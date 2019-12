Intergas Xtreme 36

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De productlijn Xtreme is sinds 2017 nieuw in het assortiment van Intergas. Er zit een extra warmtewisselaar in de rookgasafvoer om efficiënter warm kraanwater te maken. Dit is de CW5-variant, de Xtreme CW3 hebben we ook getest. Er is ook een Xtreme CW4.