De Tzerra is de meest verkochte productlijn uit het assortiment van Remeha. De Tzerra Ace is een vernieuwde versie. De toestellen zijn technisch gelijk aan de Tzerra Plus-toestellen, maar zijn volgens Remeha beter voorbereid op een ‘slimme’ koppeling met andere apparaten, zoals warmtepompen en zonneboilers. Alle modellen van de Tzerra (Plus/Ace) lijn zijn zeer compacte ketels en uit onze test blijkt dat het goede allrounders zijn. Dit is de CW5-variant; we hebben de CW3 en CW4 ook getest.