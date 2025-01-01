RemehaTzerra Ace Matic 28c

De Tzerra Ace-Matic is sinds 2023 de vervanger van de Ace-serie. De Tzerra Ace Matic 28c kan goed verwarmen op een laag pitje. Volgens Remeha is deze ketel daardoor erg geschikt om te combineren met een hybride warmtepomp.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW4
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
3,5 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.