Goed en zuinig verwarmen kan met een Intergas cv-ketel. We helpen je de beste vinden.

Intergas cv-ketels getest

Intergas heeft verschillende HR-combiketels. Wij hebben er meerdere getest. In de test letten we op hoeveel geluid ze maken, hoe zuinig de ketel is en of ze snel en genoeg warm water geven.

Intergas cv-ketel kopen

Welke Intergas cv-ketel je nodig hebt hangt onder andere af van de grootte van je huis, aantal warmwaterkranen dat tegelijk gebruikt wordt en of je bijvoorbeeld snel een flink bad wil vullen. Er zijn dus meerdere zaken waar je op kunt letten voordat je een cv-ketel van Intergas gaat kopen.

Welke cv-ketel je ook koopt: zorg dat je hem laat installeren door een erkend gastoestelinstallateur. Wel zo veilig.

Intergas cv-ketels vergelijken

Om de beste Intergas cv-ketel voor jou te vinden, vergelijk je ze met elkaar. Let op onder meer op wat je denkt nodig te hebben, en op het formaat van de ketel.

Je kunt in de vergelijker verder filteren op enkele testresultaten en belangrijke eigenschappen. Vergelijk dan een aantal Intergas HR-ketels met elkaar om te zien welke het best bij jou en je huis past.