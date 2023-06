Atag-cv-ketels getest

Jaarlijks testen we HR-combiketels. In onze test hebben we ook verwarmingsketels van Atag. We letten vooral op energiezuinigheid. Maar ook op hoeveel en hoe snel een combiketel warm water levert, zodat je comfortabel kunt douchen. En we meten hoeveel geluid de cv-ketel maakt. Door de de cv-ketels uitgebreid te testen kunnen we jou van het beste advies voorzien.

Atag-cv-ketel kopen

Een Atag-cv-ketel kun je bij Atag zelf online kopen, of via een andere webshop. Het handigst is om hem direct via een erkend installateur te kopen. Die kan hem meteen installeren. Dat is wel zo veilig.

Kies voor een nieuwe ketel van Atag die past bij de verwarming van jouw huis en bij jouw waterverbruik. Let daarvoor ook op het minimumvermogen.

Atag-cv-ketels vergelijken

Bij ons vergelijk je de Atag-cv-ketels makkelijk met elkaar. Je vergelijkt bijvoorbeeld op CW klasse of capaciteit. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook op bijvoorbeeld energiezuinigheid en geluid.

In de vergelijker vind ook je Atag-cv-ketels die je kunt combineren met een warmtepomp.