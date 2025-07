Tevreden warmtepomp bezitters

Bezitters van een warmtepomp ervaren een gelijk of verbeterd comfort, na de overstap op een warmtepomp. Dat zegt 93% van de deelnemers aan een onderzoek. Ook zijn warmtepompbezitters positief over de installateurs. Driekwart geeft de installateur een 7 of hoger.

Opvallend

Deze conclusies zijn opvallend. Veel mensen denken bij warmtepompen aan moeilijkheden en problemen. Dit zorgt voor twijfel. Sommige mensen vragen zich af of een warmtepomp kopen wel een wijze beslissing is. In ieder geval als het om lucht/water-warmtepompen gaat.

De meeste deelnemers aan het onderzoek klagen niet over comfort na de overstap. Voor sommigen is het constant houden van de temperatuur wel even wennen. Maar niet steeds de temperatuur aan te hoeven passen zorgt ook voor gemak.

Klein deel had klachten

Drie respondenten voelden minder comfort na de overstap. Eén had heimwee naar het comfort van een oud systeem. Dat was een op oliegestookte verwarming. Maar dit speelde wel al meer dan 10 jaar geleden. In een ander geval werkte het systeem een tijd lang niet goed. Maar recent waren de problemen wél aangepakt. Het was niet duidelijk of dit al had geholpen. In nog een ander geval werd het huis niet warm genoeg. Dat kwam omdat de watertemperatuur in de radiatoren niet hoog genoeg was.

Ervaringen met installateurs

De meeste respondenten waren tevreden over de installateurs. Maar er waren ook wel minder goede ervaringen. Bijvoorbeeld:

'Een slordige aflevering'.

'De schouw vooraf was slecht'.

'Mijn vragen werden niet goed beantwoord'.

'De planning was gebrekkig'.

'Men liet me te lang in de kou zitten'.

Het onderzoek

De Consumentenbond deed het onderzoek onder 44 warmtepompbezitters. De vragenlijst ging bijvoorbeeld over het installatieproces en contact met de installateur. En verder over hoe comfortabel het in huis is en of het energieverbruik is gedaald. Zes respondenten werden nog extra geïnterviewd. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Beuc, de Europese Consumenten Koepel. Op die manier werd het onderzoek ook uitgevoerd in 3 andere Europese landen.

In het Nederlandse deel van het onderzoek ging het vooral om 1situatie: een alleen door gas verwarmde woning waarvan de eigenaar is overgestapt op een warmtepomp. Bij de meeste respondenten ging het om een all-electric-warmtepomp. Een paar hadden een hybride-, een all-electric-ready of een bodembron warmtepomp.

Focus op problemen

Bij het onderzoek is gezocht naar problemen die nog opgelost moeten worden. Bijvoorbeeld door extra onderzoek of door iets in de installatie te veranderen. Verrassend genoeg blijkt dit voor geen van de Nederlandse respondenten van toepassing. In andere landen waar dit onderzoek is uitgezet was dit soms nog wel het geval.

Nederlandse warmtepompbezitters geven niet snel op als na installatie iets niet goed is, blijkt uit de onderzoeksresultaten. Problemen komen vooral direct na installatie voor. Dit was bij 28 respondenten het geval. In 11 van die gevallen moest de installateur zelfs meerdere keren terugkomen.

Verschillende soorten problemen

Er kunnen na installatie verschillende problemen onstaan. De instellingen van waterstroom in de vloerverwarming en de regeling van de radiatoren werden meerdere keren genoemd. En ook aanpassingen aan de stooklijn van de warmtepomp kwamen terug in de resultaten.

Andere problemen zijn meer divers. Zo kwamen we vervanging van een 3-weg klep en een vloerverwarmingspomp tegen. Verder zagen we dat een vochtsensor moest worden verplaatst. En ook alsnog, achteraf, plaatsing van een buffervat werd genoemd.

Lawaai

Slechts 1 persoon maakte melding van een lawaaiprobleem van de buitenunit. Maar dit bleek te kunnen worden opgelost. Een ander had al direct gekozen voor een extra geluiddempende omkasting.

Twee respondenten namen meer ingrijpende maatregelen. Bijvoorbeeld door achteraf extra gevelisolatie toe te voegen en enkele ramen en deuren te vervangen.

Extra verwarming

Drie respondenten gebruiken soms nog een alternatieve manier om extra te verwarmen. Bijvoorbeeld met een infraroodpaneel in een enkele ruimte, of met een houtkachel.

Overige indrukken

Zes respondenten zijn uitgebreider geïnterviewd. De meesten maken zich zorgen over klimaatverandering. Ze noemen ‘verlagen van de eigen 'CO2 voetafdruk' een belangrijke reden voor de investering. De energierekening verlagen werd door iedereen benoemd.

Drie van hen veranderden ook het energiecontract en een enkeling koos voor een dynamisch contract. Eén geïnterviewde kijkt geheel niet naar de prestatie of het verbruik van het systeem. Maar alle anderen houden het goed, of zelfs vaker dan ooit in de gaten.

Adviezen van respondenten

Bij de open antwoorden worden veelvuldig adviezen gedeeld voor toekomstige warmtepompoverstappers. We noemen er een aantal:

'Een goede, betrouwbare installateur is uiterst belangrijk.'

'Ik zou deze volgorde aanhouden: 1. Eerst zorgen dat je huis goed is geïsoleerd is. 2. Voldoende zonnepanelen aanschaffen. 3. Een vertrouwde installateur kiezen.'

'Voor iedereen aan te bevelen. Zeer fijn om constante temperatuur te hebben in je woning.'

'Vloerverwarming (+koeling) op de bovenverdieping is een aanrader.'

Europese context

Het onderzoek is ook in Tsjechië, Frankrijk en Spanje uitgevoerd. In deze landen zijn het klimaat en de stimuleringsmaatregelen anders. Ook de opleiding van installateurs verschilt. In Tsjechië nam het gebruik van warmtepompen snel toe na de energiecrisis van 2022. Daardoor wisselde de kwaliteit van de installaties. Dat leidde tot meer problemen.

Andere onderzoeken

Een ander onderzoek laat een vergelijkbaar beeld zien. Dit onderzoek had een andere opzet, en interviewde meer mensen met een warmtepomp. Uit de Installatiemonitor van adviesbureau BDH komt bijvoorbeeld dat 90% een warmtepomp aanraadt. Ook de groep die zelf geluidsoverlast ervaart van de buitenunit is met 5,4% beperkt. Het aantal buren dat overlast ervaart is 2%.

Uit een onderzoek van Milieu Centraal in 2023 blijkt dat veel mensen zich zorgen maken. Die zorgen ontstaan als ze overwegen een hybride warmtepomp te kopen. Dit onderzoek was uitgevoerd onder voornamelijk cv-ketel eigenaren.