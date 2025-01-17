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Hybride cv-ketels

Laatste update van de test: 17 januari 2025|

Zuiniger verwarmen doe je met een hybride combinatie van cv-ketel met warmtepomp. Wij helpen je de beste hybride cv-ketel vinden.

Keuzehulp

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5
    VaillantecoTEC plus VHR 30/36CS/1-5
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Atag i36ECZ
    Atagi36ECZ
    CW5|5 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.855,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Tzerra Ace Matic 28c
    RemehaTzerra Ace Matic 28c
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 970,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5
    VaillantecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5
    CW4|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Avanta Ace 24c
    RemehaAvanta Ace 24c
    CW3|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 925,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Ferroli BlueHelix HiTech RRT 28 C
    FerroliBlueHelix HiTech RRT 28 C
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 970,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7
    VaillantecoTEC exclusive VHR 25/36CF/1-7
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.575,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Avanta Ace 28c
    RemehaAvanta Ace 28c
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 925,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Atag i28ECZ
    Atagi28ECZ
    CW4|5 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.625,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 30
    IntergasXtreme 30
    CW4|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar
    Expert review

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Calenta Ace 28c CW4
    RemehaCalenta Ace 28c CW4
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.325,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 24
    IntergasXtreme 24
    CW3|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar

    € 1.075,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Tzerra Ace 39c CW5
    RemehaTzerra Ace 39c CW5
    CW5|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.175,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Nefit Proline NXT 30 CW5
    NefitProline NXT 30 CW5
    CW5|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.225,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Vaillant ecoTEC plus VHR 25-30/5-5 CW4
    VaillantecoTEC plus VHR 25-30/5-5 CW4
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Intergas Xtreme 36
    IntergasXtreme 36
    CW5|2 jaar garantie toestel|15 jaar op warmtewisselaar
    Expert review

    € 1.350,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Nefit ProLine NxT HRC 24 CW3
    NefitProLine NxT HRC 24 CW3
    CW3|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 1.075,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

  • Remeha Avanta 28c
    RemehaAvanta 28c
    CW4|2 jaar garantie toestel|10 jaar op warmtewisselaar

    € 930,-

    Richtprijs

    Totale score comfort warm water

    Energiezuinigheid warm water

Cv-ketel met hybride warmtepomp kiezen

Met een HR-combiketel die je combineert met een elektrische warmtepomp verwarm je je huis zuiniger. Je gebruikt dan minder gas. En dus bespaar je kosten. En het is beter voor het milieu.

De cv-ketel is onderdeel van een hybride verwarmingssysteem. Het systeem verwarmt - samen met een warmtepomp die bijvoorbeeld naast je cv-ketel hangt - je huis en je tapwater. De hybride warmtepomp werkt op stroom. Hij verwarmt alleen met gas wanneer het nodig is. Daardoor kun je tot 60% minder gas verbruiken. Je kosten voor verwarming gaan met een cv ketel in een hybride systeem dus flink omlaag.

Bijna alle moderne HR-combiketels kun je combineren tot een hybride warmtepomp. We tonen je hier de cv-ketels die geschikt zijn voor een hybride warmtesysteem.

Cv-ketel voor hybride systeem kopen

Een cv-ketel is op zichzelf niet hybride. Er zijn veel cv-ketels die je in een hybride verwarmingssysteem in combinatie met hybride warmtepomp kunt gebruiken. Heb je een nieuwe cv-ketel nodig voor zo'n systeem, kies dan bij ons de beste. Welke hybride warmtepomp het beste is vind je op onze site in het dossier warmtepompen (zie consumentenbond.nl/warmtepomp/beste-warmtepomp). We hebben 8 hybride warmtepompen getest.

We adviseren je om de cv-ketel en warmtepomp te laten installeren door een erkend installateur. 

Wat kost een hybride cv-ketel?

Een goede cv-ketel voor een hybride systeem kost zo tussen de €1100 en €1450, exclusief installatie. De kosten voor een compleet hybride warmtepompsysteem hangen af van de prijs van de cv-ketel, de prijs van de warmtepomp die je kiest, en de kosten voor installatie. 

Cv-ketels voor hybride warmtepomp vergelijken

In de vergelijker vergelijk je de cv-ketels met elkaar die geschikt zijn voor combinatie met een warmtepomp. Vergelijk ze op de belangrijkste testresultaten en eigenschappen. Als je een heel groot huis hebt en bijvoorbeeld meerdere badkamers waar mensen tegelijkertijd douchen, dan let je op de CW-klasse. Hangt de cv-ketel in je (open) keuken of bij je thuiswerkplek? Let dan op het geluid. Dat moet natuurlijk niet storend zijn.

Cv-ketels per merk