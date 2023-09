Hybride cv-ketels

Cv-ketel met hybride warmtepomp kiezen

Met een HR-combiketel die je combineert met een elektrische warmtepomp verwarm je je huis zuiniger. Je gebruikt dan minder gas. En dus bespaar je kosten. En het is beter voor het milieu.

De cv-ketel is onderdeel van een hybride verwarmingssysteem. Het systeem verwarmt - samen met een warmtepomp die bijvoorbeeld naast je cv-ketel hangt - je huis en je tapwater. De hybride warmtepomp werkt op stroom. Hij verwarmt alleen met gas wanneer het nodig is. Daardoor kun je tot 60% minder gas verbruiken. Je kosten voor verwarming gaan met een cv ketel in een hybride systeem dus flink omlaag.

Bijna alle moderne HR-combiketels kun je combineren tot een hybride warmtepomp. We tonen je hier de cv-ketels die geschikt zijn voor een hybride warmtesysteem.

Cv-ketel voor hybride systeem kopen

Een cv-ketel is op zichzelf niet hybride. Er zijn veel cv-ketels die je in een hybride verwarmingssysteem in combinatie met hybride warmtepomp kunt gebruiken. Heb je een nieuwe cv-ketel nodig voor zo'n systeem, kies dan bij ons de beste. Welke hybride warmtepomp het beste is vind je op onze site in het dossier warmtepompen (zie consumentenbond.nl/warmtepomp/beste-warmtepomp). We hebben 8 hybride warmtepompen getest.

We adviseren je om de cv-ketel en warmtepomp te laten installeren door een erkend installateur.

Wat kost een hybride cv-ketel?

Een goede cv-ketel voor een hybride systeem kost zo tussen de €1100 en €1450, exclusief installatie. De kosten voor een compleet hybride warmtepompsysteem hangen af van de prijs van de cv-ketel, de prijs van de warmtepomp die je kiest, en de kosten voor installatie.

Cv-ketels voor hybride warmtepomp vergelijken

In de vergelijker vergelijk je de cv-ketels met elkaar die geschikt zijn voor combinatie met een warmtepomp. Vergelijk ze op de belangrijkste testresultaten en eigenschappen. Als je een heel groot huis hebt en bijvoorbeeld meerdere badkamers waar mensen tegelijkertijd douchen, dan let je op de CW-klasse. Hangt de cv-ketel in je (open) keuken of bij je thuiswerkplek? Let dan op het geluid. Dat moet natuurlijk niet storend zijn.