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De ene cv-ketel van Vaillant is beter dan de andere. Welke het best past bij jou helpen we je uitvinden.
€ 1.350,-
Richtprijs
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid warm water
€ 1.225,-
Richtprijs
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid warm water
€ 1.575,-
Richtprijs
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid warm water
€ 1.350,-
Richtprijs
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid warm water
€ 1.100,-
Richtprijs
Totale score comfort warm water
Energiezuinigheid warm water
We hebben een aardig aantal HR-combiketels van Vaillant getest. We beoordelen de cv-ketels op prestaties, comfort en meer. Zo weet jij welke Vaillant cv-ketels het best presteren.
Een Vaillant combiketel is een prima keuze als je op zoek bent naar een nieuwe cv-ketel voor verwarming en warm water in jouw huis. Wil je de nieuwe Vaillant cv-ketel gebruiken in een hybride warmtepompsysteem? Dat kan ook. Bijna alle getest Vaillant verwarmingsketels zijn te combineren met een elektrische warmtepomp, om nog zuiniger te verwarmen.
Een Vaillant cv-combiketel is eenvoudig te installeren. Een professionele installateurs kan de ketel snel en vakkundig plaatsen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de installatie en veiligheid.
In onze vergelijker kun je de Vaillant cv-ketels met elkaar vergelijken op alle testresultaten. En ook op de eigenschappen, zoals het minimumvermogen, de afmetingen, en meer.
Vergelijk ook de prijzen van de cv-ketels van Vaillant. Maar houd er wel rekening mee dat deze prijzen exclusief installatie zijn.