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Vaillant cv-ketels

Laatste update van de test: 17 januari 2025|

De ene cv-ketel van Vaillant is beter dan de andere. Welke het best past bij jou helpen we je uitvinden.

Keuzehulp

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5
    VaillantecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5
    VaillantecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5
    CW4|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7
    VaillantecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.575,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 25-30/5-5 CW4
    VaillantecoTEC plus VHR 25-30/5-5 CW4
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC classic VHR NL 23-28/5-3
    VaillantecoTEC classic VHR NL 23-28/5-3
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.100,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

Vaillant cv-ketels getest

We hebben een aardig aantal HR-combiketels van Vaillant getest. We beoordelen de cv-ketels op prestaties, comfort en meer. Zo weet jij welke Vaillant cv-ketels het best presteren.

Vaillant cv-ketel kopen

Een Vaillant combiketel is een prima keuze als je op zoek bent naar een nieuwe cv-ketel voor verwarming en warm water in jouw huis. Wil je de nieuwe Vaillant cv-ketel gebruiken in een hybride warmtepompsysteem? Dat kan ook. Bijna alle getest Vaillant verwarmingsketels zijn te combineren met een elektrische warmtepomp, om nog zuiniger te verwarmen.

Een Vaillant cv-combiketel is eenvoudig te installeren. Een professionele installateurs kan de ketel snel en vakkundig plaatsen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de installatie en veiligheid.

Vaillant cv-ketels vergelijken

In onze vergelijker kun je de Vaillant cv-ketels met elkaar vergelijken op alle testresultaten. En ook op de eigenschappen, zoals het minimumvermogen, de afmetingen, en meer.

Vergelijk ook de prijzen van de cv-ketels van Vaillant. Maar houd er wel rekening mee dat deze prijzen exclusief installatie zijn.

Cv-ketels per merk