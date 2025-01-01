De ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (N-NL) R3 is het meestverkochte toestel van Vaillant. De fabrikant heeft in 2023 de ecoTec plus-serie vernieuwd. Met als resultaat dat de nieuwe versie een stuk beter scoort op warmwatercomfort.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
15 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
3,9 kW
Internetprijs
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