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Intergas cv-ketels

Laatste update van de test: 17 januari 2025|

Goed en zuinig verwarmen kan met een Intergas cv-ketel. We helpen je de beste vinden.

Keuzehulp

  • Intergas Xtreme 30
    IntergasXtreme 30
    CW4|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar
    Expert review

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 24
    IntergasXtreme 24
    CW3|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.075,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 36
    IntergasXtreme 36
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar
    Expert review

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A
    IntergasKombi Kompakt HRE 28/24 A
    CW4|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

Intergas cv-ketels getest

Intergas heeft verschillende HR-combiketels. Wij hebben er meerdere getest. In de test letten we op hoeveel geluid ze maken, hoe zuinig de ketel is en of ze snel en genoeg warm water geven.

Intergas cv-ketel kopen

Welke Intergas cv-ketel je nodig hebt hangt onder andere af van de grootte van je huis, aantal warmwaterkranen dat tegelijk gebruikt wordt en of je bijvoorbeeld snel een flink bad wil vullen. Er zijn dus meerdere zaken waar je op kunt letten voordat je een cv-ketel van Intergas gaat kopen.

Welke cv-ketel je ook koopt: zorg dat je hem laat installeren door een erkend gastoestelinstallateur. Wel zo veilig.

Intergas cv-ketels vergelijken

Om de beste Intergas cv-ketel voor jou te vinden, vergelijk je ze met elkaar. Let op onder meer op wat je denkt nodig te hebben, en op het formaat van de ketel.

Je kunt in de vergelijker verder filteren op enkele testresultaten en belangrijke eigenschappen. Vergelijk dan een aantal Intergas HR-ketels met elkaar om te zien welke het best bij jou en je huis past.

Cv-ketels per merk