Cv-ketels vergelijken

We hebben cv-ketels getest van 2016 tot en met 2024. De laatste 2 testresultaten zijn begin 2025 gepubliceerd.

Cv-ketels getest

Van 2016 tot 2025 testten we hr-combiketels van onder andere Intergas, Remeha en Vaillant. Daarbij keken we vooral naar de energiezuinigheid. We onderzochten ook hoeveel en hoe snel een ketel warm water leverde. En we hebben gemeten hoeveel geluid de cv-ketels maken.

Cv-ketel kopen

Een nieuwe cv-ketel kopen is geen makkelijke opgave. Cv-ketels zijn niet goedkoop en je wilt er natuurlijk comfortabel bij zitten. Laat de cv-ketel installeren die past bij jouw huis.