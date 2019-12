installatie-warmtepomp

Installateur warmtepomp

Vakkundige installatie van een warmtepomp is heel belangrijk. Je kunt een installateur vinden via het kwaliteitsregister Qbis.nl (klik op 'warmte').

Je kunt ook bij de fabrikant informeren welke installateurs hij aanraadt. Er is een tekort aan ervaren warmtepompinstallateurs en de verschillen tussen systemen zijn groot. Je bent dus beter af met een installateur die praktijkervaring heeft met warmtepompen van een bepaald merk.

Plaatsing warmtepomp

Een hybride warmtepomp (lucht/water) heeft een binnen- en een buitenunit. De buitenunit kan vaak in de tuin, op een plat dak, aan de achterkant van de woning tegen de gevel of op het balkon geplaatst worden. Hij moet water kunnen afvoeren (condens en smeltwater na een ontdooicyclus).

Geluidsniveau

Let op het geluid van de buitenunit. Dit verschilt per model. Vraag hiernaar bij de installateur of zoek het op in de specificaties. In folders en websites staat vaak het geluidsniveau op een bepaalde afstand.

Op het energielabel van de warmtepomp staat het 'geluidsvermogen' van de binnenunit en de buitenunit. Dit is onafhankelijk van de afstand en dus beter geschikt om te vergelijken.

Trillingen

Trillingen zijn nog belangrijker dan het aantal decibel. Daarom mag de buitenunit geen trillingen overbrengen op de woning, het balkon of andere bouwkundige constructies. Dus zorg altijd voor trillingsdemping als je de warmtepomp tegen een gevel plaatst.

Boren naar warmte

Voor een all-electric warmtepomp die warmte uit de bodem haalt, moet de installateur in de tuin of onder je huis boren. De installatie is dus ingrijpender en heel wat duurder dan een warmtepomp die warmte uit de lucht haalt. Daar staat tegenover dat een bodem-warmtepomp efficiënter, stiller en duurzamer is.

Vloerverwarming

Een zelfstandige all-electric warmtepomp werkt het best in combinatie met lage temperatuur verwarming, zoals vloer- en wandverwarming. Voor een hybride warmtepomp heb je geen lage temperatuur verwarming nodig.

Altijd geldt: hoe lager de aanvoertemperatuur van je radiatoren, hoe zuiniger het systeem werkt. Een goed geïsoleerd huis met voldoende radiatoroppervlak geeft dus altijd het efficiëntste verwarmingssysteem.

Onderhoud warmtepomp

Laat de warmtepomp regelmatig nakijken. Echt onderhoud is meestal niet nodig, maar een check op vervuiling of lekkage van het koudemiddel wel. Volg altijd de voorschriften van de fabrikant. Want als de warmtepomp minder efficiënt draait, maakt hij ook meer geluid.

