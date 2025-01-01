Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ProLine NxT wordt minder verkocht dan de luxere variant van Nefit, Trendline II. De ProLine NxT is een zeer compact toestel. Het is tegelijkertijd het lichtste toestel uit het Nefit-assortiment als het enige Nefit-toestel met een RVS warmtewisselaar. Dit is de CW5-variant; De CW3 en CW4-varianten van de ProLine NxT hebben we ook getest.