De ene cv-ketel van Vaillant is beter dan de andere. Welke het best past bij jou helpen we je uitvinden.

Vaillant cv-ketels getest

We hebben een aardig aantal HR-combiketels van Vaillant getest. We beoordelen de cv-ketels op prestaties, comfort en meer. Zo weet jij welke Vaillant cv-ketels het best presteren.

Vaillant cv-ketel kopen

Een Vaillant combiketel is een prima keuze als je op zoek bent naar een nieuwe cv-ketel voor verwarming en warm water in jouw huis. Wil je de nieuwe Vaillant cv-ketel gebruiken in een hybride warmtepompsysteem? Dat kan ook. Bijna alle getest Vaillant verwarmingsketels zijn te combineren met een elektrische warmtepomp, om nog zuiniger te verwarmen.

Een Vaillant cv-combiketel is eenvoudig te installeren. Een professionele installateurs kan de ketel snel en vakkundig plaatsen, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de installatie en veiligheid.

Vaillant cv-ketels vergelijken

In onze vergelijker kun je de Vaillant cv-ketels met elkaar vergelijken op alle testresultaten. En ook op de eigenschappen, zoals het minimumvermogen, de afmetingen, en meer.

Vergelijk ook de prijzen van de cv-ketels van Vaillant. Maar houd er wel rekening mee dat deze prijzen exclusief installatie zijn.