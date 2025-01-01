Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ecoTEC plus is het luxere broertje van de ecoTEC classic/pure. De ecoTEC plus lijn is in 2017 vernieuwd. Dit is de CW4-variant; We hebben ook de CW3 en CW5 getest. De CW4 is 4 centimeter minder diep dan de CW5