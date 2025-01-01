De Tzerra is de meest verkochte productlijn uit het assortiment van Remeha. De Tzerra Ace is een vernieuwde versie. De toestellen zijn technisch gelijk aan de Tzerra Plus-toestellen, maar zijn volgens Remeha beter voorbereid op een ‘slimme’ koppeling met andere apparaten, zoals warmtepompen en zonneboilers. Alle modellen van de Tzerra (Plus/Ace) lijn zijn zeer compacte ketels en uit onze test blijkt dat het goede allrounders zijn. Dit is de CW3-variant; we hebben de CW4 en CW5 ook getest.
Samenvatting
Gaskeur CW label
CW3
Garantie op toestel
2 jaar garantie toestel
Garantie warmtewisselaar
10 jaar op warmtewisselaar
Minimumcapaciteit
5,3 kW
Internetprijs
Zie onder-/bovenaan de pagina (indien beschikbaar). Let op: internetprijzen zijn exclusief installatie of bevatten vanaf-prijzen voor installatie.