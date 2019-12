Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Kombi Kompakt Hreco zijn de best verkochte ketels van Intergas. Dit type is sinds 2012 op de markt. Dit is de CW3-variant; we hebben de CW4 en CW5 ook getest. Die zijn 6 resp. 12 centimeter hoger dan de CW3 vanwege een grotere warmtewisselaar die nodig is om meer vermogen te leveren.