. Zeker omdat een belangrijk deel buiten staat, meestal in weer en wind. Als een warmtepomp nog nieuw is, is ééns in de 3 jaar controleren voldoende. Is de warmtepomp al wat ouder, dan is wat vaker controleren verstandig. Bijvoorbeeld elk jaar of elke 2 jaar.
Lekkage van koudemiddel moet altijd voorkomen worden, zeker als het om R32 of R410 gaat. Een installateur kan je daarbij helpen. Installatiebedrijven bieden graag onderhoudsabonnementen aan. Vaak zijn die te duur omdat ze niet goed passen bij wat echt nodig is. Zelf een afspraak maken voor controle is dus goedkoper.