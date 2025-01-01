De ecoTEC exclusive is het paradepaardje van Vaillant. Dit is de CW5-variant; Vaillant heeft ook een ‘CW5+’ en een CW6 variant (met boilervat) van dit toestel. I.c.m. Vaillants eigen slimme thermostaat een A+-energielabel.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW5
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
15 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
3,3 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.