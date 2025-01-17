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Cv-ketels vergelijken

Laatste update van de test: 17 januari 2025|

Deze test is verouderd

We hebben cv-ketels getest van 2016 tot en met 2024. De laatste 2 testresultaten zijn begin 2025 gepubliceerd.

Keuzehulp

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5
    VaillantecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Atag i36ECZ
    Atagi36ECZ
    CW5|5 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.855,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Tzerra Ace Matic 28c
    RemehaTzerra Ace Matic 28c
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 970,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5
    VaillantecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5
    CW4|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Avanta Ace 24c
    RemehaAvanta Ace 24c
    CW3|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 925,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Ferroli BlueHelix HiTech RRT 28 C
    FerroliBlueHelix HiTech RRT 28 C
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 970,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7
    VaillantecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.575,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • cv-ketel-icoon

    CV-ketel Collectief

    Huur of koop een cv-ketel die goed uit onze test komt. Met installatie en onderhoud.
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  • Remeha Avanta Ace 28c
    RemehaAvanta Ace 28c
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 925,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Atag i28ECZ
    Atagi28ECZ
    CW4|5 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.625,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 30
    IntergasXtreme 30
    CW4|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar
    Expert review

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Calenta Ace 28c CW4
    RemehaCalenta Ace 28c CW4
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.325,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 24
    IntergasXtreme 24
    CW3|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.075,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Tzerra Ace 39c CW5
    RemehaTzerra Ace 39c CW5
    CW5|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.175,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Nefit Proline NXT 30 CW5
    NefitProline NXT 30 CW5
    CW5|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 25-30/5-5 CW4
    VaillantecoTEC plus VHR 25-30/5-5 CW4
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 36
    IntergasXtreme 36
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar
    Expert review

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Nefit ProLine NxT HRC 24 CW3
    NefitProLine NxT HRC 24 CW3
    CW3|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.075,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Avanta 28c
    RemehaAvanta 28c
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 930,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

Cv-ketels getest

Van 2016 tot 2025 testten we hr-combiketels van onder andere Intergas, Remeha en Vaillant. Daarbij keken we vooral naar de energiezuinigheid. We onderzochten ook hoeveel en hoe snel een ketel warm water leverde. En we hebben gemeten hoeveel geluid de cv-ketels maken.

Cv-ketel kopen

Een nieuwe cv-ketel kopen is geen makkelijke opgave. Cv-ketels zijn niet goedkoop en je wilt er natuurlijk comfortabel bij zitten. Laat de cv-ketel installeren die past bij jouw huis.

Cv-ketels per merk